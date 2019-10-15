جريمة

تأجيل محاكمة متهمي «حادث محطة مصر» لـ 10 نوفمبر

تحرير:سماح عوض الله ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
المتهمون بقضية قطار محطة مصر- أرشيفية
المتهمون بقضية قطار محطة مصر- أرشيفية
أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، اليوم الثلاثاء، محاكمة 14 متهمًا بالإهمال والإخلال الجسيم فى عملهم، مما تسبب فى وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 آخرين، وهم سائق الجرار 2305، ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302، وعامل المناورة لذات الجرار، والعامل المختص بتحويلة الخطوط.، إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل، لسماع شهود الإثبات، والاستعداد دفاع المتهمين للمرافعة، وإحضار صورة رسمية من لائحة التشغيل الرسمية بهيئة السكة الحديد طلبها فريق الدفاع.
كان النائب العام أمر بحبس المتهمين على ذمة القضية التي تحمل رقم 518 لسنة 2019، قبل إحالتهم للجنايات، عن الأحداث التي جرت فى 27 فبراير الماضي، إذ اصطدام جرار قطار دون سائقه بالمصدات الحديدية بمحطة سكك حديد مصر برمسيس،وأحد المباني بنهاية الرصيف، ما أدى إلى انفجار تنك الوقود نتيجة السرعة العالية ونشوب
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المستشار-محمد-ناجى-شحاتة

السجن 10 سنوات لمتهم في «أحداث عنف العجوزة»

قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم معتز أحمد محمد، بالسجن 10 سنوات في إعادة محاكمته بقضية "أحداث عنف العجوزة"، المتهم فيها بالاشتراك مع آخرين بالتجمهر وتعطيل حركة المرور ووسائل النقل العام، وإثارة الفوضى والعنف، والتعدي على قوات الأمن والاشتباك معهم، والتسبب فى ترويع المواطنين وتكدير الأمن والسلم العام، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.
حبل-مشنقة

مكالمة تليفون تفضح جريمة «قابيل وهابيل المرج»

«مات من المخدرات، وأدي الهباب اللى كان بياخده وقضى عليه» عبارتان برر بهما تاجر فاكهة مصرع شقيقه الأكبر، مقدمًا إلى الأطباء فى مستشفى المرج شريطين من عقاري "كالم نايت، وكلوزابكس" المخدرين، وقع طبيب الكشف الصحي الفحص لجثمان المتوفى "خالد. ع"، ولم يستبعد الفحص الظاهري الوفاة بسبب تعاطي المخدرات، لكن التقرير أشار إلى وجود سحجات حول عنق المتوفى، وأخطرت المستشفى قسم الشرطة بالموقف كاملا، فما كان من رجال المباحث إلا التدقيق فى حديث شقيق المتوفى حتى تضاربت أقواله وتناقضت مع فحص رجال المباحث بما كشف عن جريمة قتل "كريم" لشقيقه الأكبر.
ضبط-حشيش-مطروح (1)

القبض على عصابة لترويج الحشيش في أوسيم

واصلت قوات الأمن بالجيزة جهودها في ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وخطة العمل الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة جرائم الاتجار في المخدرات وضبط المسجلين خطرا بكل أنواعهم وفرض الوجود الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، إذ أكدت تحريات ضباط قطاع الشمال برئاسة العميد عمرو طلعت اتجار 3 عاطلين في المواد المخدرة وبخاصة الحشيش، وأنهم يتخذون دائرة القسم مسرحا لنشاطهم غير المشروع في ترويج الحشيش على عملائهم.
كلبش

ليلة القبض على عصابة لسرقة الشواذ جنسيا بالشيخ زايد

4 عاطلين أكبرهم أتم عامه الحادي والثلاثين للتو، جمعتهم الأعمال المخالفة للقانون ما بين سرقة ومشاجرات، طرح أحدهم فكرة شيطانية لتنفيذ جرائم السرقة بدهاء ومكر، مستندا إلى خلفيته الجنائية إذ إنه سبق اتهامه في قضيتين (ضرب -سرقة)، وجاءت الخطة بتكوين تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة ضحاياهم من ذوى الميول الجنسية غير السوية، ويتقمص أكبرهم دور "شاذ جنسي" وذلك بعرض نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة الشذوذ الجنسي ومن استدراج الضحية.
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المستشار-محمد-ناجى-شحاتة

السجن 10 سنوات لمتهم في «أحداث عنف العجوزة»

قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم معتز أحمد محمد، بالسجن 10 سنوات في إعادة محاكمته بقضية "أحداث عنف العجوزة"، المتهم فيها بالاشتراك مع آخرين بالتجمهر وتعطيل حركة المرور ووسائل النقل العام، وإثارة الفوضى والعنف، والتعدي على قوات الأمن والاشتباك معهم، والتسبب فى ترويع المواطنين وتكدير الأمن والسلم العام، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.
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«شهيد لقمة العيش وأحداث ماسبيرو» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، ومنها نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشاب إسلام حامد، صاحب محل موبايلات بمدينة منيا القمح، وذلك أمام الدائرة العاشرة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، وهي القضية التي عُرفت إعلاميا باسم «شهيد لقمة العيش بالشرقية»، إذ وجهت مذكرة النيابة 3 اتهامات للمتهمين، وهى القتل العمد واستعراض القوة والبلطجة وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وحرزت النيابة 3 فيديوهات أظهرت تعدي المتهمين «جزارين» على إسلام حامد بالأسلحة.
سعاد-الخولى

«فساد القمح ورشوة التموين» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها الجلسة المقررة للنطق بالحكم فى أكبر قضية قساد للقمح والمتهم فيها 9 موظفين عموميين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب ومندوب اللجنة العامه للرقابة على الواردات والصادارات، باتهامات تسهيل الاستيلاء على أموال جهة عامة بأن استغلوا وظيفتهم في تسهيل استيلاء المتهمين السادس الطرابيلي والسابع سامح السيد والثامن أحمد عبد الفتاح والتاسع إيهاب شوقى عبد السلام بغير حق وبنية التملك لمبالغ مالية بلغ مقدارها 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيها و75 قرشا.
المستشار-حسن-فريد

تأجيل محاكمة 37 متهمًا بـ«فض رابعة» لـ4 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل، لاستكمال سماع الشهود، ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بتدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم.
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