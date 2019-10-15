أنتِ بنت بواب.. تصاعد أزمة ضحية التنمر بالإسكندرية

ولي الأمر يتقدم ببلاغ ضد المتنمرين.. النيابة: ضبط واحضار المتنمرة وتطلب تقرير الطب الشرعي وعرض روان على أخصائي نفسي.. مطالب باستضافة الرئيس لها لرفع الظلم عنها

تحرير:محمد مجلي ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م

تصاعدت أزمة الطالبة روان محمد محمود المصري، بالصف الرابع بمدرسة عمر مكرم الابتدائية، بإدارة المنتزه التعليمية بمحافظة الإسكندرية، التي تعرضت للتنمر عن طريق ولية أمر زميلتها "شهد" إذ تعدت عليها بالضرب ونعتتها قائلة: "أنتي بنت بواب إزاي تضربي بنت مهندس بترول"، فيما قالت لها الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة: "ملكيش حق تتكلمي ومسمعش صوتك"، وتقدم ولي الأمر محمد المصري حارس عقار، ببلاغ إلى قسم شرطة أول المنتزه، يتهم فيه والدة تلميذة وأخصائية اجتماعية بمدرسة عمر مكرم، بالاعتداء على ابنته "روان" بالصف الرابع الابتدائي.

قرارات عاجلة من النيابةأصدر المستشار أشرف المغربي المحامي العام لنيابات المنتزه، قرارات عاجلة، تضمنت ضبط وإحضار ولية أمر الطالبة "شهد" التي تعدت على "روان"، وإرفاق تقرير طبي بحالة الطفلة، وطلب استعجال تقرير الطب الشرعي وعرض الطفلة على أخصائي نفسي واجتماعي، كما استدعت النيابة مدير ومسئولي المدرسة للاستماع

قرارات عاجلة من النيابة

أصدر المستشار أشرف المغربي المحامي العام لنيابات المنتزه، قرارات عاجلة، تضمنت ضبط وإحضار ولية أمر الطالبة "شهد" التي تعدت على "روان"، وإرفاق تقرير طبي بحالة الطفلة، وطلب استعجال تقرير الطب الشرعي وعرض الطفلة على أخصائي نفسي واجتماعي، كما استدعت النيابة مدير ومسئولي المدرسة للاستماع لأقوالهما.

وجاء في البلاغ، أن ولية الأمر قامت بنعت ابنته قائلة: "أنتي بنت بواب.. إزاي تضربي بنت مهندس بترول؟" وأصيبت بالعصب السابع وشلل نصفي بوجهها واضطرابات نفسية.

روان: لست منزعجة

قالت روان: "لم أنزعج أو اهتم بمسألة أن والدي بواب، فكل منا فى هذا المجتمع له دور والكل يكمل الآخر، لكن ما تسبب في ايذائي هو الإهانة التي تعرضت لها أمام زملائي، وكذلك من المُدرسة التي تصادف وجودها وأهانتني بدلا من الدفاع عني".

وفي حالة من الحزن الشديد ذكرت بثينة، والدة "روان": "يوم الواقعة تلقيت تليفون من ابن عمها بأن روان منهارة وعينيها مش بتتحرك وأن أم زميلتها تعدت عليها"، مضيفة، أنها في أثناء الوصول إليها تذكرت أن نجلتها تشاجرت مع زميلتها "شهد" بمدرسة عمر مكرم الابتدائية، وأنها قامت بمصالحتهما سويا واشتريت لهما "حاجة حلوة".

وتابعت أنها توجهت للأخصائية الاجتماعية لمواجهتها بعد أن شكت ابنتها من سوء معاملتها، لكنها غيرت موقفها واتهمت روان بـ"الكذب"، مشيرة إلى أن حق روان سيعود، مطالبة بمعاقبة كل من تعدى على ابنتها، "مش ذنب بنتي أن بوها طلع بواب، ووالدة زميلتها معقدة".

كيف تحركت وزارة التعليم

أصدر يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم، قرارا بإلغاء تكليف مدير مدرسة عمر مكرم الابتدائية المسائية بإدارة المنتزه، لما نسب إليها من قصور في أداء مهامها وواجبها الوظيفي واستبعاد الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات، كما قرر إحالة ولية أمر الطالبة "شهد" التى تعدت على "روان" إلى لجنة الحماية المدرسية لتطبيق اللائحة ودراسة إمكانية نقل نجلتها من المدرسة من عدمه.

مكافحة الفساد تطالب السيسي باستقبال روان

طالب محمد توفيق منسق عام مكافحة الفساد بالإسكندرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفع الظلم عن روان وإعادة ثقتها في نفسها وفي معني الانتماء للوطن باستقبالها بقصر الاتحادية هي ووالديها، كرد اعتبار وإرسال رسالة لكل من تسول له نفسه المريضة بفعل ذلك مجددا، قائلا إن روان أصبحت ضحية للطبقية التي يعاني منها المجتمع المصري من نفوس مريضة، تحتاج للعلاج داخل المصحات النفسية لأنها أصبحت منتشرة بصورة مستفزة.