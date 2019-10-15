رياضة

كيف حوّل جوارديولا أسلوب لعب أجويرو بوجبة عشاء؟

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص
سيرجيو أجويرو
سيرجيو أجويرو
كشف الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، كيف تغيّر أسلوب لعبه مع السيتي بعد أن تناول وجبة عشاء مع مديره الفني بيب جوارديولا بعد وصوله لقيادة الفريق، حيث تعلّم الأرجنتيني تعقيدات النظام وواجباته على أرض الملعب، والتي كانت غريبة تمامًا على ما اعتاد عليه طوال حياته المهنية. ومنذ وصول جوارديولا في عام 2016، سجل أجويرو 103 أهداف، وازدهر تحت قيادة الإسباني، وقد كشف المهاجم الآن عن استعداده لقيادة أحد أعظم الفرق التي شهدتها كرة القدم الإنجليزية على الإطلاق.
وقال أجويرو: «لم يكن الأمر سهلا، لكن لم يكن لديّ أي خيار، وأسلوب لعبي أصبح مختلفا تماما عما كنت أفعله قبل خمس سنوات في سيتي، وقد كان التحوّل الكلي منذ تلك الوجبة، تحدثنا عن الكثير من الأشياء». وواصل: «عندما التقينا أخيرًا، تحدّثنا عن العمل مدة 20 دقيقة أو نحو ذلك، وبقية الوجبة قضيناها
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تركي آل الشيخ يسحب قضاياه ضد إدارة الأهلي

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جوارديولا يقرر تجديد عقد فيرناندينيو

قرر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الحفاظ على خدمات نجمه البرازيلي فيرناندينيو إلى نهاية الموسم المقبل، وينتهي عقده الصيف المقبل، إلا أن جوارديولا يرغب في تمديده لعام إضافي، من أجل سد الفجوة التي ظهرت داخل وخارج الملعب هذا الموسم لحامل لقب البريميرليج، بسبب رحيل قائد الفريق السابق فينسنت كومباني. وكان فرناندينيو قد أجبر مؤخرًا على اللعب في قلب الدفاع لسد العجز في ذلك المركز؛ بسبب إصابة أكثر من لاعب في الخط الخلفي للسيتي.
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بيكيه يفوز بجائزة أفضل لاعب كتالوني فى الموسم الماضي

توج المدافع الإسبانى جيرارد بيكيه لاعب برشلونة بجائزة أفضل لاعب كتالونى عن الموسم الماضى 2018- 2019، وجاء صاحب الـ32 عامًا فى المركز الأول من تصويت الاتحاد الكتالونى لكرة القدم، بعدما حصل الأخير على نسبة 67% من الأصوات، وحل فى المركز الثانى من التصويت مارك روكا لاعب إسبانيول فى المركز الثانى بعدما حصل على نسبة 27% من الأصوات. وتم اختيار بيب جوراديولا المدير الفنى لمانشستر سيتي الإنجليزي كأفضل مدرب عن الموسم الماضى، بعد الموسم الحافل الذى قدمه مع الستيزنز.
جوارديولا

جوارديولا عن السقوط أمام وولفرهامبتون: إنه يوم سيئ

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني فريق مانشستر سيتي، أن فريقه لم يظهر بالمستوى المطلوب أمام منافسه وولفرهامبتون، خلال المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسرها السيتي بهدفين نظيفين، سجلهما أداما تراوري، وبهذه الخسارة توقف رصيد السيتي عند 16 نقطة في المركز الثاني، في المقابل رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر، وبعد خسارة أبناء جوارديولا وسع ليفربول الفارق مع منافسه المباشر إلى 8 نقاط، بعد أن أضاع السيتي ثلاث نقاط.
ولفرهامبتون

قاهر السيتي يعلق على أدائه مع وولفرهامبتون

أعرب أداما تراوري لاعب فريق ولفرهامبتون الإنجليزي، عن سعادته بتسجيله هدفين في مرمى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي النسخة الماضية، وقيادة فريقه لفوز مهم وتاريخي في البريميرليج. وقال تراوري في تصريحات صحفية عقب المباراة، إن خطة المدرب كانت ناجحة أمام مانشستر سيتي اليوم، ونجحنا في تحقيق الفوز بطريقة رائعة. وعن مكانه في خطة مدربه خلال المباريات قال تراوري: "أنا ألعب أحيانًا في الجناح الأيسر وأحيانًا أخرى في الجناح الأيمن". وتابع: "سعيد للغاية بعد الفوز على مانشستر سيتي وسعيد لزملائي بالفوز الكبير اليوم".
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