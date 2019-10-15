مودريتش يرغب في استمرار بيل مع ريال مدريد

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

جاريث بيل

أكد النجم الكرواتي لوكا مودريتش، رغبته في استمرار النجم الويلزي جاريث بيل في صفوف ريال مدريد في المواسم المقبلة، وذلك في ظل التكهنات العديدة التي دارت حول مستقبل اللاعب الصيف الماضي، وإعلان مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان بشكل واضح عن رغبته في رحيل بيل عن قلعة سانتياجو بيرنابيو اليوم قبل غدًا، وارتبط اسم بيل حينها بالانتقال إلى الكثير من الأندية من مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، بل وارتبط اسمه بالرحيل إلى الدوري الصيني، قبل أن يستمر في صفوف الفريق الملكي في نهاية المطاف.

وقال مودريتش، في تصريحات لصحيفة «ميرور» الإنجليزية اليوم الثلاثاء: «آمل بقاء بيل في ريال مدريد، هذا الموسم وما يليه من مواسم أخرى، بيل لاعب مذهل ومهم للغاية للفريق، وهو يقدم أداء جيدًا هذا الموسم، وآمل أن يستمر». وختم: «لم نتمكن من لقاء بعضنا وبعض عقب مواجهة منتخبات بلادنا؛

وقال مودريتش، في تصريحات لصحيفة «ميرور» الإنجليزية اليوم الثلاثاء: «آمل بقاء بيل في ريال مدريد، هذا الموسم وما يليه من مواسم أخرى، بيل لاعب مذهل ومهم للغاية للفريق، وهو يقدم أداء جيدًا هذا الموسم، وآمل أن يستمر».



وختم: «لم نتمكن من لقاء بعضنا وبعض عقب مواجهة منتخبات بلادنا؛ لأنني أيضًا كنت أعاني من مشكلات جسدية، وسنرى ما إذا كنت بخير، وآمل أن يكون بيل أيضًا في حالة جيدة».



يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني.



وخاض بيل مع ريال مدريد 7 مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم، وتمكن خلالها من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.