سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

هل تكون الصين الطرف المنتصر في الحرب التجارية؟

يرى بعض الخبراء أن الصين بمقدورها أن تكون أكثر تحملا لتبعات العقوبات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة؛ مما قد يعني أنها سوف تكون الطرف المنتصر في الحرب التجارية
تحرير:محمود نبيل ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م
الصين
الصين
بات من الواضح أن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد أن هناك تأثرا متبادلا بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الاقتصادي، لا سيما مع دخول الصراع التجاري بين البلدين عامه الثاني دون حل يلوح في الأفق بشأن الخلاف التجاري. وعلى مستوى التأثر الاقتصادي، يرجح بعض الخبراء أن الولايات المتحدة هي الجانب الأكثر تعرضًا للخسائر على مدى أكثر من عام على الصراع الدائر بين البلدين، كما أن التأثيرات المستقبلية ليست في صالح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الممول الصيني ذو النفوذ الواسع في الولايات المتحدة، وييجيان شان، لقناة "سي إن بي سي"، أمس الإثنين، إن الاقتصاد الأمريكي يعاني أكثر من نظيره الصيني من الحرب التجارية الطويلة بين واشنطن وبكين. وقال شان، وهو خبير اقتصادي تم تدريبه في الولايات المتحدة ورئيس مجلس إدارة الأسهم الخاصة الآسيوية: "كلا الطرفين
اقرأ المزيد
بوتين (2)

بوتين يصل السعودية لأول مرة منذ 12 عاما (فيديو)

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إلى السعودية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. وتوجه الرئيس الروسي من المطار إلى القصر الملكي، إذ من المقرر أن يجري محادثات مع الملك سلمان وولي عهده. وذكر نائب الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في وقت سابق، أن المحادثات ستشمل مسائل التنسيق اللاحق للإجراءات المشتركة الرامية إلى إرساء الاستقرار في السوق العالمية للنفط والغاز، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي المتعدد الجوانب بما يشمل الطاقة والزراعة والصناعة والقطاع العسكري التقني.
ماكرون (2)

القرار يطبق فورا.. فرنسا تعاقب تركيا بسبب العدوان على سوريا

انضمت فرنسا إلى 4 دول أوروبية عاقب تركيا على عدوانها على الأراضي السورية، إذ أعلنت اليوم السبت، تعليق كل مبيعات السلاح إلى أنقرة، وجهت لها تحذير، قالت فيه إن هجومها على شمال سوريا يهدد الأمن الأوروبي، وأوضحت باريس، في بيان مشترك من وزارتي الدفاع والخارجية الفرنسيتين: "قررت فرنسا، التي تتوقع انتهاء هذا الهجوم، تعليق كل خطط تصدير السلاح إلى تركيا والذي يمكن أن يستخدم في هذا الهجوم" مضيفة أن "القرار يسري على الفور"، وأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سينسقون مواقفهم في اجتماع يُعقد يوم الإثنين في لوكسمبورج.
العدوان -التركي -على -سوريا

بسبب العدوان على سوريا.. ألمانيا رابع دولة تحظر السلاح عن تركيا

قررت ألمانيا حظر تصدير الأسلحة إلى النظام التركي، والتي يمكن استخدامها في العدوان على سوريا، وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في تصريح نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم السبت، إنه "في ظل الهجوم العسكري التركي على شمال شرقي سوريا، فإن الحكومة الفيدرالية لن تصدر أي تراخيص تصدير جديدة لجميع الأسلحة التي يمكن لتركيا أن تستخدمها في سوريا"، ولفتت الصحيفة إلى أن قيمة الأسلحة الألمانية المُصدرة إلى تركيا بلغت 243 مليون يورو في 2018، ما يشكل نحو ثلث إجمالي صادرات ألمانيا من الأسلحة.
اعصار-مطار-تركيا (3)

اليابان: إجلاء 262 ألف مواطن استعدادا لإعصار «هاجيبيس»

أمرت السلطات اليابانية بإجلاء 262 ألف مواطن من منازلهم بشكل فوري في 8 محافظات بوسط وشرق البلاد، تزامنا مع اقتراب وصول إعصار "هاجيبيس" إلى البلاد. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن التوجيهات صدرت لسكان محافظات "غونما، سايتاما، تشيبا، طوكيو، كاناغاوا، ياماناشي، شيزوكا، ميه"، مشيرة إلى أن أمر الإجلاء يعني أن احتمال وقوع كارثة أمر وشيك، لذلك تحث السلطات السكان على الانتقال إلى أماكن آمنة. ولفتت الإذاعة اليابانية إلى أن هناك إرشادات إجلاء قائمة بالفعل لنحو 5.16 مليون شخص في 13 محافظة من وسط إلى شمال شرق اليابان.
اقرأ المزيد من الأخبار
شرطة هونج كونج

أبل تدخل على خط الصراع مع الصين في هونج كونج

لا تزال الصراعات السياسية تحكم العلاقات التجارية والتكنولوجية بين الصين وعدد من الشركات الأمريكية العملاقة في مجالات الصناعات التقنية، وعلى رأسها أبل، والتي دخلت في صراع مع بكين بسبب تطبيق يستخدمه المتظاهرون في هونج كونج لتتبع مواقع الشرطة. وتتعرض الشركة الأمريكية العملاقة لانتقادات شديدة بسبب الضغط الذي تمارسه الحكومة الصينية لإزالة التطبيق المثير للجدل، والذي تزعم السلطات في هونج كونج أنه يستخدم من قبل المتظاهرين لتتبع تحركات الشرطة داخل الإقليم الملتهب.
أمريكا-والصين-تنقلان حربهما-التجارية-للدول-النامية

أمريكا تدرج 28 شركة صينية على قائمتها السوداء

ذكرت صحيفة " نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أدركت 28 شركة صينية على قائمتها السوداء ومنعتها من شراء المنتجات الأمريكية بشكل فعال، وذلك وسط مخاوف بشأن الدور الذي تلعبه هذه الشركات في انتهاكات حقوق الإنسان في الصين. وجاء في تقرير أعدته وزارة التجارة الأمريكية، أن المنظمات المحظورة قد تورطت في حملة الصين التي استهدفت من خلالها أقلية اليوغور المسلمة وغيرها من الأقليات ذات الأغلبية المسلمة في إقليم شينجيانج المتمتع بالحكم الذاتي، حسب الصحيفة.
ترامب (2)

تفاصيل جديدة حول مكالمة ترامب والرئيس الأوكراني

أحدثت اتهامات الكونجرس وبعض عملاء الاستخبارات الأمريكية للرئيس دونالد ترامب بشأن مكالمته مع الرئيس الأوكراني، حالة اهتزاز واضحة خلال الأيام القليلة الماضية، لا سيما أنه لا يزال يتم الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن الأزمة. القصة بدأت مع كشف تقارير إعلامية عن محادثات ترامب مع الرئيس الأوكراني في الوقت الذي قدم فيه أحد العملاء من مجتمع الاستخبارات شكوى رسمية إلى المفتش العام في ما يتعلق بالمكالمة التي جمعت الرئيسين، وفقا لما قاله شخص مطلع على الأمر لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.
ترامب-هواوي (3)

رغم التحالفات.. هواوي تضع خطط الانتصار على ترامب

بدا من الواضح أن محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لحصر التكنولوجيا الصينية، وبالأخص ما يتعلق منها بخطط شركة هواوي للجيل الخامس، تواجه صعوبات واضحة في الوقت الحالي، لا سيما أن ذلك قد يحتاج لتعاون مكثف من بلدان أخرى. حلفاء الولايات المتحدة وجدوا أيضًا صعوبات مماثلة لحصر التكنولوجيا الصينية، خاصة أنها تمتلك قوة كبيرة على مستوى المشروعات التي تحتاج لها تلك البلدان، بالإضافة إلى عمق العلاقات التجارية بين الصين وتلك البلدان بشكل واضح، سواء على مستوى التكنولوجيا أو الاستثمارات.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]