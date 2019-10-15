رياضة

القيعي: نرحب بإقامة مباراة القمة في برج العرب

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
القمة
القمة
قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن المارد الأحمر ملتزم بموعد مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، السبت المقبل، التي تأتي ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة. وكشف مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي في تصريحات تليفزيونية: "حتى الآن الأهلي ملتزم بموعد القمة ولا رغبة لدينا في التأجيل. نرحب بإقامة مباراة القمة في برج العرب ودون حضور جماهيري من أجل انتظام المسابقة. نتمنى تعاون الجهات الأمنية ونحن في انتظار القرار النهائي".
وواصل عدلي القيعي: "نطالب بالعدالة التحكيمية في لقاء القمة، وأن تخرج المباراة دون أن يتعرض أحد الفريقين للظلم. أثق في جمال الغندور رئيس لجنة الحكام واختيار حكم يليق بمستوى المباراة". وأشاد مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي بموقف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، لما أسماه "الترفع وعدم الدخول
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كيف حوّل جوارديولا أسلوب لعب أجويرو بوجبة عشاء؟

كشف الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، كيف تغيّر أسلوب لعبه مع السيتي بعد أن تناول وجبة عشاء مع مديره الفني بيب جوارديولا بعد وصوله لقيادة الفريق، حيث تعلّم الأرجنتيني تعقيدات النظام وواجباته على أرض الملعب، والتي كانت غريبة تمامًا على ما اعتاد عليه طوال حياته المهنية. ومنذ وصول جوارديولا في عام 2016، سجل أجويرو 103 أهداف، وازدهر تحت قيادة الإسباني، وقد كشف المهاجم الآن عن استعداده لقيادة أحد أعظم الفرق التي شهدتها كرة القدم الإنجليزية على الإطلاق.
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تركي آل الشيخ يسحب قضاياه ضد إدارة الأهلي

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تتواصل اليوم الثلاثاء مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، حيث يحتضن ملعب فريندز أرينا قمة مباريات اليوم عندما تستقبل السويد نظيرتها إسبانيا ضمن مباريات المجموعة السادسة في تمام الساعة 8:45 مساء، وتحتل إسبانيا صدارة المجموعة برصيد 19 نقطة، وتتواجد السويد في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، وضمن مباريات نفس المجموعة تستقبل رومانيا الثالثة برصيد 13 نقطة، نظيرتها النرويج الرابعة برصيد 10 نقاط على ملعب أرينا ناسيونالا في تمام الساعة 8:45 مساء.
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شريف إكرامي يكشف حقيقة عدم اقتناع فايلر به

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برنامج تأهيلي خاص من توماس بينكيل لثلاثي الأهلي

وضع توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالنادي الأهلي، برنامجا تأهيليا أخيرا خاصا لثلاثي الفريق المصاب، وهم عمرو السولية ومحمود متولي ومروان محسن؛ من أجل البدء في تنفيذه بشكل تدريجي بعد الانتهاء من المرحلة التأهيلية التي ينفذها الثلاثي في الوقت الحالي، تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالجهاز الفني. ويسعى بينكيل لتجهيز الثلاثي، وذلك بناءً على التقارير الطبية التي تسلمها من الجهاز الطبي بشأن تطورات برامج تأهيل اللاعبين والوقت الزمني الذي يحتاج إليه كل لاعب لإعلان جاهزيته بشكل تام من أجل الدخول في التدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجي.
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تعرف على طلب فايلر من مساعديه بسبب دوري الأبطال

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«الأهلي VS فرق زيمبابوي».. فوز الأحمر بنسبة 80%

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي أقيمت في مدينة السادس من أكتوبر، عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية بجانب فرق النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتنيوم ستارز الزيمبابوي. وشارك الثنائي أحمد حسن، أسطورة المنتخب الوطني والأهلي والزمالك السابق، ومحمد شوقي نجم الفراعنة والقلعة الحمراء السابق، في عملية القرعة، التي أدارها نائب أمين عام الكاف أنطوني بافو، ومدير إدارة المسابقات سامسون أدامو، في الحفل الذي حضره ممثلو الفرق المتأهلة.
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