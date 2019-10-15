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أبو: أتمنى أن أمثل مع يسرا.. وهذا سبب قلة حفلاتى

كنت سبب الصلح بين عمرو منسى ومحمد خضر.. أطرح أغانى الألبوم سينجل.. محظوظ لتواجدي فى مهرجان الجونة.. وهذا أسم مولودي الجديد.. وأحب زوجتي.. التمثيل فى خطتي.
تحرير:محمد عبد المنعم ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م
آبو
آبو
نجاح كبير حققته أغنية "3 دقات" التى قدمها المطرب "أبو" فى الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائى، لتنطلق من هنا نجوميته وتتخطى مشاهدات الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" الـ510 ملايين مشاهدة، وهو رقم كبير من الصعب أن تصل إليه أغنية مصرية، ولكن هذا النجاح الكبير حمّل "أبو" مسؤولية الأعمال المقبلة، ورفع سقف توقعات الجمهور، الذين ينتظرون منه بعد ذلك أغانى بنفس الجودة والنجاح، ووضعوا أعماله الجديدة فى مقارنة دائما بالأغنية التى صنعت شهرته.
بعد غياب عامين عاد "أبو" مرة أخرى إلى الجمهور من خلال أغنية سينجل قدمها فى ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى وتحمل اسم "حبيبى يا ليل" من كلمات وألحان أبو، وتوزيع روبرت كمال، ينشغل بتصويرها مع المخرجة مريم أبو عوف بمشاركة الفنانة تارا عماد، وكانت قد سبقتها أغنية تحمل اسم "عيش يا قلبى"، من
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مهرجان-الموسيقى-العربية (2)

الأوبرا تعلن عن تفاصيل مهرجان الموسيقى الأربعاء

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مؤتمرا صحفيا في الخامسة مساء الأربعاء، 16 أكتوبر بالمسرح الكبير، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية الذى يقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل، وذلك بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية، ومنهم "الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيسة اللجنة العلمية، الفنانة جيهان مرسي مديرة المهرجان والمؤتمر".
دار-الاوبرا-المصرية

الثقافة تحتفل بمرور 31 عاما على افتتاح دار الأوبرا

تحتفل وزارة الثقافة بالعيد الـ 31 لافتتاح دار الاوبرا المصرية وذلك على مدار ليلتين متصلتين، يقام الحفلان فى الثامنة مساء الخميس والجمعة 10، 11 أكتوبر على المسرح الكبير حيث تكرم الدكتورة إيناس عبدالدايم 12 شخصية ساهمت فى إثراء ساحة الإبداع ولعبت دورا مهمًا فى تقديم ونشر الفنون الجادة فى مصر، وصرح بذلك الدكتور مجدى صابر رئيس الأوبرا، وأضاف أن وزير الثقافة تكرم كلا من التينور صبحى بدير، الباص رضا الوكيل رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه الأسبق، إيمان مصطفى المدير الفنى لفرقة نجوم أوبرا القاهرة.
عمرو-مصطفى

موزع أغنية ديسباسيتو يشارك في ألبوم عمرو مصطفى

يصدر ألبوم الفنان عمرو مصطفى الجديد "لعبت مع الأسد"، بعد أيام قليلة، وكتب جميع كلمات أغانيه تركي آل الشيخ، الألبوم مكون من 10 أغنيات قام بتوزيعها أشهر الموزعين الموسيقيين في العالم، مثل Emrah Karaduman، Afrojack، والموزع Boi-1da الذي تعاون مسبقًا مع العديد من النجوم العالميين في أنجح أغانيهم مثل النجوم Drake، Eminem، Rihanna، Kanye West، Nicki Minaj، بالإضافة الى المؤلف والموزع الموسيقي الهندي A. R. Rahman الحاصل على جائزتي أوسكار، بجانب الموزعين Andres Torres & Mauricio Rengifo اللذين قاما بتوزيع أغنية Despactio.
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درة (2)

درة: هذه صعوبات شخصيتى فى «بلا دليل» (حوار)

بعد مشاركة الفنانة درة فى العديد من المهرجانات السينمائية كعضو لجنة تحكيم، قرر القائمون على مهرجان الجونة السينمائى الذى انعقدت فعالياته فى الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر، الاستعانة بها كعضو لجنة تحكيم فى مسابقة الأفلام القصيرة، وقال عنها مدير المهرجان انتشال التميمى إنها اختيار رائع وفنانة موهوبة كان يجب الاستعانة بها. وبعد انتهائها من مهمتها فى المهرجان عادت درة سريعا إلى القاهرة لتستكمل تصوير ما تبقى من مسلسلها الجديد "بلا دليل" الذى ينتمى إلى نوعية الأعمال الطويلة (45 حلقة)، وذلك استعدادا لعرضه على الشاشة قريبا.
محمد هنيدى

محمد هنيدي لـ«السقا»: هنفضل واقفين في ضهر بعض

نشر الفنان محمد هنيدي صورة له من حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، أثناء وقوفه على خشبة المسرح لتسلم جائزة الإنجاز الإبداعي، وإلى جواره رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس المهرجان والفنان أحمد السقا، الذي جاء من القاهرة لأجل ذلك، من أجل تسليم صديق عمره الجائزة، وعلق عليها: «السقا جه مخصوص وحبس نفسه 48 ساعة عشان ما حدش يعرف إنه هنا ويفاجئني في مهرجان الجونة إنه هو اللي هيسلمني التكريم، طبعا أنا كنت عارف من أول يوم، وعملت نفسي متفاجئ وتقريبًا الجونة كلها كانت عارفة».
المطرب أبو

«أبو» يفتتح ختام الجونة السينمائي.. وستيفن سيجال مفاجأة الحفل

بدأ حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بأغنية الفنان أبو، التي تحمل اسم "حبيبي ياغالي"، من ألحانه وكلماته، وحرص أبو، على التفاعل مع عدد كبير من النجوم الحاضرين، منهم: أروي جودة، وخالد الصاوي وزوجته، وإيمان العاصي، وتامر حبيب، وبسمة، والمخرج تامر عشري، وريم مصطفي، ومحمد هنيدي، وأحمد حاتم، ومي عمرو، والفنان العالمي محمد كريم، وناهد السباعي، بسمة، درة، كما داعب المطرب الشاب زوجته، وكانت مفاجأة الحفل مشاركة النجم العالمي ستيفن سيجال.
اكرم-فريد

أكرم حسني يسخر من تامر حبيب ويسرا في افتتاح الجونة السينمائي

افتتح مهرجان الجونة السينمائي فعاليات الدورة الثالثة، بحفل ضخم، حضره عدد كبير من النجوم، منهم شريف منير، يسرا، هشام خرما، وليلي علوي ومعز مسعود وشيري عادل، ولقاء الخميسي، وتامر هجرس، ونيكول سابا، وبسري نصر الله، وبدأ الحفل بعرض استعراضي قدمه مجموعة من الشباب، مصحوبا بأغنية قدمها الفنان أكرم حسني بعنوان "سيما سيما"، وبعدها قدم كلمة داعب فيها من المؤلف تامر حبيب، مشيرا إلى أنه في كل عام يجب أن يقدم تامر حبيب ويسرا الأغنية، وتابع ساخرا "هو المهرجان مكتوب باسمكم"، معربا عن سعادته بتقديم حفل اليوم، ولم يكن يصدق نفسه حينما تواصل معه المهرجان.
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