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عبد العال: موقف مصر راسخ بشأن احترام القانون الدولي

تحرير:أحمد جاد ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
علي عبد العال رئيس مجلس النواب في الاجتماع
علي عبد العال رئيس مجلس النواب في الاجتماع
قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن العالم يشهد العديد من انتهاكات القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وعدم احترام قواعده، خاصة في العديد من مناطق العالم التي تعاني من نزاعات وصراعات مسلحة ممتدة لسنوات طويلة دون إيجاد حل لها، مضيفا أن هذا هو السبب المباشر في أننا ما نزال نعاني من العجز عن احتواء ومنع الصراعات المسلحة، ومواجهة خطر الإرهاب، ونزع السلاح النووي، ومعالجة مكامن الخلل الكبرى في النظام الاقتصادي العالمي، والتي أفضت إلى زيادة الفجوة بين العالمين المتقدم والنامي.
واستشهد عبد العال، في كلمته خلال مشاركته على رأس وفد برلمانى فى اجتماعات الجمعية 141 للاتحاد البرلماني الدولي، والتى تعقد حاليا في صربيا، بما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حين قال: "إننا كدول نامية لا نحتمل العيش فى منظومة دولية لا يحكمها القانون
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سقوط أمطار مصحوبة ببرق ورعد بالوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار مصحوبة ببرق ورعد خاصة على مدينة الخارجة والقرى التابعة لها، فيما شهدت مناطق أخرى غيوما كثيفة حجبت أشعة الشمس. وكانت محافظة الوادي الجديد قد استعدت من خلال لجنة الأزمات والكوارث لتقلبات الطقس والعواصف الترابية التي قد تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى الاستعداد لسقوط أمطار مع اقتراب فصل الشتاء. وفي ذات السياق، تعرضت محافظة شمال سيناء، صباح اليوم الثلاثاء، لأمطار غزيرة وأصوات رعدية شديدة.
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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وسيول وأمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا وتصل إلى حد السيول على بعض المناطق، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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أنتِ بنت بواب.. تصاعد أزمة ضحية التنمر بالإسكندرية

تصاعدت أزمة الطالبة روان محمد محمود المصري، بالصف الرابع بمدرسة عمر مكرم الابتدائية، بإدارة المنتزه التعليمية بمحافظة الإسكندرية، التي تعرضت للتنمر عن طريق ولية أمر زميلتها "شهد" إذ تعدت عليها بالضرب ونعتتها قائلة: "أنتي بنت بواب إزاي تضربي بنت مهندس بترول"، فيما قالت لها الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة: "ملكيش حق تتكلمي ومسمعش صوتك"، وتقدم ولي الأمر محمد المصري حارس عقار، ببلاغ إلى قسم شرطة أول المنتزه، يتهم فيه والدة تلميذة وأخصائية اجتماعية بمدرسة عمر مكرم، بالاعتداء على ابنته "روان" بالصف الرابع الابتدائي.
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نائب: تعديل قانون البناء الموحد لمعالجة الثغرات

قال المهندس علاء والي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 يوجد به بعض السلبيات والملاحظات التي استجوبت إعادة النظر فيه داخل لجنة الإسكان، وإدخال تعديلات على نصوص مواده لمعالجتها وخروجه بصيغة مرضية للجميع، مضيفا أنه لا بد من مراعاة القرى والنجوع واستثناءها من بعض نصوص قانون البناء الموحد، واستبعاد تبرير استخدام القانون وترخيص المحال العامة والتجارية والاكتفاء، فيما ورد بشأنها في القانون الخاص بالمحال العامة وذلك لتجنب ازدواج القوانين.
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عبد العال للحكومة: يجب أن تحنو على هذا الشعب

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية في دور الانعقاد الخامس، إنه سيكون هناك وقفة شديدة مع الحكومة، والبرلمان لن يترك مصالح الشعب بعيدة عن الحكومة ولن نسمح أن بوجود مشكلات لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مطالبا الحكومة بأن يحنو على هذا الشعب، قائلا إنه على المجلس أن يبادر بالأدوات الرقابية لمحاسبة الحكومة، فالتاريخ لن يرحم هذا المجلس، موضحا أن هذه الجلسة هدفها الدعوة الى اللحمة الوطنية ودعم القوات المسلحة والقيادة السياسية، ونقول للرئيس نحن معكم وأرواحنا على أكفنا دفعا عن هذا الوطن الغالي.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نائب: التظاهرات المؤيدة للسيسي صفعة قوية للإخوان

قال طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه في الوقت الذي خرجت فيها دعاوى فوضوية تهدد الدولة المصرية، قرر الشعب توجيه رسالة إلى العالم أجمع بدعم الدولة والجيش والشرطة، ضد المحاولات التى تجرى بين الحين والأخر لإثارة الفتنة وعرقلة الجهود التى تبذل للإصلاح الاقتصادى في مصر، خاصة بعدما بدأنا مرحلة جني ثمار المشروعات القومية، مضيفا أن التظاهرات والاحتفالات المؤيدة للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة، صفعة قوية على وجوه أعضاء تنظيم جماعة الإخوان وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية، وأيضا على وجوه الأنظمة التي تمول وتشجع وتسلح وتأوي الإرهابيين على أراضيها.
السيسي

السيسي من المطار: يوم ما هطلب تفويض هينزل الملايين (فيديو)

استقبل المئات من المصريين الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب وصوله أرض الوطن بعد مشاركته فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وردًا على سؤال حول انطباعه على تأييد المصريين له ونزولهم واحتشادهم بمطار القاهرة بالزغاريد والهتافات المؤيدة له: "يوم ما هطلب من المصريين التفويض زى 3 / 7 هينزل الملايين نوصل رسالة للعالم.. كله ينزل بالملايين مش أقل من كده". وأضاف الرئيس السيسي لمستقبليه في المطار: "النهاردة الجمعة إيه مصحيكم بدري كده، الموضوع مش مستاهل خالص".
الرئيس-السيسى

نواب يعلقون على كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة

اعتبر أعضاء بمجلس النواب أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة تدشين بداية حقبة جديدة في تاريخ مصر، وأسست لدور جديد تلعبه إقليميا ودوليا ووضعت لنفسها مكانة تستحقها عالميا، إضافة إلى أنها أعلنت عن قدرة مصر في استعادة الأمن الإقليمي لأمتها العربية. وقال فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن كلمة السيسي كانت شاملة وقوية جدا، وتناولت ملفات عدة كحقوق الإنسان، وتمكين المرأة والشباب وحق الفلسطينيين، وما يحدث في الدول العربية مثل ليبيا وسوريا واليمن، ومكافحة الإرهاب.
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