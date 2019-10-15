السيسي: مصر مؤهلة لتصبح محورا لصناعات اليابان

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية لمختلف الأسواق خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط، جاء ذلك خلال لقاءه مع رئيس شركة تويوتا اليابانية. وذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس شركة (تويوتا) استعرض المشروعات التي ستنفذها الشركة في مصر في مجالات النقل العام، وتوليد الطاقة. يذكر أن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، التقى أول من أمس الأحد، إتشيرو كاشيتاني رئيس شركة تويوتا تسوشو، ووفد ضم عددا من قيادات ومسئولي الشركة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، وسفير اليابان بالقاهرة.

وقال مدبولي، إن الحكومة جادة جدا في تنفيذ خطة إحلال الميكروباصات القديمة لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، مع توفير برنامج تمويل بتسهيلات ائتمانية لتشجيعهم على استبدالها، معربا عن استعداد الحكومة لمناقشة تفاصيل تنفيذ هذا البرنامج وتسريع عملية بدء التصنيع وفق جدول زمني محدد، مع بحث تقديم كل الحوافز