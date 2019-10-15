كيف حوّل جوارديولا أسلوب لعب أجويرو بوجبة عشاء؟

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

سيرجيو أجويرو

كشف الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، كيف تغيّر أسلوب لعبه مع السيتي بعد أن تناول وجبة عشاء مع مديره الفني بيب جوارديولا بعد وصوله لقيادة الفريق، حيث تعلّم الأرجنتيني تعقيدات النظام وواجباته على أرض الملعب، والتي كانت غريبة تمامًا على ما اعتاد عليه طوال حياته المهنية. ومنذ وصول جوارديولا في عام 2016، سجل أجويرو 103 أهداف، وازدهر تحت قيادة الإسباني، وقد كشف المهاجم الآن عن استعداده لقيادة أحد أعظم الفرق التي شهدتها كرة القدم الإنجليزية على الإطلاق.

وقال أجويرو: «لم يكن الأمر سهلا، لكن لم يكن لديّ أي خيار، وأسلوب لعبي أصبح مختلفا تماما عما كنت أفعله قبل خمس سنوات في سيتي، وقد كان التحوّل الكلي منذ تلك الوجبة، تحدثنا عن الكثير من الأشياء». وواصل: «عندما التقينا أخيرًا، تحدّثنا عن العمل مدة 20 دقيقة أو نحو ذلك، وبقية الوجبة قضيناها

وقال أجويرو: «لم يكن الأمر سهلا، لكن لم يكن لديّ أي خيار، وأسلوب لعبي أصبح مختلفا تماما عما كنت أفعله قبل خمس سنوات في سيتي، وقد كان التحوّل الكلي منذ تلك الوجبة، تحدثنا عن الكثير من الأشياء».



وواصل: «عندما التقينا أخيرًا، تحدّثنا عن العمل مدة 20 دقيقة أو نحو ذلك، وبقية الوجبة قضيناها نتحدث عن أشياء أخرى، كالأسرة والحياة بشكل عام».



ويعترف أجويرو بأن أسلوب اللعب كان صدمة للنظام في البداية، وأضاف: «عندما وصل بيب، شعرت بالدهشة من شدته، لم يكن من السهل دائمًا فهم ما يريد، ومع بيب يمكن أن تشعر أنه يمارس الكثير من الضغط عليك، أنت تبدأ في التفكير بأنه يجب أن ألعب بشكل جيد، وينتهي بك الأمر إلى ممارسة المزيد من الضغط على نفسك».



وأتم: «لكنني فهمت بسرعة أن هذا هو حاله، بيب شخص ضاغط وانفعالي، لن يتركك وحدك لثانية واحدة، لا توجد أيام راحة».