الإعلان عن المرشحين للفوز بجائزة الفتى الذهبي

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

ماتياس دي ليخت

أعلن اليوم الثلاثاء، عن القائمة المختصرة للاعبين المرشحين للفوز بجائزة الفتى الذهبي، والتي تمنح لأفضل لاعب في العالم تحت 21 سنة، وتوج المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت بالجائزة الموسم الماضي، وهي الجائزة التي تقدمها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، وذلك عندما كان لاعبًا في صفوف أياكس أمستردام الهولندي، قبل أن ينتقل الصيف الماضي إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي مقابل 75 مليون يورو، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن اللاعب الفائز يوم 16 ديسمبر المقبل، في حفل خاص سيقام في مدينة تورينو الإيطالية، وفيما يلي قائمة المرشحين للفوز بالجائزة:

ماتياس دي ليخت (يوفنتوس - هولندا) - ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ - كندا) - جيانلويجي دوناروما (ميلان - إيطاليا) - أنسو فاتي (برشلونة - إسبانيا) - فيل فودين (مانشستر سيتي - إنجلترا) - ماتيو جندوزي (آرسنال - فرنسا) - إيرلينج هالاند (سالزبورج - النرويج) - كاي هافيرتز (باير ليفركوزن - ألمانيا) - جواو فيليكس

ماتياس دي ليخت (يوفنتوس - هولندا) - ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ - كندا) - جيانلويجي دوناروما (ميلان - إيطاليا) - أنسو فاتي (برشلونة - إسبانيا) - فيل فودين (مانشستر سيتي - إنجلترا) - ماتيو جندوزي (آرسنال - فرنسا) - إيرلينج هالاند (سالزبورج - النرويج) - كاي هافيرتز (باير ليفركوزن - ألمانيا) - جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد - البرتغال) - ديان يوفيليتش (آينتراخت فرانكفورت - صربيا).



ومويس كين (إيفرتون - إيطاليا) - لي كانج إن (فالنسيا - كوريا الجنوبية) - أندريه أوليكسيجوفيتش (بلد الوليد - أوكرانيا) - دانييل مالين (آيندهوفن - هولندا) - ماسون مونت (تشيلسي - إنجلترا) - رودريجو (ريال مدريد - البرازيل) - جادون سانشو (بروسيا دورتموند - إنجلترا) - فران توريس (فالنسيا - إسبانيا) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد - البرازيل) - نيكولو زانيولو (روما - إيطاليا).



