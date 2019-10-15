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طلب إحاطة لـ«المالية والتخطيط» بشأن الإنفاق الحكومي

تحرير:محمد محمود ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
قدمت شيرين فراج عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة عاجل للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، عملا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن مدى التزام الحكومة بخطه ترشيد الانفاق الحكومي، والتي قامت وزارة المالية بتعميم تعليمات تنفيذية للالتزام بإجراءات خطة الدولة والحكومة لترشيد الإنفاق الحكومي وتطبيق الممارسات الإيجابية.
وقالت فراج، إن التعليمات تنص على إعادة تدوير واستخدام الأصناف الموجودة بالمخازن وعدم شراء أي مستلزمات جديدة إلا في حالات الضرورة القصوى والتي تنحصر في المنتج المحلي، واستخدام مصابيح موفرة للطاقة والضوابط المنظمة لصرف العلاوات والحوافز والمكافآت من خلال ربطها بالإنتاج، إلى جانب ترشيد سفر البعثات الحكومية
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السيسي يستقبل مستثمري مصر في الخارج

السيسي يستقبل وفدا من مستثمري مصر بالخارج

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، وفداً من المستثمرين المصريين بالخارج، والمشاركين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" والتي ستعقد خلال الشهر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال من أبناء مصر في الخارج، الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن.
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رفع درجة الاستعداد في المنيا تحسبا للتقلبات الجوية

رفعت محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، درجة الاستعداد القصوى بمختلف المراكز، وذلك تحسبا لتقلبات الجو واحتمالية سقوط أمطار أو سيول، وفقا لتوقعات خبراء الأرصاد بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط. وكلف اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، جميع رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات المرور الميداني بشكل دوري من خلال فرق عمل لمتابعة موقف سقوط الأمطار وحركة مياه السيول، وتحديد مسارات مخرات السيول والتأكد من تطهيرها وخلوها من الحشائش والمخلفات التي تعيق سريان المياه، مع متابعة حالة الطرق.
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الآثار تكشف خبيئة ضخمة تضم أكثر من 20 تابوتا بالأقصر

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أنه تم الكشف عن خبيئة ضخمة في جبانة "العساسيف" بالبر الغربي بالأقصر، تضم أكثر من 20 تابوتا خشبيا آدميا ملونا في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش الكاملة، ولا زالت مغلقة، قائلا إنه تم الكشف عن تلك التوابيت بالوضع الذي تركها عليه المصري القديم، إذ تم العثور عليها مجمعة في خبيئة في مستويين؛ واحد فوق الآخر، وهذا الكشف يعد من أضخم وأهم الاكتشافات التي تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذا الكشف يوم السبت المقبل بالأقصر.
الرئيس-السيسى

السيسي: مصر مؤهلة لتصبح محورا لصناعات اليابان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية لمختلف الأسواق خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط، جاء ذلك خلال لقاءه مع رئيس شركة تويوتا اليابانية. وذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس شركة (تويوتا) استعرض المشروعات التي ستنفذها الشركة في مصر في مجالات النقل العام، وتوليد الطاقة. يذكر أن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، التقى أول من أمس الأحد، إتشيرو كاشيتاني رئيس شركة تويوتا تسوشو، ووفد ضم عددا من قيادات ومسئولي الشركة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، وسفير اليابان بالقاهرة.
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مصطفى-مدبولي

مدبولي: يجب على الوزراء حضور جلسات البرلمان

جدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء تأكيده على أن ما تحقق من نتائج اقتصادية مؤخرا بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، إنما يؤكد على أن ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات إصلاحية، كان لا بد منها فى هذا التوقيت، وأننا نسير على الطريق الصحيح، لبناء دولة قوية اقتصاديا تجذب المزيد من الاستثمارات اليها، وتعظم من قيمة الامكانيات المتاحة لديها فى مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن معدل النمو الاقتصادي سجل 5.6%، وهو أعلى معدل نمو اقتصادي منذ عام 2010، كما انخفضت نسبة البطالة الشهر الماضي إلى 7.5%، وهي أقل معدل للبطالة منذ عام 2009.
وزارة-المالية

المالية: تطبيق الحد الأدنى للأجور الشهر المقبل

أكد محمد السبكي، رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن تفعيل القرار الخاص برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، سيبدأ اعتبارا من الشهر المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، للرد على استفسارات النواب عن تأخر صرف الحد الأدنى للأجور ببعض الجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام، إذ أرجع السبكي، سبب التأخير لأن مندوبي الوزارة ببعض الجهات «المراقبون الماليون» كان لديهم بعض الاستفسارات بشأن آلية تنفيذ القرار، ما عطل تفعيله وتنفيذه بالعديد من الجهات الحكومية.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي: مصر ملتزمة بالحفاظ على حقها في مياه النيل

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، في كلمته، أمام أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ملتزمة أمام الشعب المصري، بمسئوليتها تجاه الحفاظ على الحق التاريخى لمصر فى مياه نهر النيل، وأن باب النقاش لا يزال مفتوحا، وأن مصر منفتحة على كافة أنواع النقاش والحوار بشرط الحفاظ على حق مصر، مضيفا أن مصر ليست ضد أي مشروعات تنموية تخدم أى دولة من دول حوض النيل، بل أن مصر دعمت عشرات من مشروعات التنمية فى عدد من دول حوض النيل، بل شاركنا في تمويل عدد من هذه السدود.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

مدبولي: مصر ستطلب التدخل الدولي لحل أزمة سد النهضة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ستطلب التدخل الدولى، للوصول إلى طريقة توافقية، لحل تعثر مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبى، بعد التشدد الذي أظهرته أديس أبابا خلال المفاوضات الأخيرة، مؤكدا: "تابعنا تشددا من الجانب الإثيوبى في بعض الثوابت التي كان عليها توافق لكنها تراجعت عنها ووضعت موقف متشدد آخر"، لافتا إلى أن النقاط الخلافية مع إثيوبيا كلها تتعلق بملء السد وفترة الملء، والآلية التي سيتم العمل بها ما بعد الملء، وما بعد تشغيل السد باعتبارها ستكون عملية مستدامة.
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