عبد العال: موقف مصر راسخ بشأن احترام القانون الدولي

تحرير:أحمد جاد ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

علي عبد العال رئيس مجلس النواب في الاجتماع

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن العالم يشهد العديد من انتهاكات القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وعدم احترام قواعده، خاصة في العديد من مناطق العالم التي تعاني من نزاعات وصراعات مسلحة ممتدة لسنوات طويلة دون إيجاد حل لها، مضيفا أن هذا هو السبب المباشر في أننا ما نزال نعاني من العجز عن احتواء ومنع الصراعات المسلحة، ومواجهة خطر الإرهاب، ونزع السلاح النووي، ومعالجة مكامن الخلل الكبرى في النظام الاقتصادي العالمي، والتي أفضت إلى زيادة الفجوة بين العالمين المتقدم والنامي.

واستشهد عبد العال، في كلمته خلال مشاركته على رأس وفد برلمانى فى اجتماعات الجمعية 141 للاتحاد البرلماني الدولي، والتى تعقد حاليا في صربيا، بما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حين قال: "إننا كدول نامية لا نحتمل العيش فى منظومة دولية لا يحكمها القانون