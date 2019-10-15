إسبانيا تصطدم بالسويد في تصفيات اليورو

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

إسبانيا

تتواصل اليوم الثلاثاء مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، حيث يحتضن ملعب فريندز أرينا قمة مباريات اليوم عندما تستقبل السويد نظيرتها إسبانيا ضمن مباريات المجموعة السادسة في تمام الساعة 8:45 مساء، وتحتل إسبانيا صدارة المجموعة برصيد 19 نقطة، وتتواجد السويد في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، وضمن مباريات نفس المجموعة تستقبل رومانيا الثالثة برصيد 13 نقطة، نظيرتها النرويج الرابعة برصيد 10 نقاط على ملعب أرينا ناسيونالا في تمام الساعة 8:45 مساء.

وبدورها ترحل إيطاليا لمواجهة ليشتنشتاين على ملعب رينبارك في تمام الساعة 8:45 مساء، ضمن مباريات المجموعة العاشرة، وتحتل إيطاليا الصدارة برصيد 21 نقطة وضمنت التأهل بالفعل إلى اليورو، وتتذيل ليشتنشتاين الترتيب برصيد نقطتين وفقدت الأمل في التأهل. وفي المجموعة الرابعة تستقبل سويسرا نظيرتها أيرلندا