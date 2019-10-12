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بمليار دولار.. هواوي تكشف عن خطتها لدعم المطورين

هواوي تساعد المطورين العالميين على الوصول إلى منظومة HUAWEI Mobile Services المتناغمة عبر برنامجها Shining-Star البالغة قيمته مليار دولار أمريكي
تحرير:أحمد البرماوي ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
يوم هواوي للمطورين
يوم هواوي للمطورين
أطلقت شركة هواوي "يوم للمُطوّرين" للمرة الأولى في المنطقة، وكشفت النقاب عن منصتها HUAWEI Mobile Services، والتي تستند إلى إطار العمل الأساسي للمنصة وإمكانياتها، بالإضافة إلى خدمات المطورين، كما أطلقت هواوي برنامجها Shining-Star الذي يهدف لاستثمار مليار دولار أمريكي لدعم المطورين العالميين، والمساهمة في بناء منظومة HUAWEI Mobile Services المتناغمة، كما سيشهد استديو DigiX للابتكار توسعاً لافتاً على مستوى العالم، من خلال افتتاح 8 مختبرات رقمية في 6 مدن رئيسية ضمن الأسواق الدولية بما في ذلك دبي، لدعم القدرات الابتكارية للمطورين حول العالم.
وقال آدم شياو، المدير الإداري لخدمات HUAWEI Mobile Services في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "نحن ندعو جميع الشركاء المحليين للانضمام إلى منظومتنا المتناغمة، حيث حرصنا على تزويدهم بالدعم الكامل من خلال استثمار قيمته مليار دولار أمريكي في برنامج Shining-Star ، بالإضافة
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Redmi note 8 Pro

شاومي تطرح سلسلة Redmi Note 8 بكاميرا وبطارية خرافية

كشفت شركة شاومي عن مجموعة من هواتفها في السوق المصري من بينهم هاتف Redmi Note 8 Pro الذي يعد أول هاتف يأتي مدعومًا بكاميرا بدقة 64 ميجابكسل، ويتميز بإعداد كاميرا رباعية مع نظام التبريد السائل الفعّال، ما يجعله الهاتف المثالي للمصورين ومحبي الألعاب الإلكترونية ولكل من يسعى للحصول على تجربة سهلة ورائدة، ويأتي الهاتف بأربعة عدسات عالية الدقة، ليكون في مقدمة فئة جديدة من الهواتف الذكية التي تحتوي على أربعة كاميرات، تمتاز الكاميرا الأساسية بدقة 64 ميجابكسل، وتستخدم أيضًا تقنية Super Pixel لدمج أربعة بكسلات فى بكسل واحد كبير حجمه 1.6 مايكرومتر.
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بكاميرات رباعية.. هاتف realme5 في حضرة جامعة عين شمس

تستعد شركة realme Egypt، المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية، لإطلاق هاتفين جديدين في الأسواق المصرية وهما "ريلمي 5" و "ريلمي 5 Pro"، بهدف تقديم هواتف ذكية بتصميمات عصرية وأعلى قدرة وأداء في فئة سعرية غير مسبوقة ومناسبة للشباب وقد بدأت الاستعدادات لهذا الإطلاق من جامعة عين شمس التي استضافت ممثلي العلامة التجارية الذين قاموا بتقديم عدد من الهدايا وعرض الهواتف الجديدة في "بوث" مخصص لتجربة الهواتف داخل الجامعة متاحًا للطلاب ليصبحوا أول من يقوم بتجربتهم، تأكيدًا على أهمية هذه الفئة بالنسبة للعلامة التجارية ومجال الابتكار والتكنولوجيا بشكل عام.
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افتتاح الدورة الـ39 لمعرض جيتكس بحضور مصري قوي

افتتح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد حاكم إمارة دبي، اليوم الأحد، فعاليات النسخة الـ39 من معرض ومؤتمر جيتكس دبي للاتصالات والذي يقام خلال الفترة من يوم 6 إلى يوم 10 أكتوبر الجاري، في مركز التجارة العالمي بدبي، ويشهد المعرض مشاركة نحو 4 آلاف و800 شركة عارضة من 140 دولة، على مساحة تصل إلى 1.4 مليون قدم مربع، مقسمة إلى 21 قاعة رئيسية تسلط الضوء على دور التكنولوجيا في 26 قطاعا منها التعليم والصحة، إلى جانب أكثر من 290 ساعة من المحاضرات والندوات.
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