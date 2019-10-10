سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

القاهرة تستضيف Egypt Economic Summit نوفمبر المقبل

تحرير:أحمد البرماوي ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
قمة Egypt Economic Summit
قمة Egypt Economic Summit
تستضيف القاهرة 12 نوفمبر المقبل قمة "Egypt Economic Summit" لمناقشة مستقبل مصر بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادي، التي تمت بنجاح منقطع النظير بشهادة العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية، وتشهد القمة عقد 5 جلسات متخصصة، أولها جلسة تعنى بالقطاع البنكي ودور البنوك في دعم نمو الاقتصاد المصري، والثانية تناقش دور المشروعات القومية في بناء الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، خاصة مشروع العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، أما الجلسة الثالثة تستعرض مستقبل مصر في عصر التحول الرقمي الذي بات أحد المحاور الرئيسية في خطة الحكومة المصرية
وتلقي الجلسة الرابعة الضوء على الاستثمار وريادة الأعمال نحو مستقبل الأجيال القادمة، أما الجلسة الخامسة والأخيرة تهتم بسبل النهوض بالقطاع الصناعي في مصر.تأتى القمة في هذا التوقيت لتعكس قدرات الدولة المصرية فى ضوء ما ترسمه من سياسات واضحة، سواء سياسات نقدية أو بنكية، وتلك التى تعد نهضة كبرى فى قطاعات
اقرأ المزيد
بورصة (2)

مبيعات الأجانب تكبد البورصة 7.6 مليار جنيه خسائر

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.49 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية للأجانب. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 14060.82 نقطة، في حين انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 524.29 نقطة وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1390.54 نقطة.
بطاقة-ميزة

المالية تعلن توافر كروت ميزة مجانا في 5 بنوك

كشفت وزارة المالية عن إتاحة إصدار كارت ميزة مجانا حتى 1 نوفمبر المقبل، من بنوك (الأهلى – القاهرة – مصر – التجارى الدولى –الزراعى المصرى). وقد وصل عملاء منظومة بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" الى مليون عميل، ضمن استراتيجية مصر لتطوير القطاع المصرفي والتحول للنظام الرقمي في مجال المدفوعات والمعاملات المالية المختلفة والتي تأتي ضمن سياسات الشمول المالي، وقد بدأت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة، اعتبارًا من أول سبتمبر الماضي إجراءات استبدال ما يقرب من 5 ملايين بطاقة.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

الإسكان تنفذ 1016 مصنعاً بـ«العاشر» بـ3 مليار جنيه

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تنفيذ 1016 مصنعاً بمدينة العاشر من رمضان، بإجمالى استثمارات متوقعة 3 مليارات جنيه، وإنتاج سنوى متوقع 8 مليارات جنيه، وستوفر 87 ألف فرصة عمل، كما أنه تم تخصيص 340 مصنعاً بمساحات تتراوح بين 2500 و43000 متر مربع. موضحًا أن عدد المصانع المُنتجة بالمدينة 2997 مصنعاً، بإجمالى استثمارات 84 مليار جنيه، وتحقق إنتاجاً سنوياً بقيمة 162 مليار جنيه، وتوفر 500 ألف فرصة عمل، بخلاف 13 مجمعاً صناعياً صغيراً، تضم 2522 وحدة صناعية، يعمل بها 3700 عامل.
دولارات

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك.. وCIB أقل سعر

ارتفعت أسعار الجنيه أمام الدولار بنحو قرشين في التعاملات المسائية بالبنوك اليوم، الثلاثاء، وسجل بنكا التجاري الدولي وقناة السويس أقل سعر لشراء الدولار عند 16.17 جنيه للشراء، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار مسجلا 16.24 جنيه، وبلغ أقل سعر لبيع الدولار 16.27 جنيه في بنكي قناة السويس والتجاري الدولي، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للبيع عند 16.34 جنيه. وتراجع سعر الدولار بنحو قرشين، في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الإفريقي وكريدي أجريكول مصر إلى 16.19 جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع.
اقرأ المزيد من الأخبار
في-اول-رحلة-بحرية لها-عبور-اكبر-سفينة حاويات-بالعالم-قناة-السويس (3)

التخطيط: هدفنا 9.6 مليار جنيه استثمارات بقناة السويس

أظهرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن خطة التنمية المستدامة لعام 2019 - 2020، تستهدف استثمارات قناة السويس لتصل إلى 9.6 مليار جنيه؛ لتحقيق معدلات النمو المرجوة لناتج نشاط القناة، موضحة أن نشاط قناة السويس يعد من الأنشطة الاقتصادية سريعة النمو التي تدر عائدات كبيرة ومتزايدة عاما تلو الآخر، وتشكل بذلك أحد المحاور الرئيسة للنقد الأجنبي والداعمة بالتالي لميزان المدفوعات، كما أن مشروعات تطوير وتعميق المجرى الملاحي وإنشاء محور القناة الجديد ساهمت في استيعاب حركة التجارة المتنامية، واستقبال القناة للناقلات الضخمة والسفن العملاقة.
مصانع-استثمارات-فى-مصر

بريطانيا: تخصيص 13 مليون إسترليني للاستثمار في مصر

قال وزير شؤون التنمية الدولية بالمملكة المتحدة أندرو موريسون، إن بريطانيا ستدعم مصر بـ13 مليون جنيه إسترليني من خلال البنك الدولي، ما يعد توسعا وتمديدا لمدة 4 سنوات لبرنامج المساعدة الفنية البالغة قيمته 15 مليون جنيه إسترليني، وسيعزز هذا من الفرص الاقتصادية وسيشجع الاستثمار في مصر، فضلا عن أن البرنامج يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، جاء ذلك خلال لقاء موريسون، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بحضور السير جيفري أدامز سفير بريطانيا لدى القاهرة، والسفير رضا بيبرس المشرف على القطاع الأوروبي بالوزارة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]