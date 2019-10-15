نائب: تعديل قانون البناء الموحد لمعالجة الثغرات

تحرير:محمد محمود ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٧ ص

البناء المخالف - صورة أرشيفية

قال المهندس علاء والي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 يوجد به بعض السلبيات والملاحظات التي استجوبت إعادة النظر فيه داخل لجنة الإسكان، وإدخال تعديلات على نصوص مواده لمعالجتها وخروجه بصيغة مرضية للجميع، مضيفا أنه لا بد من مراعاة القرى والنجوع واستثناءها من بعض نصوص قانون البناء الموحد، واستبعاد تبرير استخدام القانون وترخيص المحال العامة والتجارية والاكتفاء، فيما ورد بشأنها في القانون الخاص بالمحال العامة وذلك لتجنب ازدواج القوانين.

وذكر والي أن الهدف من تعديل هذا القانون رفع أية أعباء عن كاهل المواطنين والذي جاء في ضوء حرص مجلس النواب والتيسير عليهم والحفاظ على الثروة العقارية، إلى جانب معالجة القصور والثغرات الموجودة به للصالح العام وتذليل العقبات أمام المواطنين خاصة فيما يتعلق باستخراج تراخيص البناء وعدم تحميل المواطن أعباء