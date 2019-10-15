طلب إحاطة لـ«المالية والتخطيط» بشأن الإنفاق الحكومي

تحرير:محمد محمود ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

قدمت شيرين فراج عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة عاجل للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، عملا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن مدى التزام الحكومة بخطه ترشيد الانفاق الحكومي، والتي قامت وزارة المالية بتعميم تعليمات تنفيذية للالتزام بإجراءات خطة الدولة والحكومة لترشيد الإنفاق الحكومي وتطبيق الممارسات الإيجابية.

وقالت فراج، إن التعليمات تنص على إعادة تدوير واستخدام الأصناف الموجودة بالمخازن وعدم شراء أي مستلزمات جديدة إلا في حالات الضرورة القصوى والتي تنحصر في المنتج المحلي، واستخدام مصابيح موفرة للطاقة والضوابط المنظمة لصرف العلاوات والحوافز والمكافآت من خلال ربطها بالإنتاج، إلى جانب ترشيد سفر البعثات الحكومية