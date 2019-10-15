رياضة

نجم سبورتنج لشبونة بديل إريكسن في توتنهام

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م
كريستيان إريكسن
كريستيان إريكسن
يستعد نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لتجديد اهتمامه بضم برونو فيرنانديز، لاعب خط وسط سبورتنج لشبونة البرتغالي، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "أ بولا" البرتغالية. وقال التقرير إن توتنهام كان مهتما بالحصول على خدمات صاحب الـ25 عاما، بجانب وجود اهتمام قوي للغاية من مانشستر يونايتد الإنجليزي لكن كليهما لم يتحرك لضمه. ويرغب توتنهام في ضم برونو لتعويض رحيل كريستيان إريكسن المحتمل عن صفوفه، علمًا بأن فيرنانديز انضم إلى سبورتنج قادما من سامبدوريا في صيف 2017 بمبلغ 9.69 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.
توتنهام حدد سعر إريكسن بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني عوضا عن خسارته مجانا في الصيف المقبل بعد نهاية عقده، وأشارت إلى أن ريال مدريد يستعد للدخول في مفاوضات مع توتنهام لحسم الصفقة. وانضم إريكسن خلال صيف 2013 إلى توتنهام قادما من أياكس بمبلغ 13.5 مليون يورو، وشارك إريكسن خلال الموسم الجاري في 11 مباراة
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الغندور: لم أطلب تأجيل القمة.. وأثق في حكام بلادي

قال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، إنه سيستعين بطاقم مصري لإدارة مباراة القمة بين الأهلي وغريمه الزمالك يوم السبت إذا تعذر استقدام حكام أجانب. ورغم ما تردد في الساعات الأخيرة عن تأجيل مباراة القمة لأسباب أمنية فإن الغندور يواصل اتصالاته بالاتحادات الأوروبية لاستقدام طاقم دولي لإدارة المباراة. وقال جمال الغندور: "ليس صحيحا أنني طلبت من اتحاد الكرة تأجيل المباراة بداعي انشغال حكام أوروبا يومي السبت والأحد في المسابقات الأوروبية، وخاطبت كل الاتحادات الأوروبية لاستقدام طاقم دولي على قدر أهمية المباراة لكنني حتى هذه الساعة لم أتلق أي رد".
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مودريتش يرغب في استمرار بيل مع ريال مدريد

أكد النجم الكرواتي لوكا مودريتش، رغبته في استمرار النجم الويلزي جاريث بيل في صفوف ريال مدريد في المواسم المقبلة، وذلك في ظل التكهنات العديدة التي دارت حول مستقبل اللاعب الصيف الماضي، وإعلان مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان بشكل واضح عن رغبته في رحيل بيل عن قلعة سانتياجو بيرنابيو اليوم قبل غدًا، وارتبط اسم بيل حينها بالانتقال إلى الكثير من الأندية من مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، بل وارتبط اسمه بالرحيل إلى الدوري الصيني، قبل أن يستمر في صفوف الفريق الملكي في نهاية المطاف.
مران الأهلي 3

الأهلي يحدد موعد معسكره المغلق استعدادا لقمة الزمالك

استقر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موعد معسكر المارد الأحمر، قبل مباراة القمة المنتظرة مع نظيره الزمالك، المقرر لها مساء يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في بطولة الدوري الممتاز (2019-2020)، وحدد فايلر، يوم الجمعة المقبل، موعدًا لمران الفريق الأخير على ملعب التتش، على أن يعقبه الدخول في معسكر مغلق للمبيت بأحد الفنادق استعدادًا لمباراة الزمالك، وذلك وفقًا لجدول مواعيد تدريبات الفريق في الفترة المقبلة.
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مورينيو يستعد لعودته للتدريب بالتمارين البدنية

بدأ المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في اتخاذ أولى الخطوات من أجل العودة إلى مقعد القيادة الفنية، عبر الاستعداد البدني، حيث التقطته بعض العدسات وهو يؤدي تمارين بدنية في إحدى حدائق العاصمة البريطانية لندن، بتمديدات الساق، واستعرضت صحيفة "صن" البريطانية بعض الصور لمورينيو وهو يؤدي بجدية تدريبات رياضية وعمليات إطالة، في ظل تقارير أكدت اقترابه من العودة لاستكمال مشواره التدريبي خلال الفترة المقبلة، لكن لم تكشف عن وجهته.
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مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على ضم نجم توتنهام

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن دخول الدولى الدانماركى كريستيان أريكسن لاعب خط وسط فريق توتنهام، حسابات مانشستر يونايتد من أجل ضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الجمعة، أن إدارة يونايتد ستعيد المحاولات لضم إريكسن خاصة بعد رغبة اللاعب في الرحيل نظرًا لنهاية عقده مع انتهاء الموسم الحالي، مشيرة إلى أن جونار سولشاير المدير الفني لفريق الشياطين الحمر، يريد تعزيز الجانب الهجومي في وسط الملعب بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ27 عامًا.
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سولسكاير يصدم جماهير اليونايتد قبل موقعة أرسنال

تحدث النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن حالة لاعبي اليونايتد قبل مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ويحتل الشياطين الحمر المركز الثامن في جدول الترتيب بعدما فازوا في مباراتين، وخسروا مثلهما، وتعادلوا في اثنتين. وقال المدير الفني النرويجي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عن إمكانية مشاركة النجم الفرنسي بول بوجبا: "لقد شارك في مباراة روشديل لمدة 90 دقيقة، لكنه تعرض للإصابة في الكاحل وتورم، وكان من الأفضل إراحته قبل مباراة يوم الإثنين، وهناك شكوك حول مشاركته أمام أرسنال".
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سولسكاير على أعتاب الرحيل من مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن تجربة أولي جونار سولسكاير مدربا لفريق مانشستر يونايتد قد لا تستمر طويلا، بسبب توالي النتائج السلبية، وتفكير الفريق الأحمر بشكل جدي في فك الارتباط معه، في حال لم تتحسن نتائجه في الدورات المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ حقق سولسكاير انطلاقة سيئة مع الشياطين الحمر في منافسات الدوري. ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن النادي الإنجليزي حدد اسم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، بديلا مرتقبا لسولسكاير، في حال لم يفلح في إخراج الفريق من نتائجه السلبية.
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