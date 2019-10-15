اتحاد الكرة يخطط لتقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

اتحاد الكرة

يخطط مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم، لتقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية من 222 ناديًا إلى 108 أندية بحد أقصى، من خلال التصفيات التمهيدية لبطولة كأس مصر، وعلمت «التحرير»، أن مسئولى الجبلاية ينوون تقليص الأندية من خلال هذه التصفيات، والتي يشارك فيها 207، إلى 52 ناديًا فقط، بجانب 36 ناديًا في القسم الثاني والـ18 ناديًا بالدوري الممتاز للموسم المقبل، واعترضت الأندية على المشاركة في التصفيات التمهيدية، بينما هدد اتحاد الكرة بتطبيق اللائحة واعتبار هذه الأندية خارج الجمعية العمومية بشكل رسمي.

وتقام اليوم 105 مباريات في الأدوار التمهيدية لبطولة كأس مصر لعام (2019 / 2020) التي سيصعد منه الفائز للدور التمهيدي الثاني الذي سيواجه فيه تلك الأندية فرق القسم الثاني على أن يصعد الفائز منهم لإقامة دور الـ64 لبطولة كأس مصر، وتقام اليوم جميع المباريات في تمام الساعة الثانية ظهرًا. يذكر أن الفريق الأول

وتقام اليوم 105 مباريات في الأدوار التمهيدية لبطولة كأس مصر لعام (2019 / 2020) التي سيصعد منه الفائز للدور التمهيدي الثاني الذي سيواجه فيه تلك الأندية فرق القسم الثاني على أن يصعد الفائز منهم لإقامة دور الـ64 لبطولة كأس مصر، وتقام اليوم جميع المباريات في تمام الساعة الثانية ظهرًا.



يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كان قد توج ببطولة كأس مصر، بفوزه على بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب.



وشهدت مباراة الزمالك وبيراميدز فوز الأبيض بثلاثة أهداف دون رد أحرزها يوسف أوباما، وسجل أشرف بن شرقى الهدفين الثاني والثالث.