تعليق صادم من هازارد بشأن تعرضه للانتقادات

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

إيدين هازارد

كشف البلجيكي إيدين هازارد، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، عن أنه لا يتأثر بالانتقادات الموجهة إليه، لأنه لا يفهمها من الأساس، وذلك بعد أن ساهم في حسم بلجيكا تأهلها رسميا إلى نهائيات يورو 2020 خلال التوقف الدولي الحالي. هازارد انتقل إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي في الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو، لكنه تعرض لإصابة أبعدته عن المباريات الأولى للميرنجي، وبعد تعافيه وعودته للمشاركة، نال هازارد انتقادات عديدة لعدم اكتمال لياقته وزيادة وزنه، ثم احتاج إلى 402 دقيقة ليسجل أول هدف له بقميص الملكي، في مواجهة غرناطة بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

هازارد تحدّث إلى صحيفة لا دورنيير أور عن انتقاله إلى إسبانيا، قائلا: "لم أعش أسابيع صعبة في ريال مدريد، وأعلم أن الجميع يتحدث عن ريال مدريد في كل مكان، ولهذا انتقلت إليه، لكني لا أزال لا أفهم الإسبانية جيدا، وبالتالي لا أفهم الانتقادات". وعلق هازارد، على تسجيله الهدف الأول بقميص الميرنجي، قائلا: "الهدف

هازارد تحدّث إلى صحيفة لا دورنيير أور عن انتقاله إلى إسبانيا، قائلا: "لم أعش أسابيع صعبة في ريال مدريد، وأعلم أن الجميع يتحدث عن ريال مدريد في كل مكان، ولهذا انتقلت إليه، لكني لا أزال لا أفهم الإسبانية جيدا، وبالتالي لا أفهم الانتقادات".



وعلق هازارد، على تسجيله الهدف الأول بقميص الميرنجي، قائلا: "الهدف الأول دائمًا صعب، لكن بعد ذلك تحصل على المزيد من الثقة، وأتمنى أن أحرز العديد من الأهداف لهذا النادي العظيم، وكان هذا الهدف مهما لي وللفريق، لأن العديد من الأشخاص كانوا يتحدثون عن مسألة تسجيلي وسمعت الكثير من الأشياء بشأن ذلك".



وتابع: "جربت شيئًا مميزًا في لعبة الهدف، لأن هدفي الأول يجب أن يأتي بطريقة مميزة، كنت سعيدًا للغاية عندما رأيت الكرة في الشباك، وعندما تلعب تريد دائمًا أن تسجل، لكن الشيء الأكثر أهمية هو تحقيق الفوز".

