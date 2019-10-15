النيابة تعاين حريق سوق المعمورة في الإسكندرية

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م

حريق سوق المعمورة

شب حريق هائل في سوق المعمورة، شرق محافظة الإسكندرية، والمطل على محطة قطار المعمورة بطريق خط أبي قير، وذلك خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حيث أفاد مسؤولي حي المنتزه، بأن النيران التهمت مخبز "إفرنجي"، ومجموعة من الفروشات داخل السوق، والخاصة بعرض وبيع الخضار والفاكهة، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أي حالات إصابة أو أي خسائر بشرية. وقال اللواء ياسر الجندي رئيس حي المنتزه، إن الحريق التهم مخبز إفرنجي و6 فروشات خضار وفاكهة، ولم يتم التوصل إلى أسباب وقوع الحريق.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة ثان المتتزه، يفيد بورود بلاغ من الحماية المدنية باندلاع حريق بسوق المعمورة، وانتقلت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة ثان المنتزه، ورجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وانه تم التعامل السريع