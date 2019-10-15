فرحتها لم تكتمل| امرأة تتعرض للحمل العنقودي الخبيث

خلال الـ 5 أسابيع التالية لاختبار الحمل، لم يكن هناك شيء ما على ما يرام، من الصعب شرح ذلك، لكنني لم أشعر بالحمل، كما أصرت أمي على أن كل الأعراض كانت غير عادية
من أجمل الأخبار التي تسمعها المرأة في حياتها بعد الزواج هو خبر حملها، وعلى الرغم أن فيكتوريا لم تكن حاملا لأول مرة، لكنها كانت سعيدة حتى أنها اشترت قميصا لابنتها مكتوبا عليه "سأكون أختا كبيرة"، ولم يكن لديها فكرة عن الصدمة التي ستتلقاها فيما بعد.
تعرضت فيكتوريا البالغة من العمر 31 عاما إلى العديد من الفحوصات التي دامت 12 أسبوعا، لتكتشف إنها لم تكن حاملا، ولكن في الواقع ما موجود بالداخل ورما سرطانيا، حيث اكتشف الأطباء معاناتها من الحمل العنقودي، فهو عبارة عن كتلة من الخلايا غير الطبيعية التي تتشكل في الرحم.
شاركت فيكتوريا حزنها هي وزوجها حيث قالت: "لقد اشترينا قميصا لابنتنا الكبيرة البالغة من العمر سنتان، كما خططنا لارتدائها القميص وأخذ صورة إلى جانب صورة السونار".
عندما تأخرت الدورة الشهرية في أغسطس 2018، وبعدما قامت باختبار الحمل شعرت بسعادة غامرة، كما أنها قررت إبقاء الأخبار مفاجأة لأصدقائها حتى الفحص
شاركت فيكتوريا حزنها هي وزوجها حيث قالت: "لقد اشترينا قميصا لابنتنا الكبيرة البالغة من العمر سنتان، كما خططنا لارتدائها القميص وأخذ صورة إلى جانب صورة السونار".
عندما تأخرت الدورة الشهرية في أغسطس 2018، وبعدما قامت باختبار الحمل شعرت بسعادة غامرة، كما أنها قررت إبقاء الأخبار مفاجأة لأصدقائها حتى الفحص لمدة 12 أسبوعًا، لكنها لم تستطع مقاومة إخبار والدها.
لكن على الرغم من البهجة كان هناك شعور بالقلق الزاحف الذي لم تستطع فيكتوريا التخلص منه، حيث قالت :" كنت أثق بكلام أمي حول حملي حيث كانت تقلق كثيرا وزاد قلقي أيضا"، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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وأوضحت: "خلال الـ 5 أسابيع التالية لاختبار الحمل، لم يكن هناك شيء ما على ما يرام، من الصعب شرح ذلك، لكنني لم أشعر بالحمل، كما أصرت أمي على أن كل الأعراض التي اعتدت عليها كانت غير عادية لأن هذه المرة كان صبيا وأنه من الطبيعي أن يكون هناك تغير، ولكن تكشف فيكتوريا أنها كانت تشعر كما لو كانت حامل في الأسبوع الـ 17".
خلال الفحوصات، كان كل شيء جيدا في البداية، ولكن الطبيبة أخبرتها بأنها لا ترى أي دليل على وجود طفلا، بل رأت ما يشبه عنقود العنب، ولهذا شرح لها الأطباء انهم يشكون في أن حملها عنقودي ويمكن أن يكون ورما.
في اليوم التالي، تم تخديرها وأخذ عينة من الخلايا غير الطبيعية، وبعد أسبوعين تأكد الأطباء أنها سرطانية، كما أنها خضعت لفوصات عديدة من أجل الكشف عن انتشار الورم في مناطق أخرى بالجسم، حيث تعرضت لفحوصات بالموجات فوق الصوتية والأشعة السينية.
في بداية ديسمبر، بدأت دورة العلاج الكيميائي لمدة 6 أسابيع، تعطى كل يوم، ولكن بعد رد فعل سيء على عقاقير العلاج الكيماوي التي تم حقنها، فقدت الكثير من الوزن، كما أخذت الجرعة الثانية من العلاج الكيميائي عن طريق الوريد مرة واحدة في الأسبوع لمدة 3 شهور، حيث قالت:"كان أول يومين بعد جلسات العلاج الكيميائي دائمًا صعبة، لأنني شعرت بالتعب الشديد، لكن على الأقل يمكنني البدء في فعل الأشياء في نهاية الأسبوع والأسبوع الذي يلي ذلك".
عانت من آلام الظهر المؤلمة والفم الجاف والغثيان، وكان اسوأ شيء بالنسبة لها عدم قدرتها على الاعتناء بصغيرتها، كما أخبرها الأطباء أنه لم يكن لديها أي خلايا دم بيضاء ولا يمكنها التعرض لأي عدوى، حتى أنه عندما اصيب ابنتها بالانفلونزا لم تستطع الاعتناء بها.
بعد الانتهاء من العلاج الكيميائي المرهق في 23 مارس من هذا العام، أخبر الأطباء فيكتوريا بأن العلاج كان ناجحًا، لكنها ستحتاج إلى مراقبة منتظمة خلال السنوات الـ10 القادمة، حيث قالت: "سأضطر الآن إلى إجراء اختبارات دم منتظمة للتحقق من عدم عودة السرطان".
كما ناقشت فيكتوريا حول احتمال محاولة الحصول على المزيد من الأطفال، بأنها "ستترك الأمر يمشي كما هو.
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الآن يجمع الزوجان التبرعات من أجل مساعدة الأشخاص الذين لديهم نفس المشكلة للتخلص من كابوس الحمل العنقودي.