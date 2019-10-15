مرتضى منصور يهدد كهربا ويتحدث عن تأجيل القمة

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أنه لم يصله أي إخطار بتأجيل لقاء القمة ضد الأهلي، السبت المقبل، في الجولة الرابعة للدوري، موضحا أن فريقه جاهز لخوض المباراة. ورفض مرتضى منصور الحكم المبكر على المنتخب الوطني، بعد فوزه في مباراة بتسوانا الودية بهدف نظيف، وأعلن دعمه لمدرب الفراعنة حسام البدري المدير الفني للفراعنة. وهاجم رئيس الزمالك، شريف عبد الفضيل، مدرب 16 عاما بالأهلي ولاعب الأحمر السابق، بسبب ما وصفه بـ"الحديث غير اللائق عن القلعة البيضاء"، بعدما أكد عبد الفضيل أن انتقاله للأهلي كان ضربة للزمالك.

وأضاف مرتضى منصور: "عقد اللاعب طارق حامد يبلغ ما يقارب 11 مليون جنيه سنويا، وسنرفع المبلغ تقديرا لجهوده، وسيتم صرف المستحقات المالية في الساعات المقبلة". وأشار إلى أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، "ما زال على ذمة الزمالك" لأن "عقده الموثق في اتحاد الكرة مستمر حتى عام 2022"،

وأضاف مرتضى منصور: "عقد اللاعب طارق حامد يبلغ ما يقارب 11 مليون جنيه سنويا، وسنرفع المبلغ تقديرا لجهوده، وسيتم صرف المستحقات المالية في الساعات المقبلة".



وأشار إلى أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، "ما زال على ذمة الزمالك" لأن "عقده الموثق في اتحاد الكرة مستمر حتى عام 2022"، وهدد اللاعب بأن رحيله دون إذن النادي "يضعه تحت طائلة العقوبات".



وأكد رئيس الزمالك أنه ستتم إقامة احتفالية ضخمة لنجوم اليد، موضحا أن الفريق الأبيض حقق معجزة كبيرة بحصد بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب سبورتنج.



وأبدى رئيس الزمالك دهشته من عدم تهنئته من جانب اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والاتحاد المصري، كما أشار إلى أن سبورتنج كافح وناضل حتى النهاية.

