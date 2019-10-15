شاومي تطرح سلسلة Redmi Note 8 بكاميرا وبطارية خرافية

أعلنت شركة شاومي المتخصصة في مجال التكنولوجيا اليوم عن إطلاق هواتفهاRedmi Note 8 Pro وRedmi Note 8 وRedmi 8 وRedmi 8Aفي مصر، بعد إطلاقها لأول مرة الصين

تحرير:أحمد البرماوي ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م

كشفت شركة شاومي عن مجموعة من هواتفها في السوق المصري من بينهم هاتف Redmi Note 8 Pro الذي يعد أول هاتف يأتي مدعومًا بكاميرا بدقة 64 ميجابكسل، ويتميز بإعداد كاميرا رباعية مع نظام التبريد السائل الفعّال، ما يجعله الهاتف المثالي للمصورين ومحبي الألعاب الإلكترونية ولكل من يسعى للحصول على تجربة سهلة ورائدة، ويأتي الهاتف بأربعة عدسات عالية الدقة، ليكون في مقدمة فئة جديدة من الهواتف الذكية التي تحتوي على أربعة كاميرات، تمتاز الكاميرا الأساسية بدقة 64 ميجابكسل، وتستخدم أيضًا تقنية Super Pixel لدمج أربعة بكسلات فى بكسل واحد كبير حجمه 1.6 مايكرومتر.

يأتي الهاتف مع كاميرا بدقة 8 ميجابكسل ذات زاوية شديدة الاتساع ultra-wide angle ومجال رؤية يبلغ 120 درجة، وأيضًا كاميرا macro بدقة 2 ميجابكسل للتصوير عن قرب، ومستشعر عمق depth بدقة 2 ميجابكسل، ما يجعلها الكاميرا الأكثر تنوعًا من Redmi حتى الآن.الأفضل من ذلك أن الكاميرا الأمامية المُدمجة بتقنية الذكاء

يأتي الهاتف مع كاميرا بدقة 8 ميجابكسل ذات زاوية شديدة الاتساع ultra-wide angle ومجال رؤية يبلغ 120 درجة، وأيضًا كاميرا macro بدقة 2 ميجابكسل للتصوير عن قرب، ومستشعر عمق depth بدقة 2 ميجابكسل، ما يجعلها الكاميرا الأكثر تنوعًا من Redmi حتى الآن.

الأفضل من ذلك أن الكاميرا الأمامية المُدمجة بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة 20 ميجابكسل تتيح للمستخدمين الحصول على أفضل صور سيلفي من خلال خاصية البورتريه portrait التي تُظهر الكثير من التفاصيل في الصور وخاصية ضبط المشهد scene detection وخاصية التعرف على الوجه تلقائيًا Face unlock.



الهيكل والتصميم

يأتي هاتفRedmi Note 8 Pro مع طبقة Corning Gorilla Glass 5 على الجهة الأمامية والخلفية للحماية عندالسقوط، يدعم الجهاز تقنية IP52 المقاومة للرذاذ والتي توفر حماية فعّالة من المطر والعرق.

ويأتي الهاتف مزودًا بشاشة Dot Drop كبيرة بحجم 6.53 بوصة وبدقة FHD+، وتحتل الشاشة نسبة 91.4% من واجهة الجهاز.

ويعمل هاتفRedmi Note 8 Pro بمعالج Helio G90T الأحدث من شركة MediaTek، صُممت وحدة المعالجة المركزية ثمانية النواة والتي يصل ترددها إلى 2.05 جيجاهرتز لتناسب الاستخدام اليومي المُطوّل، ويأتي مزودّا بهوائي WiFi X إضافي، للحصول على اتصال أفضل بالإنترنت، وكذلك مكبرات صوت SLS 1217 ونظام Smart PA لتحسين جودة الصوت أثناء ممارسة الألعاب.



بطارية كبيرة سعة 4500 مللي أمبير

يحتوي هاتف Redmi Note 8 Proعلى بطارية سعتها 4500 مللي أمبير – وتتميز بأعلى قدرة استعيابية للطاقة، ويدعم Redmi Note 8 Pro الشحن السريع بقوة 18 وات عبر منفذ Type-C، وتقنية NFC متعددة الوظائف ومستشعر IR blaster ومقبس لسماعات الإذن قياس 3.5 مم.

السعر والتوفر

سيتوفر هاتف Redmi Note 8 Pro بثلاثة ألوان: الرمادي المعدني والأبيض اللؤلؤي والأخضر الداكن. وسيُطرح في جميع منافذ البيع بنسختين: 6GB+64GB بسعر3999 جنيه، 6GB+128GB بسعر 4222 جنيه بدءًا من 25 أكتوبر.

Redmi Note 8

يحتوي هاتف ريد مي نوت 8 على إعداد كاميرا رباعية في الجهة الخلفية. تأتي الكاميرا الأساسية فائقة الجودة بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر قياس ½ بوصة وفتحة عدسة f/1.79 ومجال رؤية يبلغ 79.4 درجة. وفي الوقت نفسه، يحتوي الهاتف على كاميرا بدقة 8 ميجابكسل شديدة الاتساع ultra-wide مع مجال رؤية يبلغ 120 درجة، وأيضًا عدسة macro بدقة 2 ميجابكسل للتصوير عن قرب، ومستشعر عمق depth بدقة 2 ميجابكسل.

في الجهة الأمامية، يتميز Redmi Note 8 بكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0 وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المُدمجة التي تساعد المستخدمين على التقاط صورة سيلفي مثالية في كل مرة.

يأتي هاتفRedmi Note 8 مزودًا بشاشة Dot Drop بحجم 6.3 بوصة مع تصميم منحني مصنوع من زجاج 2.5D، ليوفر تجربة بصرية غامرة بدقة FHD+ حيث تحتل الشاشة نسبة مُدهشة من واجهة الجهاز تبلغ 90%. توفر الشاشة المعتمدة من معهد TUV Rheinland تجربة مشاهدة مريحة من خلال تصفية الضوء الأزرق والمساعدة في حماية المستخدمين من إجهاد العين لفترات طويلة.

ويأتي الجهاز مع طبقة حماية Corning® Gorilla® Glass 5 على الجهة الأمامية والخلفية للحماية من السقوط، ويأتي Redmi Note 8 مُغطى بطبقة خاصة من النانو لجعل الجهاز مقاومًا للرذاذ.

يتوفر هاتف Redmi Note 8 بثلاثة ألوان: الأسود والأزرق والأبيض.



أداء متألق مع معالج قوي وبطارية كبيرة

يعمل هاتف Redmi Note 8 بواسطة معالج Qualcomm® Snapdragon ™ 665 القوي. يقوم المُعالج بتحسين تجربة المستخدم الكلية عن طريق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتضمن التحسينات في كفاءة استهلاك الطاقة تحقيق أعلى مستوى أداء يدوم طوال اليوم.





بالإضافة إلى ذلك، يتميز Redmi Note 8 ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 4000 مللي أمبير ويدعم الشحن بقوة 18 وات عبر منفذ Type-C . تعمل تقنية السماعات ذاتية التنظيف الفريدة أيضًا على طرد الغبار وأي ما يعلق بها عن طريق ذبذبات صوتية منخفضة التردد – وهو ما يعد دليلا آخر على تفاني شركة شاومي في تقديم منتجات عالية الجودة.



سيتوفر هاتف Redmi Note 8 بثلاثة نسخ: 3GB+32GB / 4GB+64GB / 4GB+128GB

ستبدأ الطلبات المسبقة للنسخة 3GB+32GB يوم 15 أكتوبر حصرياً على موقع سوق بسعر2499 جنيه.



ستتوافر النسخة 4GB+64GB فى جميع منافذ البيع بدءاً من 25 أكتوبربسعر2999 جنيه.



أما النسخة الأخيرة 4GB+128GB فسيتم طرحها قريباً بالأسواق بسعر 3333 جنيه.



Redmi 8 and Redmi 8A



يأتي كل من هاتف Redmi 8 وهاتف Redmi 8A بشاشة Dot Drop قياس 6.22 بوصة (15.8 سم) بدقة HD+، مع نسبة عرض 19:9، ما يضمن تجربة غامرة وراحة تامة عند الاستخدام. يمنحك Redmi 8، المُغطى بمواد تشبه الزجاج، شعورًا مُميزًا عند إمساكه بين يديك، ويأتي بسطح مصقول ولامع، بينما يأتي Redmi 8A بسطح رائع غير أملس وغير لامع مع قبضة ممتازة في الوقت نفسه، وهو ما يقلل من آثار بصمات الأصابع إلى الحد الأدنى.



يأتي كل من هاتف Redmi 8 وهاتف Redmi 8A مع بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير تدوم ليومين، ويدعم كلاهما الشحن السريع بقوة 18 وات عبر منفذ Type-C (يوجد شاحن سريع بقوة 10 وات داخل علبة الهاتف)، ومعالج Qualcomm® Snapdragon ™ 439 ثماني النواة.

يحتوي كل هاتف على فتحة لشريحتي SIM بالإضافة إلى فتحة مخصصة لشريحة microSD تتيح زيادة سعة التخزين حتى 512 جيجابايت.

يتميز كل من Redmi 8 و Redmi 8Aبكاميرا بدقة 12 ميجابكسل مثالية لالتقاط الصور اليومية. ويأتي Redmi 8 أيضًا بكاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابكسل - تلتقط الكاميرا الثنائية صورًا شخصيةً جيدة بفضل مستشعر العمق. في الجهة الأمامية، يتميز كلا الجهازين بكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل، وتدعم كل من الكاميرا الأمامية والخلفية التقاط الصور بوضع AI Portrait.



يأتي Redmi 8 بألوان الأسود والأحمر والأزرق. وستتوافر النسخة 3GB+32GB حصريا على موقع جوميا بسعر 1999 جنيه، وسيبدأ الحجز المسبق فى 15 أكتوبر، أما النسخة 4GB+64GB فستتوافر فى جميع منافذ البيع اعتبارا من أول نوفمبر بسعر 2333 جنيه.

ويأتى Redmi 8A بألوان الأسود والأحمر والأزرق. وستتوفر نسخته الوحيدة 2GB+32GBحصريا على موقع جوميا بسعر 1777 جنيه، وسيبدأ الحجز المسبق فى 15 أكتوبر.