القبض على عصابة لترويج الحشيش في أوسيم

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

ضبط حشيش

واصلت قوات الأمن بالجيزة جهودها في ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وخطة العمل الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة جرائم الاتجار في المخدرات وضبط المسجلين خطرا بكل أنواعهم وفرض الوجود الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، إذ أكدت تحريات ضباط قطاع الشمال برئاسة العميد عمرو طلعت اتجار 3 عاطلين في المواد المخدرة وبخاصة الحشيش، وأنهم يتخذون دائرة القسم مسرحا لنشاطهم غير المشروع في ترويج الحشيش على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن المقدم مجدي موسى رئيس وحدة مباحث مركز أوسيم، ومعاوناه الرائد أحمد عادل والنقيب إبراهيم فاروق من ضبط المتهمين وهم كل من: "عمرو. ح" و"إسلام.ع" 25 سنة، عامل مقيم بدائرة المركز، و"عماد.ف" 24 سنة عاطل مقيم أوسيم. عُثر بحوزة المتهمين على "5 فرش" من

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن المقدم مجدي موسى رئيس وحدة مباحث مركز أوسيم، ومعاوناه الرائد أحمد عادل والنقيب إبراهيم فاروق من ضبط المتهمين وهم كل من: "عمرو. ح" و"إسلام.ع" 25 سنة، عامل مقيم بدائرة المركز، و"عماد.ف" 24 سنة عاطل مقيم أوسيم.



عُثر بحوزة المتهمين على "5 فرش" من جوهر الحشيش المخدر وزنت 1 كيلو جرام، وهاتفي محمول ومبلغ مالي 275 ألف جنيه، واعترف المتهمون بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ حصيلة البيع والهاتفين للاتصال بعملائهم.



تم تحريز المضبوطات، وحرر العميد مجدي عزيز مأمور قسم أوسيم، بلاغا أحاله اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.



