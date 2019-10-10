القاهرة تستضيف Egypt Economic Summit نوفمبر المقبل

تحرير:أحمد البرماوي ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

قمة Egypt Economic Summit

تستضيف القاهرة 12 نوفمبر المقبل قمة "Egypt Economic Summit" لمناقشة مستقبل مصر بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادي، التي تمت بنجاح منقطع النظير بشهادة العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية، وتشهد القمة عقد 5 جلسات متخصصة، أولها جلسة تعنى بالقطاع البنكي ودور البنوك في دعم نمو الاقتصاد المصري، والثانية تناقش دور المشروعات القومية في بناء الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، خاصة مشروع العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، أما الجلسة الثالثة تستعرض مستقبل مصر في عصر التحول الرقمي الذي بات أحد المحاور الرئيسية في خطة الحكومة المصرية

وتلقي الجلسة الرابعة الضوء على الاستثمار وريادة الأعمال نحو مستقبل الأجيال القادمة، أما الجلسة الخامسة والأخيرة تهتم بسبل النهوض بالقطاع الصناعي في مصر.تأتى القمة في هذا التوقيت لتعكس قدرات الدولة المصرية فى ضوء ما ترسمه من سياسات واضحة، سواء سياسات نقدية أو بنكية، وتلك التى تعد نهضة كبرى فى قطاعات