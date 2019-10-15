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السيارات المستعملة الأفضل للمبتدئين في القيادة

توفر هذه المجموعة من السيارات المستعملة خيارًا رائعًا على المستوى الفني والإمكانات للمبتدئين في تعلم القيادة، وخاصة أنها تتناسب مع خبراتهم المحدودة في هذا الوقت
تحرير:محمود نبيل ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
أوبل كورسا
أوبل كورسا
تظل أهمية السيارات المستعملة في الأسواق العالمية مُستمدة من كونها خيارًا رئيسا للراغبين في شراء موديلات تتناسب مع ميزانيتهم، وهو الأمر الذي يجعلها دومًا مطلوبة في الأسواق العالمية بشكل رئيس، حتى مع تراجع مستواها الفني. ولا شك أن السيارات المستعملة لها قيمة كبيرة في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، لا سيما أن بعض الموديلات يمكن أن تكون خيارًا جيدًا للمبتدئين في قيادة السيارات، ولذلك فهي تمتلك أهمية استثنائية بالعديد من الأسواق العالمية مؤخرًا.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة وات كار المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من أكثر الموديلات المستعملة التي تتناسب مع ذوي الخبرات المحدودة في قيادة السيارات. سيات إبيزا ينظر إليها على أنها من بين السيارات التي يمكن الاعتماد عليها لتكون مناسبة للفئات عديمي الخبرة في قيادة
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أودي Q2

وصلت لـ50 ألف جنيه| أودي وإيجل تخفضان أسعار سيارتهما

أعلنت شركات ووكلاء سيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأسبوع الماضي مطلع شهر أكتوبر الجاري، على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، وتغيرت الأسعار وتغيرت معها خريطة ترتيب السيارات الأرخص، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها حملة «خليها تصدي»، ونرصد في هذا التقرير السيارات التي استفادت من التخفيضات السعرية الأخيرة، في مقدمتها سيارة الشركة الألمانية «أودي» والسيارة الصينية «دي إف إس كيه» إيجل 580 موديل 2019.
تويوتا RAV4 Hybrid

السيارات الأكثر أمانا في الأسواق العالمية حاليا

تخضع كل السيارات التي تصدر في الأسواق العالمية إلى اختبارات الأمان والسلامة، والتي تحدد مدى إمكانية صدورها بشكل عام، كما أن تلك الاختبارات هي أيضًا التي تشير إلى مدى ملاءمتها للمعايير الدولية الخاصة بسلامة وأمان الركاب والمارة على حد سواء. وتعد الاختبارات الأوروبية لأمان وسلامة السيارات من أهم الأمور المحددة لكفاءة السيارة وقدرتها على توفير الحماية اللازمة للركاب أو المارة، بالإضافة إلى قدرة السيارة على تحمل التصادم بشكل يحول دون تعرض المرء لخطر.
شيفروليه-سيلفرادو

السيارات الكبيرة الأكثر طلبًا في الأسواق العالمية

تمتلك السيارات كبيرة الحجم شعبية واسعة على مستوى العديد من الأسواق العالمية، خاصة بعد أن توجهت العديد من الفئات إلى الموديلات المزودة بالدفع الرباعي، والتي لها شعبية واسعة خلال السنوات القليلة الماضية بالأسواق. وتراهن الشركات العالمية المصنعة للسيارات في الوقت الحالي على بعض الطرز مثل السيارات الرياضية متعددة الأغراض، المعروفة باسم "SUV" أو الشاحنات "البيك أب"، وهي أيضًا مزودة بأنظمة الدفع الرباعي الأكثر تطورًا في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي.
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