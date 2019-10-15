جريمة

اختناق 38 طالبة لاشتعال النيران بجوار مدرسة

تحرير:محمد مصباح ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ ص
حريق - صورة أرشيفية
حريق - صورة أرشيفية
أصيبت 38 طالبة بمدرسة السلام الثانوية بنات، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق وتم نقلهن إلى مستشفى الإسماعيلية لتلقي العلاج، بسبب اشتعال النيران بمقلب قمامة بشارع الغابة بمنطقة حي السلام، ما بين مدرسة السلام ومحطة الصرف الصحي، وجاري إخماد الحريق بواسطة رجال الحماية المدنية ورجال الشرطة والمتابعة، وكان اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بالواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق بعدد من سيارات المطافئ، وتم السيطرة على الحريق.
وانتقلت عدد من سيارات، لنقل الطالبات المصابات بالاختناق إلى المستشفى العام لإسعافهن. وأكد الدكتور سعيد السعقان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن المستشفى العام استقبلت 38 طالبة مصابين باختناق نتيجة اشتعال حريق بجوار المدرسة التي كانوا يتواجدون بها، وتم خروج 36 طالبة بعد علاجهم بالمستشفى، ومتبقي طالبتين
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كلبش

ليلة القبض على عصابة لسرقة الشواذ جنسيا بالشيخ زايد

4 عاطلين أكبرهم أتم عامه الحادي والثلاثين للتو، جمعتهم الأعمال المخالفة للقانون ما بين سرقة ومشاجرات، طرح أحدهم فكرة شيطانية لتنفيذ جرائم السرقة بدهاء ومكر، مستندا إلى خلفيته الجنائية إذ إنه سبق اتهامه في قضيتين (ضرب -سرقة)، وجاءت الخطة بتكوين تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة ضحاياهم من ذوى الميول الجنسية غير السوية، ويتقمص أكبرهم دور "شاذ جنسي" وذلك بعرض نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة الشذوذ الجنسي ومن استدراج الضحية.
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الصديق الغادر كسّر عظام صديقه ثم حمله إلى بيته

لا أحد يدري متى مات عاطل الطالبية، جيرانه استوقفهم باب الشقة المفتوح ليلة ونهارا متواصلين حتى دفعهم الفضول للنداء على قاطنها، ليدخلوا ويجدوا جثته أمامهم على الأرض، وعلى الفور بادر الأهالي بالاتصال بالشرطة وحضرت سيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى أقرب مستشفى، ليؤكد الفحص الطبي مقتل المجني عليه عن طريق تهشيم عظام وجهه خاصة الفك وكذلك الرقبة واحتوائهما على كدمات وسحجات ظاهرة للجميع، ومن هنا بدأ البحث عن القاتل، واتجهت جهود رجال المباحث إلى كاميرات المراقبة التى حلت لغز الجريمة وكشفت الجاني.
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النيابة تعاين حريق سوق المعمورة في الإسكندرية

شب حريق هائل في سوق المعمورة، شرق محافظة الإسكندرية، والمطل على محطة قطار المعمورة بطريق خط أبي قير، وذلك خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حيث أفاد مسؤولي حي المنتزه، بأن النيران التهمت مخبز "إفرنجي"، ومجموعة من الفروشات داخل السوق، والخاصة بعرض وبيع الخضار والفاكهة، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أي حالات إصابة أو أي خسائر بشرية. وقال اللواء ياسر الجندي رئيس حي المنتزه، إن الحريق التهم مخبز إفرنجي و6 فروشات خضار وفاكهة، ولم يتم التوصل إلى أسباب وقوع الحريق.
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«حادث محطة مصر وعنف العجوزة» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة. «التحرير» توضح قائمة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين في القضية، والجرائم التي ساقتها إليهم نيابة أمن الدولة العليا.
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سجن

حبس طالب هندسة نصب على المواطنين في 5 ملايين جنيه

أمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، حبس "محمد. ح. م" 20 عامًا، طالب بكلية الهندسة جامعة القناة، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة النصب والاستيلاء على مبلغ 5 مليون جنيه لتشغيلهم في التجارة وتوظيف الأموال. وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، ومحمد الطيب رئيس نيابة مركز الإسماعيلية، أن الطالب المتهم قام بالاستيلاء من مواطنين على مبالغ وصلت إلى 5 ملايين جنيه بغرض توظيفهم في البيع والشراء مقابل عائد مادي كبير على أصول المبالغ.
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تأجيل محاكمة 4 متهمين في حرق كنيسة «كفر حكيم»

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار ناجي شحاتة رئيس المحكمة، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في قضية حرق كنيسة "كفر حكيم" بكرداسة، إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين في القضية بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطا ومجندا من بينهم مأمور مركز كرداسة. وفي 20 فبراير 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ20 متهما، و3 سنوات لـ«حدثين»، لإدانتهم بارتكاب وقائع إتلاف المال العام والتعدي على ممتلكات عامة في القضية المعروفة باسم «حريق كنيسة كفر حليم» بمنطقة بكرداسة.
حرائق

بسبب حريق في نخيل.. تلاميذ يتركون مدارسهم بالمنيا

سيطرت حالة من الخوف والفزع الشديد على تلاميذ وأهالي قرية زهرة التابعة لمركز المنيا، ظهر اليوم الثلاثاء، بسبب خروج أدخنة كثيفة ناتجة من اندلاع حريق في عدد من النخيل والأشجار الموجودة داخل الوحدة الاجتماعية التابعة للتضامن الاجتماعي الملاصقة للمدارس الثلاث من الناحية الشمالية، وتسبب الحريق في ترك التلاميذ مدارسهم، وهرول الأهالي إلى المدارس لإنقاذ أبنائهم من الحريق، وتمكن الأهالي وسيارات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وإخماده قبل وصوله إلى المدارس الثلاث.
طعنات-سكين-جريمة

الدم بقى مياه.. أخ يقتل شقيقه في الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز شرطة القنطرة غرب، اليوم الإثنين، من ضبط شخص متهم بقتل شقيقه بمدينة القنطرة غرب، بعد حدوث مشادة كلامية ومشاجرة بينهما بسبب خلافات عائلية داخل منزلهما بمنطقة مساكن الجندي، وكان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الاسماعيلية، قد تلقى إخطارا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بقتل شخص شقيقه باستخدام سكين بمدينة القنطرة غرب بعد نشوب مشاجرة بينهما داخل المنزل.
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