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الموافقة على مد فترة التصالح في مخالفات البناء

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة الثالثة من قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يسمح بمد فترة تطبيقه عن المدة المحددة بالقانون وهى 6 أشهر، على أن يكون ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتنص المادة الثالثة من القانون على تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون...". واتفقت اللجنة على تعديلها، بإضافة فقرة جديدة تنص على "ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، مد المدة وفقا لما يراه".
وجاء ذلك بعد مطالبة النواب، بمد المدة إلى مدد أخرى، حتى يتمكن المواطنون من التقدم بطلبات التصالح، مؤكدين أن هناك عددا كبيرا من المواطنين لم يعرفوا شيئا عن القانون حتى الآن.وأصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالي: "يقدم طلب التصالح، خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون،
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السيسي يستقبل مستثمري مصر في الخارج

السيسي يستقبل وفدا من مستثمري مصر بالخارج

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، وفداً من المستثمرين المصريين بالخارج، والمشاركين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" والتي ستعقد خلال الشهر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال من أبناء مصر في الخارج، الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن.
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رفع درجة الاستعداد في المنيا تحسبا للتقلبات الجوية

رفعت محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، درجة الاستعداد القصوى بمختلف المراكز، وذلك تحسبا لتقلبات الجو واحتمالية سقوط أمطار أو سيول، وفقا لتوقعات خبراء الأرصاد بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط. وكلف اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، جميع رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات المرور الميداني بشكل دوري من خلال فرق عمل لمتابعة موقف سقوط الأمطار وحركة مياه السيول، وتحديد مسارات مخرات السيول والتأكد من تطهيرها وخلوها من الحشائش والمخلفات التي تعيق سريان المياه، مع متابعة حالة الطرق.
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الآثار تكشف خبيئة ضخمة تضم أكثر من 20 تابوتا بالأقصر

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أنه تم الكشف عن خبيئة ضخمة في جبانة "العساسيف" بالبر الغربي بالأقصر، تضم أكثر من 20 تابوتا خشبيا آدميا ملونا في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش الكاملة، ولا زالت مغلقة، قائلا إنه تم الكشف عن تلك التوابيت بالوضع الذي تركها عليه المصري القديم، إذ تم العثور عليها مجمعة في خبيئة في مستويين؛ واحد فوق الآخر، وهذا الكشف يعد من أضخم وأهم الاكتشافات التي تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذا الكشف يوم السبت المقبل بالأقصر.
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السيسي: مصر مؤهلة لتصبح محورا لصناعات اليابان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية لمختلف الأسواق خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط، جاء ذلك خلال لقاءه مع رئيس شركة تويوتا اليابانية. وذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس شركة (تويوتا) استعرض المشروعات التي ستنفذها الشركة في مصر في مجالات النقل العام، وتوليد الطاقة. يذكر أن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، التقى أول من أمس الأحد، إتشيرو كاشيتاني رئيس شركة تويوتا تسوشو، ووفد ضم عددا من قيادات ومسئولي الشركة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، وسفير اليابان بالقاهرة.
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مجلس-النواب (1)

الأعمال الفنية الهابطة في طلب إحاطة بالبرلمان

وجهت الدكتورة أمل زكريا عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل لرئيس الحكومة، ووزيرة الثقافة، بسبب انتشار الأعمال الفنية الهابطة التي كانت سببا في فساد أخلاق بعض الشباب، إذ أن انتشار هذه الأعمال يرجع لغياب الرقابة والمتابعة من جانب أجهزة الدولة في مواجهة الأعمال التي تتنافى مع عادات وقيم الشعب المصري، مؤكدة أن الأمر لم يتوقف عند الأعمال الفنية الهابطة التي تتنافى مع قيم المجتمع، لكن وصل الأمر لتصوير فيديوهات في الشارع ونشرها على مواقع مثل اليوتيوب وتحتوي على حركات غير لائقة وألفاظ بذيئة.
سد النهضة

مقترح برلماني بعمل مجرى مائي لمواجهة سد النهضة

تقدم النائب خالد أبو طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والزراعة والري والموارد المائية، بموجبه يتم عمل مجرى مائي يبدأ من بحيرة ناصر إلى منخفض القطارة، كإجراء احترازي لمواجهة تداعيات سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن سد النهضة له آثار كبيرة على مصر، حيث من المحتمل أن تتعرض للكثير من خسائر المياه بوجود سد النهضة، مع الوضع في الاعتبار الظروف الطبيعية كمعدلات التبخر والجفاف.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: يجب على الوزراء حضور جلسات البرلمان

جدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء تأكيده على أن ما تحقق من نتائج اقتصادية مؤخرا بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، إنما يؤكد على أن ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات إصلاحية، كان لا بد منها فى هذا التوقيت، وأننا نسير على الطريق الصحيح، لبناء دولة قوية اقتصاديا تجذب المزيد من الاستثمارات اليها، وتعظم من قيمة الامكانيات المتاحة لديها فى مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن معدل النمو الاقتصادي سجل 5.6%، وهو أعلى معدل نمو اقتصادي منذ عام 2010، كما انخفضت نسبة البطالة الشهر الماضي إلى 7.5%، وهي أقل معدل للبطالة منذ عام 2009.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي: مصر ملتزمة بالحفاظ على حقها في مياه النيل

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، في كلمته، أمام أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ملتزمة أمام الشعب المصري، بمسئوليتها تجاه الحفاظ على الحق التاريخى لمصر فى مياه نهر النيل، وأن باب النقاش لا يزال مفتوحا، وأن مصر منفتحة على كافة أنواع النقاش والحوار بشرط الحفاظ على حق مصر، مضيفا أن مصر ليست ضد أي مشروعات تنموية تخدم أى دولة من دول حوض النيل، بل أن مصر دعمت عشرات من مشروعات التنمية فى عدد من دول حوض النيل، بل شاركنا في تمويل عدد من هذه السدود.
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