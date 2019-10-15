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فرحتها لم تكتمل| امرأة تتعرض للحمل العنقودي الخبيث

خلال الـ 5 أسابيع التالية لاختبار الحمل، لم يكن هناك شيء ما على ما يرام، من الصعب شرح ذلك، لكنني لم أشعر بالحمل، كما أصرت أمي على أن كل الأعراض كانت غير عادية
تحرير:فيروز ياسر ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
الحمل العنقودي
الحمل العنقودي
من أجمل الأخبار التي تسمعها المرأة في حياتها بعد الزواج هو خبر حملها، وعلى الرغم أن فيكتوريا لم تكن حاملا لأول مرة، لكنها كانت سعيدة حتى أنها اشترت قميصا لابنتها مكتوبا عليه "سأكون أختا كبيرة"، ولم يكن لديها فكرة عن الصدمة التي ستتلقاها فيما بعد. تعرضت فيكتوريا البالغة من العمر 31 عاما إلى العديد من الفحوصات التي دامت 12 أسبوعا، لتكتشف إنها لم تكن حاملا، ولكن في الواقع ما موجود بالداخل ورما سرطانيا، حيث اكتشف الأطباء معاناتها من الحمل العنقودي، فهو عبارة عن كتلة من الخلايا غير الطبيعية التي تتشكل في الرحم.
شاركت فيكتوريا حزنها هي وزوجها حيث قالت: "لقد اشترينا قميصا لابنتنا الكبيرة البالغة من العمر سنتان، كما خططنا لارتدائها القميص وأخذ صورة إلى جانب صورة السونار". عندما تأخرت الدورة الشهرية في أغسطس 2018، وبعدما قامت باختبار الحمل شعرت بسعادة غامرة، كما أنها قررت إبقاء الأخبار مفاجأة لأصدقائها حتى الفحص
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بعد واقعة الطفلة روان.. كيف تحمي طفلك من التنمر؟

عبر العصور الماضية، لم نسمع مسبقًا عن كملة "التنمر"، ولكن من المؤكد إن التقدم والتكنولوجيا لغى إنسانيتنا، وجعلنا نتصرف كآلات، تعمل فقط من أجل الحصول على المزيد من الأموال، وتخلينا عن البرنامج الإنساني بداخلنا، غابت القيم والأخلاق عن البيوت العربية، وأصبحنا نسخر من الجميع، بالرغم إننا نمتلك من العيوب ما لا أحد يراه، وآخر التعذيب النفسي، ما حدث للطفلة روان، عندما سخرت منها والدة طفلة أخرى، بكلمات قاسية لا تعرف معنى للرحمة، لأن والدها حارس عقار، مما أدى إلى إصابة الطفلة بالتهاب"العصب السابع"، هل حققت والدة الطفلة غايتها في التنمر الآن؟
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لتربية طفل قوي وناضج.. توقف عن قول هذه الكلمات له

كلنا نحب أن نرى أطفالنا أقوياء، ولكن قد نستخدم أساليب غير مرغوب فيها، نتيجة عدم المعرفة الكاملة بكيفية تربية الأطفال تربية سليمة. تذكر دائمًا أن طفلك لا يعلم شيئا عن العالم الخارجي، إنه يتلقى كل شيء من خلالك؛ لذا ينبغي استخدام التفاهم والحديث معه، عامله كأنه أصبح بالغًا قادرًا على تحمُّل مسؤولية تصرفاته؛ فعلى سبيل المثال، حدّثه دائمًا عن أن القوة تنبع من الداخل، وليس من العضلات، فأن تملك تفكيرا وعقلا ورؤية، فذلك يساعدك بشكل كبير لكى تصبح قويا. وذلك نقلا عن "times of india".
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قوي العلاقة بين طفليكِ باستخدام هذه الأساليب

يشعر الأطفال بالغيرة الشديدة عندما يأتي طفل جديد إلى عائلتهم، وكأنه سيسرق منهم الاهتمام والحب، ومن ثم ينبغي على الآباء في هذه المرحلة أن يبذلوا جهدًا كبيرًا لجعل طفلهم يتكيف مع الضيف الجديد؛ على سبيل المثال، شراء حلويات يرغب فيها طفلك ووضعها بجانبه وكأن المولود الصغير هو من قام بشرائها له، إضافة إلى ذلك، يجب تدليله أكثر من أي وقت مضى، ومنحه بعض الوقت، وشراء الألعاب التي يحبها، ليتأكد أن وجود طفل جديد لن يسلب منه حب أبويه. وذلك نقلًا عن موقع "times of india".
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لشراء المكياج من الإنترنت مخاطر.. احذري منها

تهتم جميع النساء بمستحضرات التجميل، ولأن التسويق عبر الإنترنت أصبح مغريا للغاية، فإن بيع المكياج أصبح رائجا، وبالفعل تشتري العديد من النساء مستحضرات التجميل أونلاين وينفقن الكثير من المال من أجل جمالهن. بجانب الإغراء الموجود عبر الإنترنت، فيمكن العثور على منتجات ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة الرخيصة عبر الإنترنت، بدون رقابة مما يسبب مشكلات صحية، مثلما حدث مع امرأة من كاليفورنيا، حيث دخلت إلى المستشفى بعد تعرضها لميثيل الزئبق من كريم بشرة اشترته من الإنترنت.
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تطبيق «تويت ديك» يتوقف عن العمل.. والشركة ترد

واجه مستخدمو "تويتر" و"تويت ديك" اليوم الأربعاء، مشكلة مفاجئة حيث توقف عن العمل ورفض إظهار التغريدات والسماح للأشخاص بتسجيل الدخول، حيث تم تعليق كل من خدمة التطبيق والآخر التابع له لساعات على مستوى العالم. بعد أن تم تسجيل خروج المستخدمين من جميع أنحاء العالم من "تويت ديك"، لم يستطيعوا الدخول مرة أخرى لمدة 30 دقيقة، وعندما حاولوا تجربة الدخول إلى تويتر لم يستطيعوا أيضا. وبحسب مستخدمين فقد ظهرت رسالة تفيد وجود خلل في الموقع، عندما حاولوا استخدام "تويتر"، بينما أشار آخرون إلى عدم قدرتهم على تحميل الصفحة الخاصة بالموقع.
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مشكلات صحية تؤثر في جيل الألفية.. ما السبب؟

هناك فجوة كبيرة بين جيل الألفية والأجيال السابقة، فالتقدم التكنولوجي والحياة الحالية هيأت سهولة كبيرة في أنماط الحياة المختلفة. وتشير دراسة جديدة من جمعية بلو كروس بلو شيلد (BCBSA) إلى أن جيل الألفية قد يكون أقل صحة بكثير مع تقدم العمر، إذ لدى الجيل الحالي زيادة مضاعفة في التشخيصات لـ8 من 10 حالات صحية، كما يتأثر هذا الجيل بظروف الصحة السلوكية أكثر من الجسدية، مع أعلى الزيادات في معدلات الاكتئاب الشديد وفرط النشاط. وذلك وفقا لما ذكره موقع "Health line".
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دراسة: أكياس الشاي تحمل جزيئات بلاستيكية

بينما يحاول العديد من الأشخاص تقليل استخدام البلاستيك نظرا لمخاطره الصحية، فإن شركات تصنيع الشاي تتحرك في الاتجاه المعاكس، حيث استبدل بعضها بأكياس الشاي الورقية، أخرى بلاستيكية، وبناءً على ذلك حذر العلماء من شرب الشاي الذي بداخل تلك الأكياس. هناك الكثير من البلاستيك الذي لا يُرى بالعين المجردة، حيث اكتشف العلماء هذه الجزيئات المجهرية في البيئة والكائنات المائية والإمداد الغذائي، لكنهم لا يعرفون حتى الآن ما إذا كانت ضارة للإنسان، كما وجد باحثون كنديون أن بعض أكياس الشاي البلاستيكية ألقت مستويات عالية من البلاستيك في الماء.
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