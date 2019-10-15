الغندور: لم أطلب تأجيل القمة.. وأثق في حكام بلادي

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م

جمال الغندور

قال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، إنه سيستعين بطاقم مصري لإدارة مباراة القمة بين الأهلي وغريمه الزمالك يوم السبت إذا تعذر استقدام حكام أجانب. ورغم ما تردد في الساعات الأخيرة عن تأجيل مباراة القمة لأسباب أمنية فإن الغندور يواصل اتصالاته بالاتحادات الأوروبية لاستقدام طاقم دولي لإدارة المباراة. وقال جمال الغندور: "ليس صحيحا أنني طلبت من اتحاد الكرة تأجيل المباراة بداعي انشغال حكام أوروبا يومي السبت والأحد في المسابقات الأوروبية، وخاطبت كل الاتحادات الأوروبية لاستقدام طاقم دولي على قدر أهمية المباراة لكنني حتى هذه الساعة لم أتلق أي رد".

وزاد رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة: "سأقدم على خطوة مهمة بإسناد المباراة إلى حكم مصري حتى تقام في موعدها وأثق في حكام بلادي". وأكد جمال الغندور أن أول قرار اتخذه بعد تعيينه قبل شهرين هو عدم الاستعانة بأجانب إلا في مباريات الأهلي والزمالك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء. وأعلن الأهلي أنه مستعد لخوض المباراة