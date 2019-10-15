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27 مليار يورو قيمة التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م
هالة السعيد وزيرة التخطيط
هالة السعيد وزيرة التخطيط
قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، إن القيمة الإجمالية للتجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاوزت 27 مليار يورو في عام 2018، موضحة أن الجهود المستهدفة لتعزيز المساواة بين الجنسين في مصر ما هي إلا استمرار لهذا التاريخ الثري من الصداقة والتعاون، جاء ذلك في بيان لوزارة التخطي، اليوم الثلاثاء، حول كلمة وزيرة التخطيط خلال حفل إطلاق "مبادرة الاتحاد الأوروبي من أجل المساواة وتمكين المرأة" التي نظمتها السفارة السويدية بالقاهرة بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
وأضافت السعيد أن وجود مناصرين للمساواة بين الجنسين من الاتحاد الأوروبي في مصر، سيدعم الجهود المشتركة للنهوض بالمساواة بين الجنسين، من خلال تعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة، مشيرة إلى أهمية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وإلى التاريخ الطويل من التعاون والتنسيق في جميع المجالات،
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طارق-الملا-وزير-البترول

وزارة البترول تطرح مزايدة للتنقيب عن الغاز

تعتزم الهيئة المصرية العامة للبترول، الاستعداد لطرح مزايدة للبحث عن البترول بنهاية العام الجارى؛ لزيادة عمليات التنقيب في مناطق الامتياز المختلفة، ورفع معدلات الإنتاج في إطار تنفيذ خطة مصر تحويلها لمركز إقليمي لتداول الطاقة. وقال مصدر بالهيئة العامة للبترول، في تصريح لـ"التحرير" إن الهيئة انتهت من إعداد المناطق التي ستطرحها للبحث والتنقيب عن الزيت في الصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية بعد الحصول على الموافقات من الجهات الرسمية، مضيفا أن عدد المناطق المستهدف طرحها يتراوح بين 10 إلى 12 بلوك، وأغلبها للبحث عن الزيت الخام.
هيئة-الرقابة-المالية

الرقابة المالية توافق على إنشاء مركز إقليمي للتمويل المستدام

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية موافقة مجلس الإدارة على مشروع قرار بإنشاء المركز الاقليمي للتمويل المستدام وارساله وعرضه على رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الازمة لإستصدار قرار من السيد رئيس الجمهورية بإنشائه بهدف تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام وخلق القاعدة المعلوماتية والبحثية اللازمة لمعاونة الهيئات والشركات على اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة للتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية في محيطنا الأفريقي وفي منطقة الشرق الأوسط.
بورصة

تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، على تباين في الأداء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.07 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية مصرية وعربية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 14220.47 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 532.83 نقطة وصعد مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1412.05 نقطة.
محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

عمران: خفض تكلفة التداول بالبورصة يزيد من تنافسيتها

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على مقترح خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة وإرسال مشروع القرار الى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره في خطوة تجعل تكلفة عمليات التداول بالبورصة الأقل من بين أبرز 16 من الأسواق المالية الصاعدة ما يزيد تنافسية البورصة المصرية بين الأسواق الأخرى. وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في بيان اليوم الأحد، إن الخفض بواقع 20% لمقابل عمليات التداول التي كانت تتقاضاها الهيئة لتصبح 5 في المائة ألف بدلا من 6.25 في المائة ألف.
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

التخطيط: 27.5 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصحة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قطاع الصحة يحظى بقدر عال من الأهمية لدى قائمة أولويات الحكومة؛ لما له من ارتباط وثيق بالمواطن المصري ولكونه في إطار الخدمات التي تقدم له، والتي حثت الدولة على وضعها في قلب كل خطط التنمية المستدامة. وأوضحت "السعيد" أن العام الثاني من خطة التنمية المستدامة (2019- 2020) استهدف توجيه استثمارات كلية (عامة وخاصة) للخدمات الصحية تصل إلى نحو 27.5 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنحو 21.8 مليار جنيه بالعام السابق.
مجلس-النواب (1)

نائب: المراكز التكنولوجية سلاح الدولة لدحر الفساد

قال خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات له، اليوم السبت، إن اهتمام الدولة والحكومة بالتوسع في تنفيذ المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في جميع المراكز والمدن حتى وصلت إلى 318 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية، ساهم في تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين مع التوسع في خدمة الشباك الواحد، وتحقيق الانضباط الوظيفي داخل الأحياء والوحدات المحلية وتحسن مستوى الخدمات وأسلوب تعامل الموظفين وسرعة أداء الخدمة، مضيفا أن الدولة نجحت في دحر الفساد بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
الاقتصاد-المصري

رفع معدل النمو وميكنة الخدمات أهم مستهدفات الحكومة

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية، إن تطوير بيئة ممارسة الأعمال يأتى على رأس أولويات الحكومة التى تسعى لاستكمال الإصلاحات الهيكلية للنهوض بالاقتصاد القومى، مشيرًا إلى وضع نظام ضريبى جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برنامج جديد لمساندة وتحفيز الصادرات، وإصدار قانون جديد للمشتريات الحكومية يضمن إجراءات أكثر شفافية، واستكمال ميكنة جميع الخدمات الحكومية لتتواكب مع خدمة الدفع الإلكتروني التى تحكم معظم التعاملات الحكومية. جاء ذلك خلال الجولة العاشرة للحوار الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي التي اختتمت أعمالها أمس، بمقر وزارة المالية بالقاهرة.
السيسي- يستقبل -الدكتور -عبد الله- حمدوك

احترام ومشروعات مشتركة.. حمدوك يغادر مصر بعد لقاء السيسي

غادر القاهرة مساء اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات، وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمدوك والوفد المرافق له بقصر الاتحادية، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.
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