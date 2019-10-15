رياضة

اتحاد الكرة يخطط لتقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
يخطط مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم، لتقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية من 222 ناديًا إلى 108 أندية بحد أقصى، من خلال التصفيات التمهيدية لبطولة كأس مصر، وعلمت «التحرير»، أن مسئولى الجبلاية ينوون تقليص الأندية من خلال هذه التصفيات، والتي يشارك فيها 207، إلى 52 ناديًا فقط، بجانب 36 ناديًا في القسم الثاني والـ18 ناديًا بالدوري الممتاز للموسم المقبل، واعترضت الأندية على المشاركة في التصفيات التمهيدية، بينما هدد اتحاد الكرة بتطبيق اللائحة واعتبار هذه الأندية خارج الجمعية العمومية بشكل رسمي.
وتقام اليوم 105 مباريات في الأدوار التمهيدية لبطولة كأس مصر لعام (2019 / 2020) التي سيصعد منه الفائز للدور التمهيدي الثاني الذي سيواجه فيه تلك الأندية فرق القسم الثاني على أن يصعد الفائز منهم لإقامة دور الـ64 لبطولة كأس مصر، وتقام اليوم جميع المباريات في تمام الساعة الثانية ظهرًا. يذكر أن الفريق الأول
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الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (10)

الغندور: لم أطلب تأجيل القمة.. وأثق في حكام بلادي

قال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، إنه سيستعين بطاقم مصري لإدارة مباراة القمة بين الأهلي وغريمه الزمالك يوم السبت إذا تعذر استقدام حكام أجانب. ورغم ما تردد في الساعات الأخيرة عن تأجيل مباراة القمة لأسباب أمنية فإن الغندور يواصل اتصالاته بالاتحادات الأوروبية لاستقدام طاقم دولي لإدارة المباراة. وقال جمال الغندور: "ليس صحيحا أنني طلبت من اتحاد الكرة تأجيل المباراة بداعي انشغال حكام أوروبا يومي السبت والأحد في المسابقات الأوروبية، وخاطبت كل الاتحادات الأوروبية لاستقدام طاقم دولي على قدر أهمية المباراة لكنني حتى هذه الساعة لم أتلق أي رد".
جاريث-بيل (2)

مودريتش يرغب في استمرار بيل مع ريال مدريد

أكد النجم الكرواتي لوكا مودريتش، رغبته في استمرار النجم الويلزي جاريث بيل في صفوف ريال مدريد في المواسم المقبلة، وذلك في ظل التكهنات العديدة التي دارت حول مستقبل اللاعب الصيف الماضي، وإعلان مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان بشكل واضح عن رغبته في رحيل بيل عن قلعة سانتياجو بيرنابيو اليوم قبل غدًا، وارتبط اسم بيل حينها بالانتقال إلى الكثير من الأندية من مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، بل وارتبط اسمه بالرحيل إلى الدوري الصيني، قبل أن يستمر في صفوف الفريق الملكي في نهاية المطاف.
مران الأهلي 3

الأهلي يحدد موعد معسكره المغلق استعدادا لقمة الزمالك

استقر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موعد معسكر المارد الأحمر، قبل مباراة القمة المنتظرة مع نظيره الزمالك، المقرر لها مساء يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في بطولة الدوري الممتاز (2019-2020)، وحدد فايلر، يوم الجمعة المقبل، موعدًا لمران الفريق الأخير على ملعب التتش، على أن يعقبه الدخول في معسكر مغلق للمبيت بأحد الفنادق استعدادًا لمباراة الزمالك، وذلك وفقًا لجدول مواعيد تدريبات الفريق في الفترة المقبلة.
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الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

الجبلاية ترد على «كاف» في أزمة الزمالك وجينيراسيون

كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن رد الجبلاية على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، في أزمة مباراة نادي الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وقال مصدر داخل اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الجبلاية ذكرت في ردها على كاف، أن سبب إقامة مباريات في الدوري المصري بالقاهرة، أول من أمس السبت ورفض إقامة لقاء الزمالك وبطل السنغال هو أن مواجهات الدوري المصري التي أقيمت كانت لأندية غير جماهيرية، عكس لقاءات الزمالك والأهلي في إفريقيا، التي يشترط فيها "كاف" حضور الجماهير.
تقنية-الفيديو‎

تحرك جديد من اتحاد الكرة لتطبيق تقنية الفيديو

استعجل مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لإرسال مندوب عنه من أجل مناقشة تفاصيل تطبيق تقنية الفيديو خلال الفترة المقبلة، وخاطب الجبلاية «فيفا» بشكل رسمي لإرسال المندوب، حيث يرغب مسؤولو اتحاد الكرة في استئجار الأجهزة الخاصة بتطبيق التقنية، وتسعى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، إلى تطبيق تقنية الفيديو «الفار»، في مسابقة الدوري المحلي لكرة القدم، خلال الموسم الجديد (2019- 2020).
ايهاب-جلال

اتحاد الكرة يصدم إيهاب جلال بسبب المصري

أكد مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة الخماسية رفضت تحمل الشرط الجزائي في عقد إيهاب جلال مع المصري، والبالغ راتب شهرين، وعلمت «التحرير» اليوم الخميس، أن اتحاد الكرة استقر بشكل نهائى على تشكيلة الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وذلك خلال اجتماع اللجنة الخماسية مساء الأربعاء، الذي عقد بمقر الجبلاية، ومن المقرر أن يتولى الإدارة الفنية للفراعنة إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدى -حتى الآن- مع جهازه الفنى الذى كان يشاركه تجربة المصري.
اتحاد-الكرة (1)

«ممر شرفي للخاسر».. اقتراح من الجبلاية في كأس السوبر

استقر مسؤولو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة ممر شرفي في مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك، والمقرر لها الثامنة مساء غد الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية، يمر منه الفريق الخاسر خلال استلامه ميداليات المركز الثاني كما حدث في مباراة كأس مصر التي جمعت الزمالك وبيراميدز وتوج الأبيض باللقب وتم عمل ممر للاعبين من قبل الزمالك، وشهد اتحاد الكرة خلافات على إقامة الممر الشرفي من عدمها عقب اللقاء خوفًا من حدوث أي أزمة قد تعكر صفو المباراة، وأيضا كون حساسية مباراة الزمالك وبيراميدز تختلف عن سوبر الأهلى والزمالك.
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