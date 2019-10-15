الأهلي يحدد موعد معسكره المغلق استعدادا لقمة الزمالك

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

مران الأهلي

استقر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موعد معسكر المارد الأحمر، قبل مباراة القمة المنتظرة مع نظيره الزمالك، المقرر لها مساء يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في بطولة الدوري الممتاز (2019-2020)، وحدد فايلر، يوم الجمعة المقبل، موعدًا لمران الفريق الأخير على ملعب التتش، على أن يعقبه الدخول في معسكر مغلق للمبيت بأحد الفنادق استعدادًا لمباراة الزمالك، وذلك وفقًا لجدول مواعيد تدريبات الفريق في الفترة المقبلة.

وخاض الأهلي أمس الإثنين تجربة ودية أمام الإعلاميين على ملعب التتش، انتهت بفوز الفريق بهدف دون رد، سجله وليد أزارو، واطمأن فايلر خلال المباراة، على جاهزية جميع اللاعبين وتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية. ووفقا لأجندة رينيه فايلر، يخوض الفريق مرانه ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس في الخامسة مساء،

وخاض الأهلي أمس الإثنين تجربة ودية أمام الإعلاميين على ملعب التتش، انتهت بفوز الفريق بهدف دون رد، سجله وليد أزارو، واطمأن فايلر خلال المباراة، على جاهزية جميع اللاعبين وتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.



ووفقا لأجندة رينيه فايلر، يخوض الفريق مرانه ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس في الخامسة مساء، بينما يؤدي الفريق مرانه يوم الجمعة المقبل في الثالثة عصرًا.



ومن المقرر أن ينتظم لاعبو الأهلي الدوليون، مع الفريق بعد انتهاء ارتباطاتهم مع المنتخبات الوطنية ومشاركتهم في المباريات الودية الدولية،

ويخضع اللاعبون الدوليون لبرنامج بدني خاص تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، قبل الانتظام بشكل كامل في مران الفريق الجماعي.

