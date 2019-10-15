طلب إحاطة حول آليات الحكومة لمواجهة العجز المائي

تحرير:محمد محمود ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

توجه خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزراء الري والزراعة والإسكان، بشأن التعامل مع ملف العجز المائي وآليات الحكومة لمواجهته، قائلا أن مصر تواجه العديد من التحديات المائية، في ظل كونها من أكثر بلاد العالم جفافا، وذلك وفقا لتقارير رسمية دولية، إذ إن 95% من أراضيها صحراء، ونهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه في مصر، فهو يمثل أكثر من 95% من المصادر المائية، لذلك يجب التنسيق بين دول المنابع ودول المصب عند تنفيذ أى منشآت على مجرى النيل.

وأضاف أبو طالب، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يجب أن تحدث أي أضرار جسيمة لأي من الدول، وأيضا بما يحقق متطلبات التنمية فى دول المنابع، مشددا على ضرورة وضع الحكومة، بالتنسيق مع الوزارات الأخرى إجراءات فعلية لمواجهة المشاكل المتعلقة بنقص المياه في ظل ثبتت حصتها من مياه النيل عند 55.5 مليار متر مكعب، منذ خمسينيات