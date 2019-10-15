سقوط أمطار مصحوبة ببرق ورعد بالوادي الجديد

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

أمطار - صورة أرشيفية

شهدت محافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار مصحوبة ببرق ورعد خاصة على مدينة الخارجة والقرى التابعة لها، فيما شهدت مناطق أخرى غيوما كثيفة حجبت أشعة الشمس. وكانت محافظة الوادي الجديد قد استعدت من خلال لجنة الأزمات والكوارث لتقلبات الطقس والعواصف الترابية التي قد تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى الاستعداد لسقوط أمطار مع اقتراب فصل الشتاء. وفي ذات السياق، تعرضت محافظة شمال سيناء، صباح اليوم الثلاثاء، لأمطار غزيرة وأصوات رعدية شديدة.

وتواصل غرفة العمليات الرئيسية في المحافظة اتصالاتها الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات، علاوة على الأرصاد الجوية، لمتابعة التطورات أولا بأول.ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار جنوبا نهارا لطيف