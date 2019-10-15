السيارات المستعملة الأفضل للمبتدئين في القيادة

توفر هذه المجموعة من السيارات المستعملة خيارًا رائعًا على المستوى الفني والإمكانات للمبتدئين في تعلم القيادة، وخاصة أنها تتناسب مع خبراتهم المحدودة في هذا الوقت
تظل أهمية السيارات المستعملة في الأسواق العالمية مُستمدة من كونها خيارًا رئيسا للراغبين في شراء موديلات تتناسب مع ميزانيتهم، وهو الأمر الذي يجعلها دومًا مطلوبة في الأسواق العالمية بشكل رئيس، حتى مع تراجع مستواها الفني.
ولا شك أن السيارات المستعملة لها قيمة كبيرة في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، لا سيما أن بعض الموديلات يمكن أن تكون خيارًا جيدًا للمبتدئين في قيادة السيارات، ولذلك فهي تمتلك أهمية استثنائية بالعديد من الأسواق العالمية مؤخرًا.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة وات كار المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من أكثر الموديلات المستعملة التي تتناسب مع ذوي الخبرات المحدودة في قيادة السيارات.
سيات إبيزا
ينظر إليها على أنها من بين السيارات التي يمكن الاعتماد عليها لتكون مناسبة للفئات عديمي الخبرة في قيادة
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة وات كار المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من أكثر الموديلات المستعملة التي تتناسب مع ذوي الخبرات المحدودة في قيادة السيارات.
سيات إبيزا
ينظر إليها على أنها من بين السيارات التي يمكن الاعتماد عليها لتكون مناسبة للفئات عديمي الخبرة في قيادة السيارات، كما أن أحد الأسباب الرئيسة التي تجعل السائقين يحبون سيات إبيزا هو أنها توفر رحلة هادئة ومريحة، كما أنها تبدو بمظهر جمالي ورياضي، كما أنها على مستوى الفئات التي تحب شراء السيارة، فإن الآباء والأمهات الذين يتطلعون إلى شراء سيارة لأول مرة، سيقدرون مدى اتساع المقصورة في هذه السيارة؛ مما يعني أن المراهقين سيكونون قادرين على استيعاب الإخوة.
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هيونداي i10
لا شك أنها واحدة من الرهانات الرئيسة لهيونداي على مستوى السيارات صغيرة الحجم، كما أنها تعد شريكة جيتز في تحقيق شعبية الشركة الكورية على مستوى السيارات المدمجة، وهي تصدر مزودة بمحرك 1100 سي سي أربعة سلندر، بقوة 69 حصانًا، ومتوافرة بناقلي حركة مانيوال ذي خمس سرعات وأوتوماتيك ذي 4 سرعات، الأمر الذي جعلها تلبي العديد من الخيارات والأذواق في الأسواق العالمية المختلفة، كما أنها تتوافق مع احتياجات المبتدئين سواء بسبب أبعادها الخارجية أو الإمكانات الفنية.
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فولكس فاجن بولو
تشبه إلى حد كبير شقيقتها جولف أكثر من أي وقت مضى، وهو الأمر الذي بالتأكيد يرفع من مستوى السيارة الهاتشباك الصغيرة المتواضعة قديمًا، ولذلك فإنها أيضًا من بين أفضل الموديلات التي يراها الخبراء جيدة للمبتدئين في القيادة على مستوى الأسواق العالمية، لا سيما أن أبعادها لا تتطلب المزيد من الخبرة أو الدراية بأبعاد السيارة أو حسابات المساحة وغيرها من الأمور التي يكتسبها السائق بالممارسة والاستخدام المتواصل لسيارته.
سكودا فابيا
تعتمد على نجاح شقيقتها الكبرى أوكتافيا، إلا أنها لم تكن أيضًا ضمن الموديلات التي راهنت عليها الشركة في العديد من الأسواق العالمية، إلا أنها استطاعت أن تكون واحدة من بين الموديلات التي تسعى سكودا لتطويرها بشكل مستمر في الأسواق العالمية.
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وتعد فابيا من بين السيارات التي تلقى قبولا واسعًا في العديد من الأسواق العالمية الكبرى، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والهند، كما أنها ارتبطت بشكل دائم بالفئات محدودة الخبرة في قيادة السيارات بالأسواق العالمية.
أوبل كورسا
تعتبر واحدة من الموديلات التي ظلت الشركة الألمانية تراهن عليها لسنوات طويلة، حتى قبل بيع علامتها التجارية من جنرال موتورز الأمريكية إلى "PSA" "رينو - ستروين" الفرنسية، وهو الأمر الذي أعاد إحياءها كواحدة من الموديلات التي ارتبطت بقوة بفئات معينة من جمهور السيارات، سواء السيدات أو الفئات الشابة، إلا أن كورسا عرفت طريقها أيضًا إلى مجموعة أخرى وهي الفئات حديثة القدرة على القيادة بالأسواق العالمية.