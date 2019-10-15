رياضة

الإعلان عن المرشحين للفوز بجائزة الفتى الذهبي

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
ماتياس دي ليخت
ماتياس دي ليخت
أعلن اليوم الثلاثاء، عن القائمة المختصرة للاعبين المرشحين للفوز بجائزة الفتى الذهبي، والتي تمنح لأفضل لاعب في العالم تحت 21 سنة، وتوج المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت بالجائزة الموسم الماضي، وهي الجائزة التي تقدمها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، وذلك عندما كان لاعبًا في صفوف أياكس أمستردام الهولندي، قبل أن ينتقل الصيف الماضي إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي مقابل 75 مليون يورو، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن اللاعب الفائز يوم 16 ديسمبر المقبل، في حفل خاص سيقام في مدينة تورينو الإيطالية، وفيما يلي قائمة المرشحين للفوز بالجائزة:
ماتياس دي ليخت (يوفنتوس - هولندا) - ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ - كندا) - جيانلويجي دوناروما (ميلان - إيطاليا) - أنسو فاتي (برشلونة - إسبانيا) - فيل فودين (مانشستر سيتي - إنجلترا) - ماتيو جندوزي (آرسنال - فرنسا) - إيرلينج هالاند (سالزبورج - النرويج) - كاي هافيرتز (باير ليفركوزن - ألمانيا) - جواو فيليكس
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الغندور: لم أطلب تأجيل القمة.. وأثق في حكام بلادي

قال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، إنه سيستعين بطاقم مصري لإدارة مباراة القمة بين الأهلي وغريمه الزمالك يوم السبت إذا تعذر استقدام حكام أجانب. ورغم ما تردد في الساعات الأخيرة عن تأجيل مباراة القمة لأسباب أمنية فإن الغندور يواصل اتصالاته بالاتحادات الأوروبية لاستقدام طاقم دولي لإدارة المباراة. وقال جمال الغندور: "ليس صحيحا أنني طلبت من اتحاد الكرة تأجيل المباراة بداعي انشغال حكام أوروبا يومي السبت والأحد في المسابقات الأوروبية، وخاطبت كل الاتحادات الأوروبية لاستقدام طاقم دولي على قدر أهمية المباراة لكنني حتى هذه الساعة لم أتلق أي رد".
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مودريتش يرغب في استمرار بيل مع ريال مدريد

أكد النجم الكرواتي لوكا مودريتش، رغبته في استمرار النجم الويلزي جاريث بيل في صفوف ريال مدريد في المواسم المقبلة، وذلك في ظل التكهنات العديدة التي دارت حول مستقبل اللاعب الصيف الماضي، وإعلان مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان بشكل واضح عن رغبته في رحيل بيل عن قلعة سانتياجو بيرنابيو اليوم قبل غدًا، وارتبط اسم بيل حينها بالانتقال إلى الكثير من الأندية من مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، بل وارتبط اسمه بالرحيل إلى الدوري الصيني، قبل أن يستمر في صفوف الفريق الملكي في نهاية المطاف.
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الأهلي يحدد موعد معسكره المغلق استعدادا لقمة الزمالك

استقر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موعد معسكر المارد الأحمر، قبل مباراة القمة المنتظرة مع نظيره الزمالك، المقرر لها مساء يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في بطولة الدوري الممتاز (2019-2020)، وحدد فايلر، يوم الجمعة المقبل، موعدًا لمران الفريق الأخير على ملعب التتش، على أن يعقبه الدخول في معسكر مغلق للمبيت بأحد الفنادق استعدادًا لمباراة الزمالك، وذلك وفقًا لجدول مواعيد تدريبات الفريق في الفترة المقبلة.
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سيميوني يعلق على وضع جريزمان في برشلونة

تحدث مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، عن وضع نجمه السابق في الفريق، أنطوان جريزمان، رفقة ناديه الجديد برشلونة، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، وقال سيميوني في هذا الشأن: "لقد قابلت جريزمان منذ يومين، إنه سعيد ومن الواضح أنه الآن في المكان الذي يريده، جريزمان لاعب يملك موهبة وسيكون على ما يرام رفقة برشلونة، إنه شخص جيد ومتواضع، وسيعرف طريقه للاندماج داخل فريقه الجديد بشكل صحيح، جريزمان لا يتحدث كثيرًا، لكنه كثير المشاركات، وسوف يدخل ببطء في المجموعة ببرشلونة، إنه حاليا سعيد وليس لديَّ شك في أنه سيظهر بشكل جيد معهم".
ماتياس دي ليخت (4)

دي ليخت يكشف عن درسه المستفاد الأول مع يوفنتوس

تحدث المدافع ماتياس دي ليخت لصحيفة "NU.nl" الهولندية عن أبرز درس تعلمه بعد انتقاله إلى يوفنتوس الصيف الماضي، وقال دي ليخت في هذا الشأن: "إن أهم درس تعلمته في يوفنتوس حتى الآن، هو أنه يجب أن أؤمن بنفسي، في البداية كنت أركز على عدم ارتكاب الأخطاء قبل أي شيء. هذا حدث لي خلال الأسابيع القليلة الأولى مع يوفنتوس، حيث إنني كنت أفكر في الأمر أكثر من اللازم وهذا خطأ، بعد مباراتنا ضد أتلتيكو، حاولت التعافي والعودة إلى الملعب بثقة مرة أخرى، قد يحدث خطأ ما، ولكنني متأكد من أن الأمور ستتحسن، ومنذ ذلك الحين ومستواي في تطور".
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أتلتيكو مدريد يعبر مايوركا ويتصدر الليجا مؤقتا

تغلب أتلتيكو مدريد، على مضيفه ريال مايوركا، بنتيجة 2-0 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "إيبيروستار" ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني موسم 2019-2020، ودخل الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو المباراة بالقوة الضاربة، حيث اعتمد في الخط الهجومي على جواو فيليكس، ودييجو كوستا، وسيطر الروخي بلانكوس على معظم أوقات الشوط الأول، حيث تمكن الهداف دييجو كوستا، من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 26، لينتهي الشوط بنتيجة 1-0
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