27 مليار يورو قيمة التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

هالة السعيد وزيرة التخطيط

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، إن القيمة الإجمالية للتجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاوزت 27 مليار يورو في عام 2018، موضحة أن الجهود المستهدفة لتعزيز المساواة بين الجنسين في مصر ما هي إلا استمرار لهذا التاريخ الثري من الصداقة والتعاون، جاء ذلك في بيان لوزارة التخطي، اليوم الثلاثاء، حول كلمة وزيرة التخطيط خلال حفل إطلاق "مبادرة الاتحاد الأوروبي من أجل المساواة وتمكين المرأة" التي نظمتها السفارة السويدية بالقاهرة بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وأضافت السعيد أن وجود مناصرين للمساواة بين الجنسين من الاتحاد الأوروبي في مصر، سيدعم الجهود المشتركة للنهوض بالمساواة بين الجنسين، من خلال تعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة، مشيرة إلى أهمية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وإلى التاريخ الطويل من التعاون والتنسيق في جميع المجالات،