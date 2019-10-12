بكاميرات رباعية.. هاتف realme5 في حضرة جامعة عين شمس

نبيل: نتقدم بخطى ثابتة تحت شعار Dare To Leap والذي يشجع الشباب على أن يتقدموا إلى الأمام ويتخطوا التحديات في سنوات شبابهم ولديهم الطاقة ليستطيعوا فعل ذلك

تحرير:أحمد البرماوي ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م

هاتف ريل مي 5

تستعد شركة realme Egypt، المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية، لإطلاق هاتفين جديدين في الأسواق المصرية وهما "ريلمي 5" و "ريلمي 5 Pro"، بهدف تقديم هواتف ذكية بتصميمات عصرية وأعلى قدرة وأداء في فئة سعرية غير مسبوقة ومناسبة للشباب وقد بدأت الاستعدادات لهذا الإطلاق من جامعة عين شمس التي استضافت ممثلي العلامة التجارية الذين قاموا بتقديم عدد من الهدايا وعرض الهواتف الجديدة في "بوث" مخصص لتجربة الهواتف داخل الجامعة متاحًا للطلاب ليصبحوا أول من يقوم بتجربتهم، تأكيدًا على أهمية هذه الفئة بالنسبة للعلامة التجارية ومجال الابتكار والتكنولوجيا بشكل عام.

وقامت شركة realme Egypt بالمشاركة في حملة "الإبداع...طريقك للنجاح" التي انطلقت في جامعة عين شمس وتهدف إلى نشر ثقافة الإبداع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة على إطلاق مشروعاتهم وأفكارهم الابتكارية، حيث تم توزيع استبيانات على الطلاب لتلبية احتياجاتهم وما