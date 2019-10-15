تعاون بين «المركزي» والرقابة المالية لمكافحة الإرهاب

تحرير:أمل نبيل ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

محمد عمران

شهد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والبنك المركزي المصري لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستعداداً لعملية تقييم الدولة المصرية في مجال النظم المطبقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لمنهجية تقييم الالتزام الفني بالمعايير المصرية عن مجموعة العمل المالي FATF والتي تركز أساساً على مدى تطابق التشريعات واللوائح والتعليمات والإجراءات مع المعايير الدولية، والمقرر لها ان تبدأ في الربع الأول من عام 2020.

وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم عن هيئة الرقابة المالية المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة، و جمال نجم نائب المحافظ عن البنك المركزي. وقال رئيس الهيئة، إن مذكرة التفاهم تعد إحدى آليات التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، وتهدف إلى تبادل خبرات البنك المركزي المتعلقة