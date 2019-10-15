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شاومي تطرح سلسلة Redmi Note 8 بكاميرا وبطارية خرافية

أعلنت شركة شاومي المتخصصة في مجال التكنولوجيا اليوم عن إطلاق هواتفهاRedmi Note 8 Pro وRedmi Note 8 وRedmi 8 وRedmi 8Aفي مصر، بعد إطلاقها لأول مرة الصين
تحرير:أحمد البرماوي ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م
هاتف شاومي ريد مي نوت 8 برو
هاتف شاومي ريد مي نوت 8 برو
كشفت شركة شاومي عن مجموعة من هواتفها في السوق المصري من بينهم هاتف Redmi Note 8 Pro الذي يعد أول هاتف يأتي مدعومًا بكاميرا بدقة 64 ميجابكسل، ويتميز بإعداد كاميرا رباعية مع نظام التبريد السائل الفعّال، ما يجعله الهاتف المثالي للمصورين ومحبي الألعاب الإلكترونية ولكل من يسعى للحصول على تجربة سهلة ورائدة، ويأتي الهاتف بأربعة عدسات عالية الدقة، ليكون في مقدمة فئة جديدة من الهواتف الذكية التي تحتوي على أربعة كاميرات، تمتاز الكاميرا الأساسية بدقة 64 ميجابكسل، وتستخدم أيضًا تقنية Super Pixel لدمج أربعة بكسلات فى بكسل واحد كبير حجمه 1.6 مايكرومتر.
يأتي الهاتف مع كاميرا بدقة 8 ميجابكسل ذات زاوية شديدة الاتساع ultra-wide angle ومجال رؤية يبلغ 120 درجة، وأيضًا كاميرا macro بدقة 2 ميجابكسل للتصوير عن قرب، ومستشعر عمق depth بدقة 2 ميجابكسل، ما يجعلها الكاميرا الأكثر تنوعًا من Redmi حتى الآن.الأفضل من ذلك أن الكاميرا الأمامية المُدمجة بتقنية الذكاء
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بكاميرات رباعية.. هاتف realme5 في حضرة جامعة عين شمس

تستعد شركة realme Egypt، المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية، لإطلاق هاتفين جديدين في الأسواق المصرية وهما "ريلمي 5" و "ريلمي 5 Pro"، بهدف تقديم هواتف ذكية بتصميمات عصرية وأعلى قدرة وأداء في فئة سعرية غير مسبوقة ومناسبة للشباب وقد بدأت الاستعدادات لهذا الإطلاق من جامعة عين شمس التي استضافت ممثلي العلامة التجارية الذين قاموا بتقديم عدد من الهدايا وعرض الهواتف الجديدة في "بوث" مخصص لتجربة الهواتف داخل الجامعة متاحًا للطلاب ليصبحوا أول من يقوم بتجربتهم، تأكيدًا على أهمية هذه الفئة بالنسبة للعلامة التجارية ومجال الابتكار والتكنولوجيا بشكل عام.
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بمليار دولار.. هواوي تكشف عن خطتها لدعم المطورين

أطلقت شركة هواوي "يوم للمُطوّرين" للمرة الأولى في المنطقة، وكشفت النقاب عن منصتها HUAWEI Mobile Services، والتي تستند إلى إطار العمل الأساسي للمنصة وإمكانياتها، بالإضافة إلى خدمات المطورين، كما أطلقت هواوي برنامجها Shining-Star الذي يهدف لاستثمار مليار دولار أمريكي لدعم المطورين العالميين، والمساهمة في بناء منظومة HUAWEI Mobile Services المتناغمة، كما سيشهد استديو DigiX للابتكار توسعاً لافتاً على مستوى العالم، من خلال افتتاح 8 مختبرات رقمية في 6 مدن رئيسية ضمن الأسواق الدولية بما في ذلك دبي، لدعم القدرات الابتكارية للمطورين حول العالم.
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افتتاح الدورة الـ39 لمعرض جيتكس بحضور مصري قوي

افتتح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد حاكم إمارة دبي، اليوم الأحد، فعاليات النسخة الـ39 من معرض ومؤتمر جيتكس دبي للاتصالات والذي يقام خلال الفترة من يوم 6 إلى يوم 10 أكتوبر الجاري، في مركز التجارة العالمي بدبي، ويشهد المعرض مشاركة نحو 4 آلاف و800 شركة عارضة من 140 دولة، على مساحة تصل إلى 1.4 مليون قدم مربع، مقسمة إلى 21 قاعة رئيسية تسلط الضوء على دور التكنولوجيا في 26 قطاعا منها التعليم والصحة، إلى جانب أكثر من 290 ساعة من المحاضرات والندوات.
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