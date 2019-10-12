بمليار دولار.. هواوي تكشف عن خطتها لدعم المطورين

هواوي تساعد المطورين العالميين على الوصول إلى منظومة HUAWEI Mobile Services المتناغمة عبر برنامجها Shining-Star البالغة قيمته مليار دولار أمريكي

تحرير:أحمد البرماوي ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

يوم هواوي للمطورين

أطلقت شركة هواوي "يوم للمُطوّرين" للمرة الأولى في المنطقة، وكشفت النقاب عن منصتها HUAWEI Mobile Services، والتي تستند إلى إطار العمل الأساسي للمنصة وإمكانياتها، بالإضافة إلى خدمات المطورين، كما أطلقت هواوي برنامجها Shining-Star الذي يهدف لاستثمار مليار دولار أمريكي لدعم المطورين العالميين، والمساهمة في بناء منظومة HUAWEI Mobile Services المتناغمة، كما سيشهد استديو DigiX للابتكار توسعاً لافتاً على مستوى العالم، من خلال افتتاح 8 مختبرات رقمية في 6 مدن رئيسية ضمن الأسواق الدولية بما في ذلك دبي، لدعم القدرات الابتكارية للمطورين حول العالم.

وقال آدم شياو، المدير الإداري لخدمات HUAWEI Mobile Services في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "نحن ندعو جميع الشركاء المحليين للانضمام إلى منظومتنا المتناغمة، حيث حرصنا على تزويدهم بالدعم الكامل من خلال استثمار قيمته مليار دولار أمريكي في برنامج Shining-Star ، بالإضافة