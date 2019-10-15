الموافقة على مد فترة التصالح في مخالفات البناء

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة الثالثة من قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يسمح بمد فترة تطبيقه عن المدة المحددة بالقانون وهى 6 أشهر، على أن يكون ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتنص المادة الثالثة من القانون على تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون...". واتفقت اللجنة على تعديلها، بإضافة فقرة جديدة تنص على "ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، مد المدة وفقا لما يراه".

وجاء ذلك بعد مطالبة النواب، بمد المدة إلى مدد أخرى، حتى يتمكن المواطنون من التقدم بطلبات التصالح، مؤكدين أن هناك عددا كبيرا من المواطنين لم يعرفوا شيئا عن القانون حتى الآن.وأصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالي: "يقدم طلب التصالح، خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون،