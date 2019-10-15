نجم سبورتنج لشبونة بديل إريكسن في توتنهام

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

كريستيان إريكسن

يستعد نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لتجديد اهتمامه بضم برونو فيرنانديز، لاعب خط وسط سبورتنج لشبونة البرتغالي، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "أ بولا" البرتغالية. وقال التقرير إن توتنهام كان مهتما بالحصول على خدمات صاحب الـ25 عاما، بجانب وجود اهتمام قوي للغاية من مانشستر يونايتد الإنجليزي لكن كليهما لم يتحرك لضمه. ويرغب توتنهام في ضم برونو لتعويض رحيل كريستيان إريكسن المحتمل عن صفوفه، علمًا بأن فيرنانديز انضم إلى سبورتنج قادما من سامبدوريا في صيف 2017 بمبلغ 9.69 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

توتنهام حدد سعر إريكسن بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني عوضا عن خسارته مجانا في الصيف المقبل بعد نهاية عقده، وأشارت إلى أن ريال مدريد يستعد للدخول في مفاوضات مع توتنهام لحسم الصفقة. وانضم إريكسن خلال صيف 2013 إلى توتنهام قادما من أياكس بمبلغ 13.5 مليون يورو، وشارك إريكسن خلال الموسم الجاري في 11 مباراة