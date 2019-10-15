ليلة القبض على عصابة لسرقة الشواذ جنسيا بالشيخ زايد

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

كلبش

4 عاطلين أكبرهم أتم عامه الحادي والثلاثين للتو، جمعتهم الأعمال المخالفة للقانون ما بين سرقة ومشاجرات، طرح أحدهم فكرة شيطانية لتنفيذ جرائم السرقة بدهاء ومكر، مستندا إلى خلفيته الجنائية إذ إنه سبق اتهامه في قضيتين (ضرب -سرقة)، وجاءت الخطة بتكوين تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة ضحاياهم من ذوى الميول الجنسية غير السوية، ويتقمص أكبرهم دور "شاذ جنسي" وذلك بعرض نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة الشذوذ الجنسي ومن استدراج الضحية.

وفي إطار حرص أجهزة الدولة في فرض هيبة القانون وبناءً على التوجيهات الصادرة من النيابة العامة فقد قامت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بتنفيذ توجيهات النيابة العامة في ضبط مرتكبي وقائع السرقة. تمكن الرائد أحمد صبري رئيس مباحث قسم شرطة ثان والقوة المرافقة من ضبط كل من: "محمد.ج.ر.ع" 23 سنة، و"أمير.م.ح.ح.ف"

وفي إطار حرص أجهزة الدولة في فرض هيبة القانون وبناءً على التوجيهات الصادرة من النيابة العامة فقد قامت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بتنفيذ توجيهات النيابة العامة في ضبط مرتكبي وقائع السرقة.



تمكن الرائد أحمد صبري رئيس مباحث قسم شرطة ثان والقوة المرافقة من ضبط كل من: "محمد.ج.ر.ع" 23 سنة، و"أمير.م.ح.ح.ف" 22 سنة، و"فارس.ز.ر.ح." 30 سنة، و"أحمد.م.ف.س" 31 سنة، جميعهم عاطلون.



التحريات أثبتت تكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب العديد من حوادث السرقات ضحاياهم من ذوى الميول الجنسية غير السوية حيث يقوم الرابع بعرض نفسه على مواقع التواصل الاجتماعى لممارسة الشذوذ.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزة الأول فرد خرطوش محلى الصنع عيار12مم و3 طلقات من ذات العيار والثاني والثالث أسلحة بيضاء.



