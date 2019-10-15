رياضة

مرتضى منصور يهدد كهربا ويتحدث عن تأجيل القمة

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أنه لم يصله أي إخطار بتأجيل لقاء القمة ضد الأهلي، السبت المقبل، في الجولة الرابعة للدوري، موضحا أن فريقه جاهز لخوض المباراة. ورفض مرتضى منصور الحكم المبكر على المنتخب الوطني، بعد فوزه في مباراة بتسوانا الودية بهدف نظيف، وأعلن دعمه لمدرب الفراعنة حسام البدري المدير الفني للفراعنة. وهاجم رئيس الزمالك، شريف عبد الفضيل، مدرب 16 عاما بالأهلي ولاعب الأحمر السابق، بسبب ما وصفه بـ"الحديث غير اللائق عن القلعة البيضاء"، بعدما أكد عبد الفضيل أن انتقاله للأهلي كان ضربة للزمالك.
وأضاف مرتضى منصور: "عقد اللاعب طارق حامد يبلغ ما يقارب 11 مليون جنيه سنويا، وسنرفع المبلغ تقديرا لجهوده، وسيتم صرف المستحقات المالية في الساعات المقبلة". وأشار إلى أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، "ما زال على ذمة الزمالك" لأن "عقده الموثق في اتحاد الكرة مستمر حتى عام 2022"،
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الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (10)

الغندور: لم أطلب تأجيل القمة.. وأثق في حكام بلادي

قال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، إنه سيستعين بطاقم مصري لإدارة مباراة القمة بين الأهلي وغريمه الزمالك يوم السبت إذا تعذر استقدام حكام أجانب. ورغم ما تردد في الساعات الأخيرة عن تأجيل مباراة القمة لأسباب أمنية فإن الغندور يواصل اتصالاته بالاتحادات الأوروبية لاستقدام طاقم دولي لإدارة المباراة. وقال جمال الغندور: "ليس صحيحا أنني طلبت من اتحاد الكرة تأجيل المباراة بداعي انشغال حكام أوروبا يومي السبت والأحد في المسابقات الأوروبية، وخاطبت كل الاتحادات الأوروبية لاستقدام طاقم دولي على قدر أهمية المباراة لكنني حتى هذه الساعة لم أتلق أي رد".
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مودريتش يرغب في استمرار بيل مع ريال مدريد

أكد النجم الكرواتي لوكا مودريتش، رغبته في استمرار النجم الويلزي جاريث بيل في صفوف ريال مدريد في المواسم المقبلة، وذلك في ظل التكهنات العديدة التي دارت حول مستقبل اللاعب الصيف الماضي، وإعلان مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان بشكل واضح عن رغبته في رحيل بيل عن قلعة سانتياجو بيرنابيو اليوم قبل غدًا، وارتبط اسم بيل حينها بالانتقال إلى الكثير من الأندية من مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، بل وارتبط اسمه بالرحيل إلى الدوري الصيني، قبل أن يستمر في صفوف الفريق الملكي في نهاية المطاف.
مران الأهلي 3

الأهلي يحدد موعد معسكره المغلق استعدادا لقمة الزمالك

استقر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موعد معسكر المارد الأحمر، قبل مباراة القمة المنتظرة مع نظيره الزمالك، المقرر لها مساء يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في بطولة الدوري الممتاز (2019-2020)، وحدد فايلر، يوم الجمعة المقبل، موعدًا لمران الفريق الأخير على ملعب التتش، على أن يعقبه الدخول في معسكر مغلق للمبيت بأحد الفنادق استعدادًا لمباراة الزمالك، وذلك وفقًا لجدول مواعيد تدريبات الفريق في الفترة المقبلة.
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مرتضى: هل تريدون تحويل استاد القاهرة لحديقة حيوان!

انتقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قرار الجهات الأمنية برفض إقامة المباريات على استاد القاهرة، وقال رئيس القلعة البيضاء لقناة "الحدث اليوم": "لقد أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جاهزية استاد القاهرة لاستضافة المباريات، وتلقينا إخطارا من هيئة الاستاد بأنها جاهزة لاستقبال الجمهور، واستاد القاهرة أنشئ لتقام عليه مباريات كرة القدم، والدولة صرفت عليه مليارات لتطويره قبل استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019، ولقد حضر الجمهور مباريات بطولة كأس الأمم دون مشكلة، وخرج المنتخب الوطني من دور الـ16 دون أي شغب جماهيري".
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى منصور: هل تريدون إضحاك القارة علينا إذا خسرنا؟

كشف مرتضى منصور، رئيس الزمالك، عن مصير ملعب مباراة الفريق مع جينيراسيون فوت في دوري أبطال إفريقيا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم، قائلا: "أخبرت الأمن برغبتنا في إقامة لقاء الزمالك وجينيراسيون على استاد القاهرة أو بتروسبورت في حضور من 20 إلى 40 ألف مشجع، وفوجئت بالأمن يرد بأن اللقاء سيكون على استاد السلام وبدون جمهور. وأنا أقول لهم لا، لن أقبل ذلك، وكفاكم ما حدث سابقا، فبسببكم كدنا نخرج من دوري أبطال إفريقيا بسبب رغبة المسؤول في نقل اللقاء إلى برج العرب في المرة السابقة، قلنا له لا يمكن، فقال لنا (يلا يا حبيبي على برج العرب)".
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى يهاجم مسؤولي الاتحاد الإفريقي بسبب الخطيب

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب وجود محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عضوا بلجان الاتحاد الإفريقي. وقال رئيس الزمالك، في تصريحات له عبر قناة الحدث اليوم: «لماذا يكون الخطيب عضوا بلجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي؟ من هو ليكون عضوا باللجنة؟ هل تحول الاتحاد الإفريقي إلى عزبة؟، وقيل إن الخطيب رفض حضور اجتماع لجنة المسابقات بداعي ضعف موقف الزمالك في أزمة مباراة جينراسيون، لماذا تستفزوننا؟ من يتلاعب ويفتعل مشكلة الآن؟».
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حازم إمام: هناك لغز غريب في الزمالك

يرفض حازم إمام، نجم الزمالك السابق، الحملة التي تتردد بشأن اقتراب الأهلي من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز، بعد مرور 3 جولات فقط على بداية المسابقة، وقال إمام في تصريحات إذاعية: "مشوار الدوري ما زال طويلًا، ليس معنى تعثر الزمالك في لقاء أنه خسر اللقب أو ابتعد عن المنافسة، وهناك لغز غريب في الزمالك، الفريق بدأ مشواره مع المدرب الصربي ميتشو بأداء فني مميز وتحقيق نتائج أكثر من رائعة في مسابقة كأس مصر، ثم حدث التراجع الغريب بدايةً من لقاء السوبر أمام الأهلي، وأتمنى أن يعود الفريق الأبيض لتقديم مستويات مميزة من أجل تصحيح المسار من جديد".
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