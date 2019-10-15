أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

تحرير:أمل نبيل ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

ذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات المسائية في السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 675 جنيهًا. عيار 24: 771 جنيهًا. عيار 18: 578 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5400 جنيه. سعر الأوقية: 1490 دولارًا. وعالميا، استقر الذهب، اليوم الثلاثاء، مع انحسار التفاؤل الذي صاحب محادثات التجارة الأمريكية الصينية في حين يترقب مستثمرون نتيجة مباحثات