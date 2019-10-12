بكاميرات رباعية.. هاتف realme5 في حضرة جامعة عين شمس
نبيل: نتقدم بخطى ثابتة تحت شعار Dare To Leap والذي يشجع الشباب على أن يتقدموا إلى الأمام ويتخطوا التحديات في سنوات شبابهم ولديهم الطاقة ليستطيعوا فعل ذلك
تحرير:أحمد البرماوي
١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م
هاتف ريل مي 5
تستعد شركة realme Egypt، المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية، لإطلاق هاتفين جديدين في الأسواق المصرية وهما "ريلمي 5" و "ريلمي 5 Pro"، بهدف تقديم هواتف ذكية بتصميمات عصرية وأعلى قدرة وأداء في فئة سعرية غير مسبوقة ومناسبة للشباب وقد بدأت الاستعدادات لهذا الإطلاق من جامعة عين شمس التي استضافت ممثلي العلامة التجارية الذين قاموا بتقديم عدد من الهدايا وعرض الهواتف الجديدة في "بوث" مخصص لتجربة الهواتف داخل الجامعة متاحًا للطلاب ليصبحوا أول من يقوم بتجربتهم، تأكيدًا على أهمية هذه الفئة بالنسبة للعلامة التجارية ومجال الابتكار والتكنولوجيا بشكل عام.
وقامت شركة realme Egypt بالمشاركة في حملة "الإبداع...طريقك للنجاح" التي انطلقت في جامعة عين شمس وتهدف إلى نشر ثقافة الإبداع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة على إطلاق مشروعاتهم وأفكارهم الابتكارية، حيث تم توزيع استبيانات على الطلاب لتلبية احتياجاتهم وما
وقامت شركة realme Egypt بالمشاركة في حملة "الإبداع...طريقك للنجاح" التي انطلقت في جامعة عين شمس وتهدف إلى نشر ثقافة الإبداع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة على إطلاق مشروعاتهم وأفكارهم الابتكارية، حيث تم توزيع استبيانات على الطلاب لتلبية احتياجاتهم وما يبحثون عنه في الابتكارات المستقبلية خلال اللقاء الذي قام به مدير التسويق والعلاقات العامة بالشركة، أندرو نبيل مع الطلاب.
وقال نبيل خلال لقاءه: "تعد السوق المصرية من أهم الأسواق لدينا في المنطقة كونها بين الأكثر كثافة سكانية وذات قاعدة شبابية كبيرة وهم الفئة الأكثر استخدامًا لهواتفنا الذكية، وقد أردنا أن يأتي استعدادنا لإطلاق أحدث هاتفيي: "ريلمي 5" و"ريلمي 5 Pro" مميزًا وبداية من الشباب، لذلك فقد ذهبنا إلى شباب الجامعات وخاصة جامعة عين شمس كمحطة أولى لتتوالى بعدها جامعات أخرى على مستوى مصر، ليطلعوا بأنفسهم على التكنولوجيا المستخدمة في هذه الهواتف. ليس هذا فقط، بل قمنا بإطلاق حملة للتشجيع على الإبداع والتعبير عن الأفكار الجديدة بالتزامن مع عودة الدراسة واستعدادنا للإطلاق الجديد، وانطلاقًا من هويتنا ورؤيتنا التي تهدف إلى تقديم منتجات جديدة وطرح تكنولوجيا ابتكارية لتمكين الأجيال الشبابية من التقدم إلى الأمام تحت شعار Dare To Leap، او تشجع على أن تخطو للأمام".
كما لفت نبيل إلى أن إطلاق هاتفي "ريلمي 5" و"ريلمي 5 Pro" في مصر يأتي بعد إطلاقهما في عدة أسواق عالميًا وتحقيقها اقبالًا جماهيريًا وخاصة بين فئة الشباب، حيث أن الهاتفين يقدمان مفهومًا عصريًا جديدًا للكاميرا والتصوير بتقديم تقنية الكاميرا الرباعية في فئات سعرية متنوعة لملاءمة جميع الاحتياجات والمتطلبات.
يمثل هاتف "ريلمي 5" بداية جديدة في عالم الكاميرا الرباعية ذات الذكاء الاصطناعي بدقة 12 ميجا بكسل وبزاوية فائقة الاتساع وعدسات ماكرو، التي تقدم تجربة تصوير أكثر تطورًا وخيارات أكثر تعدد للمستخدم.
بينما يأتي هاتف "ريلمي5 Pro" بكاميرا رباعية أيضًا بدقة 48 ميجا بكسل مع فرق المستشعر IMX586 الذي يحسن من جودة وأداء الكاميرا في التقاط العديد من سيناريوهات التصوير.
كما تأتي الهواتف بمعالجات "كوالكوم" الشهيرة حيث يحتوي هاتف "ريلمي 5" على معالج "سناب دراجون 665" بينما يأتي هاتف "ريلمي 5 Pro"" بمعالج "سناب دراجون 712" التي تدعمهم وحدة المعالجة ثمانية-النواه من كوالكوم "كرايو Kryo"، هذا بالإضافة إلى محرك الذكاء الاصطناعي من الجيل الثالث الذي يعمل على موازنة الأداء مع طاقة وقدرة الهاتف.
يدعم هذه المعالجات وحدة معالجة رسومية Adreno GPU ووحدتي معالجة إشارة الصورة Spectra ISP وHexagon DSP، لتمكين الهواتف من التقاط صور أفضل من ناحية الجودة وتقديم تجربة معالجة أسرع للصور، مما يحسن من تجربة الكاميرا ويدعم قدرات الهاتف في الألعاب. بالإضافة إلى الأداء فإن هاتف "ريلمي 5 Pro" يدعم خاصية الشحن السريع VOOC 3.0 بقدرة 20 وات، بينما يأتي هاتف "ريلمي 5" ببطارية ذات قدرة عمرية فائقة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، مدعمة بمستويات حماية متعددة.