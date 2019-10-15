التفاوض والعقوبات.. ترامب يواجه تبعات الغزو التركي

يسير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطين متوازيين في التعامل مع الغزو التركي لشمال شرق سوريا، خاصة بعد أن واجه انتقادات لسحب القوات الأمريكية
بدا من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسير في اتجاهين مختلفين بالتعامل مع الغزو التركي الجاري لأراضي شمال شرق سوريا، والذي يستمر لما يقرب من أسبوع، رغم الرفض الدولي الواضح والصريح للعملية العسكرية التركية.
ترامب الذي اتخذ قرارا بسحب ما تبقى من قواته في سوريا خلال الأسبوع الماضي، يسعى للسير في خط تفاوضي مع تركيا يهدف للتوصل إلى وقف إطلاق النار، إلا أنه وفي نفس الوقت يُجهز ما يمكن اعتباره ضربة اقتصادية موجعة لأنقرة على مستوى العقوبات التي يراهن عليها الرئيس الأمريكي لتحسين موقفه في الأزمة.
وتحدث دونالد ترامب مباشرة مع الرئيس التركي طيب أردوغان، أمس الإثنين، للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا مع الإعلان عن سلسلة من العقوبات على أنقرة اعتبرها النقاد محاولة لحفظ ماء الوجه.
وكشف نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، عن حديث ترامب مع أردوغان، وقال إنه سيتوجه قريبًا إلى الشرق الأوسط، مشيرًا
وتحدث دونالد ترامب مباشرة مع الرئيس التركي طيب أردوغان، أمس الإثنين، للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا مع الإعلان عن سلسلة من العقوبات على أنقرة اعتبرها النقاد محاولة لحفظ ماء الوجه.
وكشف نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، عن حديث ترامب مع أردوغان، وقال إنه سيتوجه قريبًا إلى الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعط الضوء الأخضر لتركيا لغزو سوريا، خاصة أن إعلان ترامب منذ ما يزيد على أسبوع عن سحب القوات الأمريكية، والذي كان بمثابة حاجز فعال ضد الغزو التركي، اعتُبر على نطاق واسع بمثابة خطأ تاريخي في السياسة الخارجية وأثار ردود فعل غير عادية حتى من الجمهوريين.
وفي الوقت الذي خرج فيه الوضع في شمال سوريا عن السيطرة، قال الرئيس الأمريكي إنه أصدر أمرًا تنفيذيا بفرض عقوبات على المسؤولين الأتراك الحاليين والسابقين، وكذلك تجميد مفاوضات بشأن صفقة الولايات المتحدة وتركيا بقيمة 100 مليار دولار.
وقال ترامب إنه يعيد أيضًا فرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على الصلب التركي، وهو إحدى حلقات سلسلة طويلة من الإجراءات التي اتخذت العام الماضي للإفراج عن القس الأمريكي أندرو برونسون من الاحتجاز.
وقال الرئيس الأمريكي: "أنا مستعد تمامًا لتدمير الاقتصاد التركي إذا استمر قادتها في هذا المسار الخطير والمدمّر".
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وأكد أن جميع القوات الأمريكية البالغ عددها ألف جندي في شمال شرق سوريا ستنسحب بالكامل، على الرغم من أنها "ستعيد انتشارها وتبقى في المنطقة"، مشيرًا إلى أن فئة قليلة من القوات الأمريكية ما زالت باقية في جنوب سوريا "لمواصلة تعطيل فلول داعش".
وبجانب رحلة بنس المقبلة للشرق الأوسط، قال وزير الدفاع مارك إسبير إنه سيسافر الأسبوع المقبل إلى بروكسل ليطلب من حلفاء الناتو معاقبة تركيا بسبب الغزو، الذي قال إنه "أدى إلى إطلاق سراح العديد من معتقلي داعش الخطرين".
وبدا من الواضح أن البيت الأبيض قد تحول إلى استراتيجية ترى أن الغزو التركي كان لا مفر منه وأنه مجرد تحريك القوات الأمريكية لم يكن هو المتسبب في هذا الضرر.
وقال أحد كبار المسؤولين في الإدارة: "لم ينتج هذا العمل العسكري عن إجراء من الرئيس ترامب، بل إن من قام به هو أردوغان، بعد تحذيرات متكررة من أن هذا العمل سيكون سيئا للغاية، ولا ينبغي له أن يفعل ذلك وأن الولايات المتحدة بأي حال من الأحوال لم تؤيد هذا النشاط".
وأضاف مسؤول آخر: "القوات التي انسحبت من الشمال الشرقي، كانت في منطقة يبلغ طولها 40 كيلومترًا وعمقها 30 كيلومترًا، وإن الفكرة القائلة إن القوات ستتمكن بطريقة أو بأخرى من إيقاف الجيش الغازي هي فكرة غير منطقية وسيكون من الخطر للغاية طلب تلك القوات لتحقيق تلك المهمة، لذا بدلًا من أن يتم تطويقهم واحتمال وقوعهم في تبادل لإطلاق النار في نزاع مستمر، كان علينا التركيز على حمايتهم".
وفي المجمل، قد لا تكون العقوبات الجديدة التي يراهن عليها ترامب كافية لإرضاء الكونجرس، خاصة بعد أن واجه ترامب تمردًا نادرًا من الجمهوريين الذين ساندوه بشكل اعتيادي حتى النهاية، ويدافعون عنه حاليا ضد تحقيق المساءلة.