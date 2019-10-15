طلب إحاطة لـ«المالية والتخطيط» بشأن الإنفاق الحكومي
تحرير:محمد محمود
١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
قدمت شيرين فراج عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة عاجل للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، عملا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن مدى التزام الحكومة بخطه ترشيد الانفاق الحكومي، والتي قامت وزارة المالية بتعميم تعليمات تنفيذية للالتزام بإجراءات خطة الدولة والحكومة لترشيد الإنفاق الحكومي وتطبيق الممارسات الإيجابية.
وقالت فراج، إن التعليمات تنص على إعادة تدوير واستخدام الأصناف الموجودة بالمخازن وعدم شراء أي مستلزمات جديدة إلا في حالات الضرورة القصوى والتي تنحصر في المنتج المحلي، واستخدام مصابيح موفرة للطاقة والضوابط المنظمة لصرف العلاوات والحوافز والمكافآت من خلال ربطها بالإنتاج، إلى جانب ترشيد سفر البعثات الحكومية
وقالت فراج، إن التعليمات تنص على إعادة تدوير واستخدام الأصناف الموجودة بالمخازن وعدم شراء أي مستلزمات جديدة إلا في حالات الضرورة القصوى والتي تنحصر في المنتج المحلي، واستخدام مصابيح موفرة للطاقة والضوابط المنظمة لصرف العلاوات والحوافز والمكافآت من خلال ربطها بالإنتاج، إلى جانب ترشيد سفر البعثات الحكومية للخارج وترشيد شراء السيارات الحكوميه للعاملين بالدرجات العليا، وغيرها من الطرق لترشيد الانفاق الحكومي والحفاظ على المال العام.
من ناحية أخرى، ذكر المهندس علاء والي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 يوجد به بعض السلبيات والملاحظات التي استجوبت إعادة النظر فيه داخل لجنة الإسكان، وإدخال تعديلات على نصوص مواده لمعالجتها وخروجه بصيغة مرضية للجميع. (التفاصيل)