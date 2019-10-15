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تجنب الإصابة بالسكتة الدماغية بتناول هذه الأطعمة

المغنيسيوم يعتبر موسع وعائي قوي، مما يعني أنه يوسع بشكل كبير من الأوعية الدموية، وبالتالي يقلل من ضغط الدم، لذا يجب تناول التوابل بما في ذلك الكزبرة والكمون وبذور الخردل.
تحرير:إسراء سليمان ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
السكتة الدماغية
السكتة الدماغية
السكتات الدماغية من أكثر الأمراض المنتشرة، تتمثل العوامل المؤدية إلى حدوث ارتفاع في ضغط الدم، إضافة إلى مرض السكري، وارتفاع نسبة الدهون في الدم، كما إن عدم انتظام ضربات القلب والتدخين والسمنة الزائدة، تؤدي جميعها إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وللوقاية عليك بتناول أطعمة محددة، على سبيل المثال الأفوكادو والسبانخ والمكسرات، بما في ذلك اللوز، والتوابل والكزبرة والكمون وبذور الخردل، والسبانخ، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "dailyhealthpost".
غالبًا نتجاهل معدن الغنسيوم، ونحاول تناول أطعمة غنية بالكالسيوم والحديد، ولكن قد يؤدي ذلك إلى العديد من الأمراض دون إدراك ذلك، في الواقع يعتبر هذا المعدن مسؤول عن أكثر من 300 تفاعل في الجسم، بما في ذلك البروتين، والحمض النووي وتخليق مضادات الأكسدة، كما إنه يقدم دعم كبير في وظائف العضلات والأعصاب وتنظيم
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الإسهال-والنوم

عليك حماية الغدة الكظرية من التعب.. قلل السكريات

متلازمة قصور الغدة الكظرية أكثر انتشارًا مما قد تتصور، كما أن غدد الغدة الكظرية لا تحظى في كثير من الأحيان بالاهتمام، فهذه الغدد ذات الطبقات الصغيرة توجد فوق كليتيك. تلك الغدد الصغيرة مهمة خاصة لهرمونات التوتر والإجهاد (هرمون الإستروجين والتستوستيرون)، حيث ينتج جوهر الغدة الكظرية المسمى بـ"النخاع" نواقل عصبية تتلقى مدخلات من الدماغ وتطلق هرمونات حتى تتفاعل. دفع الأدرينالين والنورادرين الجسم إلى العمل (قتال / هروب / تجميد) ، وزيادة معدل ضربات القلب وتدفق الدم.
تصبغات-البشرة

«لا تفرطي فيه».. كوني حذرة عند تنظيف بشرتك

تطهير البشرة وتنظفيها باستمرار من الروتين الأساسي الذي من المفترض القيام به، ومع ذلك لا يزال الكثير منا لا يعرفون أهميته أو أفضل الطرق للقيام بذلك، ولكن في الحقيقة اتضح أن غسل البشرة الزائد قد يجعل الجلد أسوأ، لذا من الضروري القيام بكل خطوة بشكل صحيح. ويتحدث بول بانويل، أخصائي البشرة وجراح التجميل في عيادة بانويل، حول أفضل التقنيات والمنتجات التي يجب عليك استخدامها، ولأن أغلبنا يتساءل عن الأخطاء التي يجب تجنبها من أجل الحصول على بشرة صحية ومتوهجة، فإنه يقوم بذلك أيضا.
النوم-أمام-ضوء-التليفزيون

دراسة: خسارة فريقك في المباراة قد تصيبك بأمراض القلب

كل مشجع لكرة القدم يعرف جيدًا الحزن الناتج عن رؤية فريقه يخسر، لكن العلماء الآن يحذرون من أن التوتر الناجم عن مشاهدة هزائم كرة القدم يمكن أن يلحق الضرر بقلبك، حتى يقتلك. ووفقا لدراسة جديدة، فمن المرجح أن يعاني المشجعون المتابعون للفريق الخاسر بنسبة 29% من حالات الطوارئ القلبية الوعائية؛ مثل الأزمات القلبية أو الذبحة الصدرية أو متلازمة الشريان التاجي الحادة أو السكتة الدماغية، في يوم المباريات مقارنةً بأوقات أخرى، كما أن المشجعين للفريق الفائز لديهم هذا الخطر أقل بنسبة 20%.
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نظام نباتي

دراسة: النباتيون أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية

أصبح النظام النباتي شائعا بشكل كبير، خاصة بعد إثبات قدرته على فقدان الوزن والحماية من بعض الأمراض، ولهذا يعتقد الكثير من الاشخاص أن النباتيين أكثر صحة لأنهم لا يأكلون اللحوم، ولكن هذا الاعتقاد ليس صحيحا، فليس بالضرورة أن متبعي هذا النظام يكونون أكثر صحة، وفقا لبحث جديد نشر في المجلة الطبية البريطانية. أظهرت الدراسة أن النباتيين أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية ولكنهم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب من الأشخاص الذين يتناولون اللحوم، وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني.
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