اختناق 38 طالبة لاشتعال النيران بجوار مدرسة

تحرير:محمد مصباح ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ ص

حريق - صورة أرشيفية

أصيبت 38 طالبة بمدرسة السلام الثانوية بنات، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق وتم نقلهن إلى مستشفى الإسماعيلية لتلقي العلاج، بسبب اشتعال النيران بمقلب قمامة بشارع الغابة بمنطقة حي السلام، ما بين مدرسة السلام ومحطة الصرف الصحي، وجاري إخماد الحريق بواسطة رجال الحماية المدنية ورجال الشرطة والمتابعة، وكان اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بالواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق بعدد من سيارات المطافئ، وتم السيطرة على الحريق.

وانتقلت عدد من سيارات، لنقل الطالبات المصابات بالاختناق إلى المستشفى العام لإسعافهن. وأكد الدكتور سعيد السعقان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن المستشفى العام استقبلت 38 طالبة مصابين باختناق نتيجة اشتعال حريق بجوار المدرسة التي كانوا يتواجدون بها، وتم خروج 36 طالبة بعد علاجهم بالمستشفى، ومتبقي طالبتين