تأجيل محاكمة متهمي «حادث محطة مصر» لـ 10 نوفمبر

تحرير:سماح عوض الله ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

المتهمون بقضية قطار محطة مصر- أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، اليوم الثلاثاء، محاكمة 14 متهمًا بالإهمال والإخلال الجسيم فى عملهم، مما تسبب فى وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 آخرين، وهم سائق الجرار 2305، ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302، وعامل المناورة لذات الجرار، والعامل المختص بتحويلة الخطوط.، إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل، لسماع شهود الإثبات، والاستعداد دفاع المتهمين للمرافعة، وإحضار صورة رسمية من لائحة التشغيل الرسمية بهيئة السكة الحديد طلبها فريق الدفاع.

كان النائب العام أمر بحبس المتهمين على ذمة القضية التي تحمل رقم 518 لسنة 2019، قبل إحالتهم للجنايات، عن الأحداث التي جرت فى 27 فبراير الماضي، إذ اصطدام جرار قطار دون سائقه بالمصدات الحديدية بمحطة سكك حديد مصر برمسيس،وأحد المباني بنهاية الرصيف، ما أدى إلى انفجار تنك الوقود نتيجة السرعة العالية ونشوب