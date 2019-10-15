رياضة

مودريتش يرغب في استمرار بيل مع ريال مدريد

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م
جاريث بيل
جاريث بيل
أكد النجم الكرواتي لوكا مودريتش، رغبته في استمرار النجم الويلزي جاريث بيل في صفوف ريال مدريد في المواسم المقبلة، وذلك في ظل التكهنات العديدة التي دارت حول مستقبل اللاعب الصيف الماضي، وإعلان مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان بشكل واضح عن رغبته في رحيل بيل عن قلعة سانتياجو بيرنابيو اليوم قبل غدًا، وارتبط اسم بيل حينها بالانتقال إلى الكثير من الأندية من مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، بل وارتبط اسمه بالرحيل إلى الدوري الصيني، قبل أن يستمر في صفوف الفريق الملكي في نهاية المطاف.
وقال مودريتش، في تصريحات لصحيفة «ميرور» الإنجليزية اليوم الثلاثاء: «آمل بقاء بيل في ريال مدريد، هذا الموسم وما يليه من مواسم أخرى، بيل لاعب مذهل ومهم للغاية للفريق، وهو يقدم أداء جيدًا هذا الموسم، وآمل أن يستمر». وختم: «لم نتمكن من لقاء بعضنا وبعض عقب مواجهة منتخبات بلادنا؛
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الغندور: لم أطلب تأجيل القمة.. وأثق في حكام بلادي

قال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، إنه سيستعين بطاقم مصري لإدارة مباراة القمة بين الأهلي وغريمه الزمالك يوم السبت إذا تعذر استقدام حكام أجانب. ورغم ما تردد في الساعات الأخيرة عن تأجيل مباراة القمة لأسباب أمنية فإن الغندور يواصل اتصالاته بالاتحادات الأوروبية لاستقدام طاقم دولي لإدارة المباراة. وقال جمال الغندور: "ليس صحيحا أنني طلبت من اتحاد الكرة تأجيل المباراة بداعي انشغال حكام أوروبا يومي السبت والأحد في المسابقات الأوروبية، وخاطبت كل الاتحادات الأوروبية لاستقدام طاقم دولي على قدر أهمية المباراة لكنني حتى هذه الساعة لم أتلق أي رد".
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الأهلي يحدد موعد معسكره المغلق استعدادا لقمة الزمالك

استقر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موعد معسكر المارد الأحمر، قبل مباراة القمة المنتظرة مع نظيره الزمالك، المقرر لها مساء يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في بطولة الدوري الممتاز (2019-2020)، وحدد فايلر، يوم الجمعة المقبل، موعدًا لمران الفريق الأخير على ملعب التتش، على أن يعقبه الدخول في معسكر مغلق للمبيت بأحد الفنادق استعدادًا لمباراة الزمالك، وذلك وفقًا لجدول مواعيد تدريبات الفريق في الفترة المقبلة.
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نجم سبورتنج لشبونة بديل إريكسن في توتنهام

يستعد نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لتجديد اهتمامه بضم برونو فيرنانديز، لاعب خط وسط سبورتنج لشبونة البرتغالي، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "أ بولا" البرتغالية. وقال التقرير إن توتنهام كان مهتما بالحصول على خدمات صاحب الـ25 عاما، بجانب وجود اهتمام قوي للغاية من مانشستر يونايتد الإنجليزي لكن كليهما لم يتحرك لضمه. ويرغب توتنهام في ضم برونو لتعويض رحيل كريستيان إريكسن المحتمل عن صفوفه، علمًا بأن فيرنانديز انضم إلى سبورتنج قادما من سامبدوريا في صيف 2017 بمبلغ 9.69 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.
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برشلونة يقاتل لإشراك ديمبلي فى الكلاسيكو

تقاتل إدارة نادي برشلونة الإسبانى، لمشاركة الدولى الفرنسي عثمان ديمبلي، فى مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، والمقرر إقامتها يوم 26 من الشهر الجاري على ملعب الكامب نو (معقل الفريق الكتالونى) فى إطار الأسبوع العاشر من عمر بطولة الدورى الإسبانى. وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية فى تقرير لها، أن نادي برشلونة سيبذل قصارى جهده من أجل أن يشارك ديمبلي فى مباراة الكلاسيكو، موضحة أن النادي يستعد للاستئناف على البطاقة الحمراء التي تلقاها ديمبلي فى مباراة الفريق الأخيرة.
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مفاجآت فى تشكيل برشلونة أمام إشبيلية

أعلن أرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الأحد أمام فريق إشبيلية، والتى تأتى فى إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا)، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الكامب نو (معقل البلوجرانا) فى تمام التاسعة مساءً. ويبحث الفريق الكتالونى اليوم عن تأكيد رقمه التاريخي أمام نظيره فريق إشبيلية حيث فاز االكبير الكتالونى على إشبيلية 82 مرة فى الدورى الإسبانى أكثر من أى فريق آخر فى تاريخ المنافسة.
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الإيقاف يهدد نجوم الريال والبارسا قبل «الكلاسيكو»

تتجه الأنظار صوب ملعب الكامب نو يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري، حيث سيكون مسرحًا لكلاسيكو الأرض، عندما يستقبل برشلونة حامل اللقب، نظيره ريال مدريد في الدوري الإسباني، وهناك العديد من نجوم الفريقين الذين يخشون الحصول على إنذارات في المباريات المقبلة، تهدد مشاركتهم في الكلاسيكو، ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين من جانب ريال مدريد، البرازيلي كاسيميرو، الذي تحصل بدوره على البطاقة الصفراء الرابعة له هذا الموسم في مباراة غرناطة أمس السبت، وحال حصوله على إنذار آخر في مباراة ريال مايوركا بالجولة التاسعة، سيغيب عن مواجهة الكلاسيكو.
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ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني بالفوز على غرناطة

حقق فريق ريال مدريد، فوزًا ثمينًا على نظيره غرناطة، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني، افتتح كريم بنزيما التسجيل، وأضاف هازارد الهدف الثاني، وسجل لوكا مودريتش الهدف الثالث، وقلص داروين مخيس الفارق لغرناطة، وأضاف دوارتي الهدف الثاني للضيوف، واختتم خاميس رودريجيز رباعية الملكي، الذي رفع رصيده إلى 18 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما توقف رصيد غرناطة عند 14 نقطة في المركز الثاني.
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