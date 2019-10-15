السجن 10 سنوات لمتهم في «أحداث عنف العجوزة»

تحرير:سماح عوض الله ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م

رئيس المحكمة

قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم معتز أحمد محمد، بالسجن 10 سنوات في إعادة محاكمته بقضية "أحداث عنف العجوزة"، المتهم فيها بالاشتراك مع آخرين بالتجمهر وتعطيل حركة المرور ووسائل النقل العام، وإثارة الفوضى والعنف، والتعدي على قوات الأمن والاشتباك معهم، والتسبب فى ترويع المواطنين وتكدير الأمن والسلم العام، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.

جرت إعادة المتهم بعد القبض عليه، وتقدم دفاعه بطلب لإعادة المحاكمة وتمكين موكله من حق الدفاع، واستمعت المحكمة إلى المرافعات لتنتهي إلى حكمها المتقدم. كانت المحكمة قضت في وقت سابق على عدد من المتهمين فى القضية بالسجن المشدد 5 سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة "5 سنوات" لاتهامه بأحداث العنف