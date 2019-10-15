هل تكون الصين الطرف المنتصر في الحرب التجارية؟

يرى بعض الخبراء أن الصين بمقدورها أن تكون أكثر تحملا لتبعات العقوبات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة؛ مما قد يعني أنها سوف تكون الطرف المنتصر في الحرب التجارية

تحرير:محمود نبيل ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م

الصين

بات من الواضح أن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد أن هناك تأثرا متبادلا بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الاقتصادي، لا سيما مع دخول الصراع التجاري بين البلدين عامه الثاني دون حل يلوح في الأفق بشأن الخلاف التجاري. وعلى مستوى التأثر الاقتصادي، يرجح بعض الخبراء أن الولايات المتحدة هي الجانب الأكثر تعرضًا للخسائر على مدى أكثر من عام على الصراع الدائر بين البلدين، كما أن التأثيرات المستقبلية ليست في صالح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الممول الصيني ذو النفوذ الواسع في الولايات المتحدة، وييجيان شان، لقناة "سي إن بي سي"، أمس الإثنين، إن الاقتصاد الأمريكي يعاني أكثر من نظيره الصيني من الحرب التجارية الطويلة بين واشنطن وبكين. وقال شان، وهو خبير اقتصادي تم تدريبه في الولايات المتحدة ورئيس مجلس إدارة الأسهم الخاصة الآسيوية: "كلا الطرفين