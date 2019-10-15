هل تكون الصين الطرف المنتصر في الحرب التجارية؟
يرى بعض الخبراء أن الصين بمقدورها أن تكون أكثر تحملا لتبعات العقوبات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة؛ مما قد يعني أنها سوف تكون الطرف المنتصر في الحرب التجارية
تحرير:محمود نبيل
١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م
الصين
بات من الواضح أن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد أن هناك تأثرا متبادلا بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الاقتصادي، لا سيما مع دخول الصراع التجاري بين البلدين عامه الثاني دون حل يلوح في الأفق بشأن الخلاف التجاري.
وعلى مستوى التأثر الاقتصادي، يرجح بعض الخبراء أن الولايات المتحدة هي الجانب الأكثر تعرضًا للخسائر على مدى أكثر من عام على الصراع الدائر بين البلدين، كما أن التأثيرات المستقبلية ليست في صالح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الممول الصيني ذو النفوذ الواسع في الولايات المتحدة، وييجيان شان، لقناة "سي إن بي سي"، أمس الإثنين، إن الاقتصاد الأمريكي يعاني أكثر من نظيره الصيني من الحرب التجارية الطويلة بين واشنطن وبكين.
وقال شان، وهو خبير اقتصادي تم تدريبه في الولايات المتحدة ورئيس مجلس إدارة الأسهم الخاصة الآسيوية: "كلا الطرفين
وقال الممول الصيني ذو النفوذ الواسع في الولايات المتحدة، وييجيان شان، لقناة "سي إن بي سي"، أمس الإثنين، إن الاقتصاد الأمريكي يعاني أكثر من نظيره الصيني من الحرب التجارية الطويلة بين واشنطن وبكين.
وقال شان، وهو خبير اقتصادي تم تدريبه في الولايات المتحدة ورئيس مجلس إدارة الأسهم الخاصة الآسيوية: "كلا الطرفين يخسران من الحرب التجارية، لكن الأرقام تشير إلى أن الأضرار التي لحقت بالجانب الأمريكي أكبر، من حيث النسبة المئوية، قياسًا بالاقتصاد الصيني".
وأضاف شان، الذي تحدث بعد ساعات فقط من التقارير التي تفيد بأن الصين تريد جولة أخرى من المحادثات قبل الانخراط في جولة أخرى من التصعيد: "هذا لا يعني أن الاقتصاد الصيني لم يتضرر بشدة، فبالنسبة لبكين، ثقة قطاع الأعمال على وجه الخصوص قد تضررت بشدة في الأشهر الـ15 الماضية".
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ودعا دونالد ترامب الأسبوع الماضي إلى المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين البلدين، إلا أن الصين ترى أن هناك ما يمكن التفاوض بشأنه قبل الحرب التجارية في هذا الوقت.
وقال ترامب إن الصين وافقت على شراء المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية والتزمت بمعالجة مخاوف الملكية الفكرية، ومن جانبها، وافقت الولايات المتحدة على التراجع عن رفع سعر التعريفة التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.
في وقت سابق من يوم الإثنين، لم يعلق وزير الخزانة ستيفن منوشين على القناة الأمريكية بشكل مباشر على حالة الصفقة، لكنه قال إنها "اتفاقية أساسية من حيث المبدأ" تخضع "للوثائق".
وقال منوشين إنه يتوقع "إنهاء المرحلة الأولى"، مشيرًا إلى أنه حال فشل التفاوض، فإن جولة جديدة من التعريفات الجمركية على البضائع الصينية، المقرر إجراؤها في منتصف ديسمبر، ستدخل حيز التنفيذ.
وقال شان "لقد توصلوا إلى تفاهم، ولكن الأزمة تكمن في التفاصيل، لذلك يتعين عليهم وضع التفاصيل والاتفاق على ورقة"، مشيرًا إلى مدى تحول الإشارات الإيجابية في يونيو سريعًا إلى زيادة تعريفية إضافية.
ويأمل الجانبان أن يتمكن ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج من الاجتماع والتوقيع على المرحلة الأولى من اتفاق التجارة في قمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ الشهر المقبل في تشيلي.
وكانت حجة شان بأن الولايات المتحدة قد شهدت تأثيرات أكبر من الحرب التجارية موضوعًا لمقال في "الشؤون الخارجية" بعنوان "الحرب التجارية غير القابلة للشفاء"، حل استمر النزاع المتصاعد، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الرابح هو الأكثر قدرة على تحمل صعوبة التعريفات الجمركية.
وكتب شان: "إن التعريفة الجمركية لا تجبر المصدرين الصينيين على خفض أسعارهم؛ وبدلا من ذلك، فإن التكلفة الكاملة للتعريفة الجمركية أضرت بالمستهلكين الأمريكيين"، كما أشار إلى قرار الصين بفرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية فقط التي يمكن استبدالها بواردات من دول أخرى بأسعار مماثلة".
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وتابع: "لقد خفضت هذه الرسوم في الواقع من الرسوم المفروضة على المنتجات الأمريكية التي لا يمكن شراؤها بثمن بخس، مثل أشباه الموصلات والمستحضرات الصيدلانية، ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار واردات الصين لنفس المنتجات بشكل عام، على الرغم من ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية".