أبو: أتمنى أن أمثل مع يسرا.. وهذا سبب قلة حفلاتى

كنت سبب الصلح بين عمرو منسى ومحمد خضر.. أطرح أغانى الألبوم سينجل.. محظوظ لتواجدي فى مهرجان الجونة.. وهذا أسم مولودي الجديد.. وأحب زوجتي.. التمثيل فى خطتي.

تحرير:محمد عبد المنعم ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م

نجاح كبير حققته أغنية "3 دقات" التى قدمها المطرب "أبو" فى الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائى، لتنطلق من هنا نجوميته وتتخطى مشاهدات الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" الـ510 ملايين مشاهدة، وهو رقم كبير من الصعب أن تصل إليه أغنية مصرية، ولكن هذا النجاح الكبير حمّل "أبو" مسؤولية الأعمال المقبلة، ورفع سقف توقعات الجمهور، الذين ينتظرون منه بعد ذلك أغانى بنفس الجودة والنجاح، ووضعوا أعماله الجديدة فى مقارنة دائما بالأغنية التى صنعت شهرته.

بعد غياب عامين عاد "أبو" مرة أخرى إلى الجمهور من خلال أغنية سينجل قدمها فى ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى وتحمل اسم "حبيبى يا ليل" من كلمات وألحان أبو، وتوزيع روبرت كمال، ينشغل بتصويرها مع المخرجة مريم أبو عوف بمشاركة الفنانة تارا عماد، وكانت قد سبقتها أغنية تحمل اسم "عيش يا قلبى"، من

بعد غياب عامين عاد "أبو" مرة أخرى إلى الجمهور من خلال أغنية سينجل قدمها فى ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى وتحمل اسم "حبيبى يا ليل" من كلمات وألحان أبو، وتوزيع روبرت كمال، ينشغل بتصويرها مع المخرجة مريم أبو عوف بمشاركة الفنانة تارا عماد، وكانت قد سبقتها أغنية تحمل اسم "عيش يا قلبى"، من كلمات "أبو" ومحمد سرحان وألحان وتوزيع مينو، وإخراج المخرج اللبنانى فادى حداد، وصورها على طريقة الفيديو كليب، وشارك فى التصوير الفنان اللبنانى رفيق على أحمد والفنانة فاليرى أبو شقرا.

وكان لـ"التحرير" لقاء مع "أبو" تحدث لنا خلاله عن كواليس تحضيره لأغنية "حبيبى يا ليل"، و"عيش يا قلبي" وكيف كان السبب فى الصلح الذى تم بين عمرو منسى المدير الفنى لمهرجان الجونة، والمخرج محمد خضر، الذى اتهم المهرجان بسرقة فكرته.

عبر أبو عن سعادته بنجاح أغنية "عيش يا قلبى" وتخطيها حاجز الـ4 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التى يغنى فيها من كلمات أحد الشعراء، لأنه اعتاد أن يصنع الأغانى بنفسه، ونوه بأن "عيش يا قلبى" دعوة للحياة والتسامح، والبحث عن البهجة التى ارتبطت بشخصيته.

كما قال أبو إنه محظوظ لوجوده فى مهرجان الجونة من السنة الأولى له، مشيرا إلى أنه حضر أغنية "حبيبى يا ليل" خصيصا من أجل ختام الجونة السينمائى، وأنه شعر بأن المهرجان فى عامه الثالث كبرَ وكأنه موجود منذ 20 عاما، لافتا إلى أنه حصل على ردود فعل جيدة بعد غناء الأغنية فى ختام المهرجان، وكشف عن أنه سيضمها إلى ألبومه الجديد الذى يحضر له حاليا.

وأراد "أبو" أن يطرح الأغنية على طريقة السينجل فى ختام مهرجان الجونة السينمائى لتأخذ حقها، مشيرا إلى أنه يرفض حاليا فكرة طرح ألبوم كامل مرة واحدة، لأن هناك عددا من الأغانى لا تأخذ حقها، لذلك قرر أن يطرح عددا من الأغانى على طريقة السينجل، ثم يقوم بضمها فى ألبوم فى النهاية.

أبو كان السبب فى أن يحل الخلاف الذى وقع بين المدير التنفيذى للمهرجان عمرو منسى، والمخرج محمد خضر الذى اتهم القائمين على المهرجان بسرقة فكرته منه والتلاعب معه ليكون خارج المنظومة، وحرص أبو على أن يجمع بين الاثنين فى جلسة صلح، انتهت بالتسوية بين الطرفين، وحصول خضر على حقوقه، وكان أول الحاضرين فى افتتاح فعاليات المهرجان. ويشير أبو إلى أن هذا الصلح فرق فى روح المهرجان بالدورة الثالثة، ونوه بأن "خضر" حصل على كل حقوقه.

لا يقدم أبو الكثير من الحفلات، وبسؤاله عن السبب وراء ذلك، قال إنه عادة يقدم الكثير من الحفلات خارج مصر، ولكنه قرر خلال هذا العام أن يكثف من وجوده فى مصر وعقد الكثير من الحفلات، خاصة أنه كشف لنا عن تحضيره لألبوم جديد سيطرح قريبا ويضم 12 أغنية، يصورها جميعا على طريقة الفيديو كليب، ويطرحها بطريقة السينجل، وأكد أن معايير النجاح بالنسبة له أن يقدم الحالة التى يشعر بها فى أغانيه وتصل إلى الجمهور.

ويضع أبو كعادة عدد من المطربين التمثيل فى خططه، فهو يحب التمثيل ومتأكد من كونه سيقف أمام كاميرات السينما قريبا، كما نوه بأنه يحب الفنانة يسرا، ويتمنى أن يقف أمامها فى عمل سينمائى، وقال: "أنا أحب يسرا وأحب أن أكون معها حتى لو هنفتح محل سمك".

وينتظر "أبو" مولودا جديدا قال إنه سيسميها داليدا، لأنه يحب الاسم كثيرا، ويحب صوته إذا نطقه أحد أمامه، مشيرا إلى أنه تزوج عن قصة حب كبيرة، خاصة أنه لا يقتنع بغير هذا ويرى أن الحب أهم ما فى الزواج ليستمر، مؤكدا أنه لا يحب أن يفعل أى شىء وهو غير مقتنع به، ولفت إلى أنه يحب الطبخ، وأفضل وجبة يقدمها أستيك لحمة أو باستا، كما لفت إلى أنه يحب مشاهدة الأفلام كثيرا وآخر فيلم شاهده كان العمل اللبنانى "1982" بطولة نادين لبكى، والذى عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى.