تركي آل الشيخ يسحب قضاياه ضد إدارة الأهلي

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص

تركي آل الشيخ - محمود الخطيب

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، سحب جميع القضايا التي رفعها ضد إدارة النادي الأهلي. وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قررت سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الأهلي المصري دعما للاستقرار الرياضي ولمكانة مصر وأهلها القريبة من قلبي». وأضاف رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية: «أطلب من الجميع سواء المحامين أو الأشخاص عدم الزج باسمي في أي حوار ولا أحد يتكلم باسم تركي آل الشيخ، أنا لي لسان وأجيد الكلام.. عفا الله عما سلف».

وكان تركي آل الشيخ قد تقدم ببلاغات للقضاء لمعرفة أوجه صرف الأموال التي أنفقها أثناء فترة رئاسته الشرفية للنادي الأهلي، وساءت علاقة آل الشيخ بمجلس إدارة نادي القرن الإفريقي كثيرا، قبل أن تتحسن مع معاناة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء من المرض مؤخرًا. وغازل تركي آل الشيخ، النادي الأهلي من جديد، أمس