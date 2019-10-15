القيعي: نرحب بإقامة مباراة القمة في برج العرب

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

القمة

قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن المارد الأحمر ملتزم بموعد مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، السبت المقبل، التي تأتي ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة. وكشف مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي في تصريحات تليفزيونية: "حتى الآن الأهلي ملتزم بموعد القمة ولا رغبة لدينا في التأجيل. نرحب بإقامة مباراة القمة في برج العرب ودون حضور جماهيري من أجل انتظام المسابقة. نتمنى تعاون الجهات الأمنية ونحن في انتظار القرار النهائي".

وواصل عدلي القيعي: "نطالب بالعدالة التحكيمية في لقاء القمة، وأن تخرج المباراة دون أن يتعرض أحد الفريقين للظلم. أثق في جمال الغندور رئيس لجنة الحكام واختيار حكم يليق بمستوى المباراة". وأشاد مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي بموقف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، لما أسماه "الترفع وعدم الدخول