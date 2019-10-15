أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
تحرير:أمل نبيل
١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م
ذهب
استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات المسائية في السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:
عيار 21: 675 جنيهًا.
عيار 24: 771 جنيهًا.
عيار 18: 578 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5400 جنيه.
سعر الأوقية: 1490 دولارًا.
وعالميا، استقر الذهب، اليوم الثلاثاء، مع انحسار التفاؤل الذي صاحب محادثات التجارة الأمريكية الصينية في حين يترقب مستثمرون نتيجة مباحثات
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:
عيار 21: 675 جنيهًا.
عيار 24: 771 جنيهًا.
عيار 18: 578 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5400 جنيه.
سعر الأوقية: 1490 دولارًا.
وعالميا، استقر الذهب، اليوم الثلاثاء، مع انحسار التفاؤل الذي صاحب محادثات التجارة الأمريكية الصينية في حين يترقب مستثمرون نتيجة مباحثات مهمة ستحدد كيفية مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي بينما سجل البلاديوم الذي يعاني من عجز مستوى قياسيا، بحسب وكالة رويترز.
وانخفض رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.209 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 3.324 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس السابق عليه، بانخفاض سجل نحو 115 مليون دولار.