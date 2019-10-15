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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

تحرير:أمل نبيل ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م
ذهب
ذهب
استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات المسائية في السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 675 جنيهًا. عيار 24: 771 جنيهًا. عيار 18: 578 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5400 جنيه. سعر الأوقية: 1490 دولارًا. وعالميا، استقر الذهب، اليوم الثلاثاء، مع انحسار التفاؤل الذي صاحب محادثات التجارة الأمريكية الصينية في حين يترقب مستثمرون نتيجة مباحثات
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بورصة (2)

مبيعات الأجانب تكبد البورصة 7.6 مليار جنيه خسائر

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.49 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية للأجانب. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 14060.82 نقطة، في حين انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 524.29 نقطة وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1390.54 نقطة.
بطاقة-ميزة

المالية تعلن توافر كروت ميزة مجانا في 5 بنوك

كشفت وزارة المالية عن إتاحة إصدار كارت ميزة مجانا حتى 1 نوفمبر المقبل، من بنوك (الأهلى – القاهرة – مصر – التجارى الدولى –الزراعى المصرى). وقد وصل عملاء منظومة بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" الى مليون عميل، ضمن استراتيجية مصر لتطوير القطاع المصرفي والتحول للنظام الرقمي في مجال المدفوعات والمعاملات المالية المختلفة والتي تأتي ضمن سياسات الشمول المالي، وقد بدأت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة، اعتبارًا من أول سبتمبر الماضي إجراءات استبدال ما يقرب من 5 ملايين بطاقة.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

الإسكان تنفذ 1016 مصنعاً بـ«العاشر» بـ3 مليار جنيه

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تنفيذ 1016 مصنعاً بمدينة العاشر من رمضان، بإجمالى استثمارات متوقعة 3 مليارات جنيه، وإنتاج سنوى متوقع 8 مليارات جنيه، وستوفر 87 ألف فرصة عمل، كما أنه تم تخصيص 340 مصنعاً بمساحات تتراوح بين 2500 و43000 متر مربع. موضحًا أن عدد المصانع المُنتجة بالمدينة 2997 مصنعاً، بإجمالى استثمارات 84 مليار جنيه، وتحقق إنتاجاً سنوياً بقيمة 162 مليار جنيه، وتوفر 500 ألف فرصة عمل، بخلاف 13 مجمعاً صناعياً صغيراً، تضم 2522 وحدة صناعية، يعمل بها 3700 عامل.
دولارات

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك.. وCIB أقل سعر

ارتفعت أسعار الجنيه أمام الدولار بنحو قرشين في التعاملات المسائية بالبنوك اليوم، الثلاثاء، وسجل بنكا التجاري الدولي وقناة السويس أقل سعر لشراء الدولار عند 16.17 جنيه للشراء، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار مسجلا 16.24 جنيه، وبلغ أقل سعر لبيع الدولار 16.27 جنيه في بنكي قناة السويس والتجاري الدولي، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للبيع عند 16.34 جنيه. وتراجع سعر الدولار بنحو قرشين، في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الإفريقي وكريدي أجريكول مصر إلى 16.19 جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع.
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سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب والجرام يفقد 7 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، لينخفض سعر الجرام بنحو 7 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 685 جنيها

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، ليرتفع سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1506 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الهبوط خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1509 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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