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التفاوض والعقوبات.. ترامب يواجه تبعات الغزو التركي

يسير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطين متوازيين في التعامل مع الغزو التركي لشمال شرق سوريا، خاصة بعد أن واجه انتقادات لسحب القوات الأمريكية
تحرير:محمود نبيل ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص
ترامب
ترامب
بدا من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسير في اتجاهين مختلفين بالتعامل مع الغزو التركي الجاري لأراضي شمال شرق سوريا، والذي يستمر لما يقرب من أسبوع، رغم الرفض الدولي الواضح والصريح للعملية العسكرية التركية. ترامب الذي اتخذ قرارا بسحب ما تبقى من قواته في سوريا خلال الأسبوع الماضي، يسعى للسير في خط تفاوضي مع تركيا يهدف للتوصل إلى وقف إطلاق النار، إلا أنه وفي نفس الوقت يُجهز ما يمكن اعتباره ضربة اقتصادية موجعة لأنقرة على مستوى العقوبات التي يراهن عليها الرئيس الأمريكي لتحسين موقفه في الأزمة.
وتحدث دونالد ترامب مباشرة مع الرئيس التركي طيب أردوغان، أمس الإثنين، للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا مع الإعلان عن سلسلة من العقوبات على أنقرة اعتبرها النقاد محاولة لحفظ ماء الوجه. وكشف نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، عن حديث ترامب مع أردوغان، وقال إنه سيتوجه قريبًا إلى الشرق الأوسط، مشيرًا
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بيلوسي تبحث فرض عقوبات إضافية من الكونجرس على تركيا

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الإثنين، أنها اتفقت مع السناتور الجمهوري لينزي جراهام على ضرورة اتخاذ قرار يلغي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الانسحاب من سوريا بالإضافة إلى فرض عقوبات إضافية ضد تركيا. وقالت بيلوسي في سلسلة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد سعدت بإجراء اتصال هاتفي مع السناتور لينزي جراهام هذا الصباح، وكان أول عمل لدينا هو الاتفاق على ضرورة التوصل إلى قرار مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإلغاء قرار الرئيس الخطير في سوريا على الفور".
الحرب-في- سوريا (13)

الأمم المتحدة: 160 ألف نازح إثر الهجوم التركي شمال سوريا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، أن العملية العسكرية التركية في سوريا أدت إلى نزوح 160 ألف شخص، داعيا أنقرة إلى خفض فوري للتصعيد. وأعرب جوتيريش وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، عن قلقه البالغ من تصاعد الوضع في شمال سوريا، مطالبا أنقرة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المدنيين تداعيات الأعمال القتالية.
ترامب-أردوغان

أمريكا: ترامب أمر بسحب 1000 جندي من شمال سوريا

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب أمر بسحب نحو ألف جندي أمريكي "متبقين " من شمال سوريا، وذلك في أعقاب الاضطرابات التي حدثت جراء الأمر الأولي بتراجع بعض الجنود الأمريكيين عن الحدود التركية مع سوريا، بحسب قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دافع عن قراره بسحب القوات من شمال شرق سوريا، بدعوى إعطاء الولايات المتحدة الأولوية لحماية حدودها. يذكر أن تركيا قد بدأت الأربعاء الماضي، عدوانها على شمال سوريا، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى بين المدنيين، ونزوح مئات الآلاف.
مايك-بومبيو

بومبيو: نحاول إقناع تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن السلطات الأمريكية تحاول استخدام أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية من أجل إقناع تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا. وأضاف بومبيو في مقابلة مع صحيفة "ذا تينيسيان" الأمريكية ونشرت على الموقع الرسمي للوزارة:"اليوم بينما أنا جالس هنا تقوم فرق وزارة الخارجية الأمريكية على الأرض بالعمل من أجل إقناع الرئيس التركي رجب طيب أرودغان بأن الغزو أمر غير مناسب". ومضى: "نعمل على إقناعهم بأن الذهاب إلى سوريا بهذه الطريقة ، يعرض حياة الأكراد للخطر وآخرين في المنطقة كذلك كالمسيحيين والأقليات العرقية والدينية الأخرى.. هذه فكرة سيئة".
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ترامب-أردوغان

أمريكا: ترامب أمر بسحب 1000 جندي من شمال سوريا

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب أمر بسحب نحو ألف جندي أمريكي "متبقين " من شمال سوريا، وذلك في أعقاب الاضطرابات التي حدثت جراء الأمر الأولي بتراجع بعض الجنود الأمريكيين عن الحدود التركية مع سوريا، بحسب قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دافع عن قراره بسحب القوات من شمال شرق سوريا، بدعوى إعطاء الولايات المتحدة الأولوية لحماية حدودها. يذكر أن تركيا قد بدأت الأربعاء الماضي، عدوانها على شمال سوريا، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى بين المدنيين، ونزوح مئات الآلاف.
العدوان -التركي -على -سوريا

اتفاق أمريكي أوروبي على معاقبة تركيا

على مدى الأيام الثلاثة الماضية، توقعت الأوساط السياسية الدولية أن تتجه بعض القوى العالمية المؤثرة لاستخدام كارت العقوبات لمواجهة الأطماع التركية من وراء غزو شمال شرق سوريا، لا سيما بعد أن أدت ضربات أنقرة لسقوط مدنيين. وعلى الرغم من غياب التنسيق المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لمواجهة الأزمة، فإن كليهما أكد ضرورة التصدي للغزو التركي عن طريق العقوبات الاقتصادية، خاصة بعد أن أثبتت فعاليتها خلال العام الماضي بشكل واضح على المستوى السياسي.
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بعد غزو سوريا.. تركيا على بعد خطوات من جحيم اقتصادي

بدا غزو أنقرة لمواقع شمال وشرق سوريا، بمثابة فصل جديد للأزمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وهو الأمر الذي قد يُشكل تهديدًا واضحًا على المستوى الاقتصادي والسياسي لأنقرة في المستقبل القريب. الرئيس الأمريكي يدرك مدى قدرته على إيلام تركيا بشكل عام، وعلى المستوى الاقتصادي بالأخص، لا سيما أنه له تجربة سابقة على مدى العام الماضي، لم تستطع حتى الآن أنقرة أن تستفيق من ضرباتها، رغم مرور ما يزيد على عام كامل على الضربات الاقتصادية لتركيا.
قوات امريكية

الانسحاب الأمريكي من سوريا.. طعنة في ظهر الأكراد

"الولايات المتحدة انخرطت أكثر وأكثر في حرب بلا هدف في الأفق"، بهذه الكلمات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب الفعلي للقوات الأمريكية من مواقع في شمال شرقي سوريا، حيث بدأت واشنطن أمس الإثنين سحب قواتها من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا في شمال سوريا، وهو ما يفتح الطريق أمام تنفيذ أنقرة تهديدها بشنّ هجوم ضد المقاتلين الأكراد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برر قرار الانسحاب بالقول أيضا إنه يريد ترك الأطراف الضالعة في النزاع "تحل الوضع"، وذلك في أول رد فعل منذ إعلان البيت الأبيض سحب جنود من شمال سوريا.
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