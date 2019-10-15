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أنتِ بنت بواب.. تصاعد أزمة ضحية التنمر بالإسكندرية

ولي الأمر يتقدم ببلاغ ضد المتنمرين.. النيابة: ضبط واحضار المتنمرة وتطلب تقرير الطب الشرعي وعرض روان على أخصائي نفسي.. مطالب باستضافة الرئيس لها لرفع الظلم عنها
تحرير:محمد مجلي ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م
الطفلة روان
الطفلة روان
تصاعدت أزمة الطالبة روان محمد محمود المصري، بالصف الرابع بمدرسة عمر مكرم الابتدائية، بإدارة المنتزه التعليمية بمحافظة الإسكندرية، التي تعرضت للتنمر عن طريق ولية أمر زميلتها "شهد" إذ تعدت عليها بالضرب ونعتتها قائلة: "أنتي بنت بواب إزاي تضربي بنت مهندس بترول"، فيما قالت لها الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة: "ملكيش حق تتكلمي ومسمعش صوتك"، وتقدم ولي الأمر محمد المصري حارس عقار، ببلاغ إلى قسم شرطة أول المنتزه، يتهم فيه والدة تلميذة وأخصائية اجتماعية بمدرسة عمر مكرم، بالاعتداء على ابنته "روان" بالصف الرابع الابتدائي.
قرارات عاجلة من النيابةأصدر المستشار أشرف المغربي المحامي العام لنيابات المنتزه، قرارات عاجلة، تضمنت ضبط وإحضار ولية أمر الطالبة "شهد" التي تعدت على "روان"، وإرفاق تقرير طبي بحالة الطفلة، وطلب استعجال تقرير الطب الشرعي وعرض الطفلة على أخصائي نفسي واجتماعي، كما استدعت النيابة مدير ومسئولي المدرسة للاستماع
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عبد العال: موقف مصر راسخ بشأن احترام القانون الدولي

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن العالم يشهد العديد من انتهاكات القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وعدم احترام قواعده، خاصة في العديد من مناطق العالم التي تعاني من نزاعات وصراعات مسلحة ممتدة لسنوات طويلة دون إيجاد حل لها، مضيفا أن هذا هو السبب المباشر في أننا ما نزال نعاني من العجز عن احتواء ومنع الصراعات المسلحة، ومواجهة خطر الإرهاب، ونزع السلاح النووي، ومعالجة مكامن الخلل الكبرى في النظام الاقتصادي العالمي، والتي أفضت إلى زيادة الفجوة بين العالمين المتقدم والنامي.
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سقوط أمطار مصحوبة ببرق ورعد بالوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار مصحوبة ببرق ورعد خاصة على مدينة الخارجة والقرى التابعة لها، فيما شهدت مناطق أخرى غيوما كثيفة حجبت أشعة الشمس. وكانت محافظة الوادي الجديد قد استعدت من خلال لجنة الأزمات والكوارث لتقلبات الطقس والعواصف الترابية التي قد تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى الاستعداد لسقوط أمطار مع اقتراب فصل الشتاء. وفي ذات السياق، تعرضت محافظة شمال سيناء، صباح اليوم الثلاثاء، لأمطار غزيرة وأصوات رعدية شديدة.
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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وسيول وأمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا وتصل إلى حد السيول على بعض المناطق، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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نائب: تعديل قانون البناء الموحد لمعالجة الثغرات

قال المهندس علاء والي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 يوجد به بعض السلبيات والملاحظات التي استجوبت إعادة النظر فيه داخل لجنة الإسكان، وإدخال تعديلات على نصوص مواده لمعالجتها وخروجه بصيغة مرضية للجميع، مضيفا أنه لا بد من مراعاة القرى والنجوع واستثناءها من بعض نصوص قانون البناء الموحد، واستبعاد تبرير استخدام القانون وترخيص المحال العامة والتجارية والاكتفاء، فيما ورد بشأنها في القانون الخاص بالمحال العامة وذلك لتجنب ازدواج القوانين.
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وكيل التعليم بالإسكندرية

«تعليم الإسكندرية»: تحويل أول مدرسة صناعية لعسكرية نقلة نوعية

قال يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن التعليم الفني هو قاطرة التنمية والإنتاج لمصر المستقبل، وتحويل بعض المدارس الصناعية لمدارس عسكرية يمثل نقلة نوعية لهذه النوعية من التعليم مما يعيد الانضباط لجميع الطلاب ويساهم في توعيتهم بدور القوات المسلحة في حماية الوطن داخليا وخارجيا، وكذلك الدور البارز في المشروعات التنموية القومية. وأشار الديب إلى ظاهرة التحاق العديد من طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة بمدارس التعليم الفني "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي" رغم حصولهم على مجاميع مرتفعة تمكنهم من الالتحاق بالثانوية العامة.
ديفيد-مالباس

البنك الدولي للسيسي: الإصلاح الاقتصادي المصري نموذج يحتذى به

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على مواصلة الحوار والتشاور مع البنك، وتدعيم العلاقات المثمرة بين الجانبين، بما يراعي الاحتياجات والأولويات المصرية ويدعم مختلف الجهود التنموية للدولة، في ضوء أن البنك يعد أحد أهم شركاء مصر في التنمية، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بمقر إقامته بنيويورك، اليوم الأربعاء، رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس البنك الدولي أكد استمرار الموقف الداعم من جانب البنك تجاه البرامج الإصلاحية والتنموية المصرية كنموذج يحتذى به على مستوي المنطقة والدول النامية.
الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء جمهورية السودان‎

ربط كهربائي وقطار.. ملفات هامة بين السيسي ورئيس وزراء السودان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء جمهورية السودان، وذلك بحضور كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد معيط وزير المالية. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس هنأ الدكتور عبد الله حمدوك على توليه منصبه والإعلان عن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، مؤكدا على الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة.
السيسى

بالتعليم والصحة.. السيسي يوجه بالتركيز على التنمية البشرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي للعام الجاري 2019-2020، إذ وجه الرئيس بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، من خلال الاستمرار في إصلاح وتطوير منظومتي التعليم والصحة، واللتين تشهدان زيادة غير مسبوقة في مخصصاتهما.
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