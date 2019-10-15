تجنب الإصابة بالسكتة الدماغية بتناول هذه الأطعمة

المغنيسيوم يعتبر موسع وعائي قوي، مما يعني أنه يوسع بشكل كبير من الأوعية الدموية، وبالتالي يقلل من ضغط الدم، لذا يجب تناول التوابل بما في ذلك الكزبرة والكمون وبذور الخردل.

تحرير:إسراء سليمان ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

السكتة الدماغية

السكتات الدماغية من أكثر الأمراض المنتشرة، تتمثل العوامل المؤدية إلى حدوث ارتفاع في ضغط الدم، إضافة إلى مرض السكري، وارتفاع نسبة الدهون في الدم، كما إن عدم انتظام ضربات القلب والتدخين والسمنة الزائدة، تؤدي جميعها إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وللوقاية عليك بتناول أطعمة محددة، على سبيل المثال الأفوكادو والسبانخ والمكسرات، بما في ذلك اللوز، والتوابل والكزبرة والكمون وبذور الخردل، والسبانخ، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "dailyhealthpost".

غالبًا نتجاهل معدن الغنسيوم، ونحاول تناول أطعمة غنية بالكالسيوم والحديد، ولكن قد يؤدي ذلك إلى العديد من الأمراض دون إدراك ذلك، في الواقع يعتبر هذا المعدن مسؤول عن أكثر من 300 تفاعل في الجسم، بما في ذلك البروتين، والحمض النووي وتخليق مضادات الأكسدة، كما إنه يقدم دعم كبير في وظائف العضلات والأعصاب وتنظيم