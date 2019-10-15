جريمة

ليلة القبض على عصابة لسرقة الشواذ جنسيا بالشيخ زايد

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م
كلبش
كلبش
4 عاطلين أكبرهم أتم عامه الحادي والثلاثين للتو، جمعتهم الأعمال المخالفة للقانون ما بين سرقة ومشاجرات، طرح أحدهم فكرة شيطانية لتنفيذ جرائم السرقة بدهاء ومكر، مستندا إلى خلفيته الجنائية إذ إنه سبق اتهامه في قضيتين (ضرب -سرقة)، وجاءت الخطة بتكوين تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة ضحاياهم من ذوى الميول الجنسية غير السوية، ويتقمص أكبرهم دور "شاذ جنسي" وذلك بعرض نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة الشذوذ الجنسي ومن استدراج الضحية.
وفي إطار حرص أجهزة الدولة في فرض هيبة القانون وبناءً على التوجيهات الصادرة من النيابة العامة فقد قامت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بتنفيذ توجيهات النيابة العامة في ضبط مرتكبي وقائع السرقة. تمكن الرائد أحمد صبري رئيس مباحث قسم شرطة ثان والقوة المرافقة من ضبط كل من: "محمد.ج.ر.ع" 23 سنة، و"أمير.م.ح.ح.ف"
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تأجيل محاكمة متهمي «حادث محطة مصر» لـ 10 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، اليوم الثلاثاء، محاكمة 14 متهمًا بالإهمال والإخلال الجسيم فى عملهم، مما تسبب فى وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 آخرين، وهم سائق الجرار 2305، ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302، وعامل المناورة لذات الجرار، والعامل المختص بتحويلة الخطوط.، إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل، لسماع شهود الإثبات، والاستعداد دفاع المتهمين للمرافعة، وإحضار صورة رسمية من لائحة التشغيل الرسمية بهيئة السكة الحديد طلبها فريق الدفاع.
المستشار-محمد-ناجى-شحاتة

السجن 10 سنوات لمتهم في «أحداث عنف العجوزة»

قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم معتز أحمد محمد، بالسجن 10 سنوات في إعادة محاكمته بقضية "أحداث عنف العجوزة"، المتهم فيها بالاشتراك مع آخرين بالتجمهر وتعطيل حركة المرور ووسائل النقل العام، وإثارة الفوضى والعنف، والتعدي على قوات الأمن والاشتباك معهم، والتسبب فى ترويع المواطنين وتكدير الأمن والسلم العام، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.
حبل-مشنقة

مكالمة تليفون تفضح جريمة «قابيل وهابيل المرج»

«مات من المخدرات، وأدي الهباب اللى كان بياخده وقضى عليه» عبارتان برر بهما تاجر فاكهة مصرع شقيقه الأكبر، مقدمًا إلى الأطباء فى مستشفى المرج شريطين من عقاري "كالم نايت، وكلوزابكس" المخدرين، وقع طبيب الكشف الصحي الفحص لجثمان المتوفى "خالد. ع"، ولم يستبعد الفحص الظاهري الوفاة بسبب تعاطي المخدرات، لكن التقرير أشار إلى وجود سحجات حول عنق المتوفى، وأخطرت المستشفى قسم الشرطة بالموقف كاملا، فما كان من رجال المباحث إلا التدقيق فى حديث شقيق المتوفى حتى تضاربت أقواله وتناقضت مع فحص رجال المباحث بما كشف عن جريمة قتل "كريم" لشقيقه الأكبر.
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القبض على عصابة لترويج الحشيش في أوسيم

واصلت قوات الأمن بالجيزة جهودها في ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وخطة العمل الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة جرائم الاتجار في المخدرات وضبط المسجلين خطرا بكل أنواعهم وفرض الوجود الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، إذ أكدت تحريات ضباط قطاع الشمال برئاسة العميد عمرو طلعت اتجار 3 عاطلين في المواد المخدرة وبخاصة الحشيش، وأنهم يتخذون دائرة القسم مسرحا لنشاطهم غير المشروع في ترويج الحشيش على عملائهم.
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عربية-فول

«مرافق الجيزة» ترفع 12 عربة فول من المنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
اشارة-مرور (1)

غلق منزل محور 26 يوليو وشلل مروري بطريق الفيوم

أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، اليوم الأحد، منزل محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان اتجاه الطريق الصحراوى المؤدي إلى القرية الذكية (الطريق الداعم)؛ على أثر حادث انقلاب سيارة نقل (مقطورة) محملة بكونتنر، أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، وأعلنت الإدارة عن الطريق البديل، وناشدت قائدي السيارات استكمال المحور حتى النزول من منزل الرماية ثم الالتفاف والعودة باتجاه القرية الذكية، في الوقت الذي انتقلت فيه قيادات القطاع الميدانية إلى موقع الحادث رفقة سيارات الشرطة.
مصلحة-الطب-الشرعى

محامية «فتاة العياط»: تقرير الطب الشرعي أنصف موكلتي

تسلمت النيابة العامة التقرير المبدئي لمصلحة الطب الشرعي، الذي أثبت وجود جلد "أميرة أحمد" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" تحت أظافر القتيل، وخلو أظافرها من أي آثار لجلد القتيل، ما يثبت عدم تواجد أحد معها أثناء الجريمة، أو اشتراك آخرين في الواقعة. وقالت دينا المقدم محامية "أميرة" إنه بعد الاطلاع على التقرير المبدئى للطب الشرعى الخاص بموكلتها أثبت تطابق الدماء الموجود على السكين المستخدم والعربية وجسد موكلتى بدماء القتيل فيما تطابق جلد موكلتى بالجلد الموجود تحت أظافر القتيل.
حملة-امنية

سقوط 30 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

شنت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، حملة تفتيشية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الاستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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