تجنب الإصابة بالسكتة الدماغية بتناول هذه الأطعمة

المغنيسيوم يعتبر موسع وعائي قوي، مما يعني أنه يوسع بشكل كبير من الأوعية الدموية، وبالتالي يقلل من ضغط الدم، لذا يجب تناول التوابل بما في ذلك الكزبرة والكمون وبذور الخردل.
السكتات الدماغية من أكثر الأمراض المنتشرة، تتمثل العوامل المؤدية إلى حدوث ارتفاع في ضغط الدم، إضافة إلى مرض السكري، وارتفاع نسبة الدهون في الدم، كما إن عدم انتظام ضربات القلب والتدخين والسمنة الزائدة، تؤدي جميعها إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وللوقاية عليك بتناول أطعمة محددة، على سبيل المثال الأفوكادو والسبانخ والمكسرات، بما في ذلك اللوز، والتوابل والكزبرة والكمون وبذور الخردل، والسبانخ، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "dailyhealthpost".
غالبًا نتجاهل معدن الغنسيوم، ونحاول تناول أطعمة غنية بالكالسيوم والحديد، ولكن قد يؤدي ذلك إلى العديد من الأمراض دون إدراك ذلك، في الواقع يعتبر هذا المعدن مسؤول عن أكثر من 300 تفاعل في الجسم، بما في ذلك البروتين، والحمض النووي وتخليق مضادات الأكسدة، كما إنه يقدم دعم كبير في وظائف العضلات والأعصاب وتنظيم
غالبًا نتجاهل معدن الغنسيوم، ونحاول تناول أطعمة غنية بالكالسيوم والحديد، ولكن قد يؤدي ذلك إلى العديد من الأمراض دون إدراك ذلك، في الواقع يعتبر هذا المعدن مسؤول عن أكثر من 300 تفاعل في الجسم، بما في ذلك البروتين، والحمض النووي وتخليق مضادات الأكسدة، كما إنه يقدم دعم كبير في وظائف العضلات والأعصاب وتنظيم ضغط الدم؛ وتشكيل هيكل العظام والأنسجة، ومع ذلك لا يحصل معظم الأشخاص على ما يكفي من المغنيسيوم في وجباتهم الغذائية اليومية، كما إن الكمية الغذائية الحالية الموصى بها للمغنيسيوم هي 400-420 ميليجرام للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 19 سنة و 310-320 للسيدات (ويجب إضافة 40 ميليجرام في حالة الحمل لتطور الجنين بشكل صحي).
مخاطر نقص المغنيسيوم
في عام 2009 ، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن 75% من الأشخاص حول العالم، يعانون من نقص المغنيسيوم، كما كشفت النتائج عن إن كثير من الأشخاص لديهم مستويات منخفضة من المغنيسيوم في الدم، وللتحلص من ذلك يجب زيادة تناول المغنيسيوم يوميًا بمقدار 100 ميليجرام يوميًا، لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وأمراض القلب، ومرض السكري من النوع 2.
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أهمية المغنيسيوم
يؤدي نقص المغنسيوم في الجسم إلى كثير من الأمراض، التي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة إذا لم تعالج على الفور، على سبيل المثال أمراض القلب، ومتلازمة الموت المفاجيء للرضيع، وتصلب الشرايين، وأمراض العظام، وحصى الكلى، لذلك من الأهمية الحفاظ على نظام غذائي صحي متوازن، والتعرض لأشعة الشمس يوميًا، والتوقف عن تناول المشروبات الغازية (لأنها تحتوي على معدلات عالية من الفسفور، مما يؤدي إلى استنزاف المغنسيوم)
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب نقص المغنيسيوم المزمن:
عدم انتظام ضربات القلب
الربو
الاكتئاب
ارتفاع ضغط الدم
الأرق
فقدان الذاكرة
صداع نصفي
هشاشة العظام
دور المغنيسيوم في الوقاية من السكتة الدماغية والسكري
السكتة الدماغية
المغنيسيوم يعتبر موسع وعائي قوي، مما يعني أنه يوسع بشكل كبير من الأوعية الدموية، وبالتالي يقلل من ضغط الدم، تحدث السكتة الدماغية عندما يكون هناك انسداد أو جلطة دموية في وعاء دموي يمنع تدفق الدم إلى المخ، وبالتالي فإن تمدد الأوعية الدموية لمنع الانسداد هو أمر وقائي للغاية، لذا لابد من تناول أطعمة غنية بالمغنسيوم يوميًا، لتحقيق أعلى معدلات من الوقاية.
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مرض السكري
يؤثر نقص المغنيسيوم عادة على مرضى السكري، كلا النوعين 1 و 2، فأثبتت العديد من الدراسات إن ما يقرب من نصف الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع 2 ينقصهم هذا المعدن.
وما يلي مجموعة من الأطعمة الهامة التي يجب ادراجها في نظامك الغذائي، من أجل الحصول على معدلات عالية من المغنسيوم من جانب، والوقاية من السكتات الدماغية من جانب آخر:
أفوكادو
البنجر
الكاكاو الخام
القرنبيط واللفت
الأسماك الدهنية (مثل سمك السلمون والماكريل)
الفواكه والتوت ، بما في ذلك الموز والتين
الأعشاب، بما في ذلك الثوم والبقدونس والشمر والريحان
المكسرات والبذور والبقوليات، بما في ذلك اللوز والكاجو والصنوبر
التوابل: الكزبرة والكمون وبذور الخردل والقرنفل
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