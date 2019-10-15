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السيسي: مصر مؤهلة لتصبح محورا لصناعات اليابان

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية لمختلف الأسواق خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط، جاء ذلك خلال لقاءه مع رئيس شركة تويوتا اليابانية. وذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس شركة (تويوتا) استعرض المشروعات التي ستنفذها الشركة في مصر في مجالات النقل العام، وتوليد الطاقة. يذكر أن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، التقى أول من أمس الأحد، إتشيرو كاشيتاني رئيس شركة تويوتا تسوشو، ووفد ضم عددا من قيادات ومسئولي الشركة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، وسفير اليابان بالقاهرة.
وقال مدبولي، إن الحكومة جادة جدا في تنفيذ خطة إحلال الميكروباصات القديمة لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، مع توفير برنامج تمويل بتسهيلات ائتمانية لتشجيعهم على استبدالها، معربا عن استعداد الحكومة لمناقشة تفاصيل تنفيذ هذا البرنامج وتسريع عملية بدء التصنيع وفق جدول زمني محدد، مع بحث تقديم كل الحوافز
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السيسي يستقبل مستثمري مصر في الخارج

السيسي يستقبل وفدا من مستثمري مصر بالخارج

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، وفداً من المستثمرين المصريين بالخارج، والمشاركين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" والتي ستعقد خلال الشهر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال من أبناء مصر في الخارج، الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن.
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رفع درجة الاستعداد في المنيا تحسبا للتقلبات الجوية

رفعت محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، درجة الاستعداد القصوى بمختلف المراكز، وذلك تحسبا لتقلبات الجو واحتمالية سقوط أمطار أو سيول، وفقا لتوقعات خبراء الأرصاد بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط. وكلف اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، جميع رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات المرور الميداني بشكل دوري من خلال فرق عمل لمتابعة موقف سقوط الأمطار وحركة مياه السيول، وتحديد مسارات مخرات السيول والتأكد من تطهيرها وخلوها من الحشائش والمخلفات التي تعيق سريان المياه، مع متابعة حالة الطرق.
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الآثار تكشف خبيئة ضخمة تضم أكثر من 20 تابوتا بالأقصر

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أنه تم الكشف عن خبيئة ضخمة في جبانة "العساسيف" بالبر الغربي بالأقصر، تضم أكثر من 20 تابوتا خشبيا آدميا ملونا في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش الكاملة، ولا زالت مغلقة، قائلا إنه تم الكشف عن تلك التوابيت بالوضع الذي تركها عليه المصري القديم، إذ تم العثور عليها مجمعة في خبيئة في مستويين؛ واحد فوق الآخر، وهذا الكشف يعد من أضخم وأهم الاكتشافات التي تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذا الكشف يوم السبت المقبل بالأقصر.
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طلب إحاطة حول آليات الحكومة لمواجهة العجز المائي

توجه خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزراء الري والزراعة والإسكان، بشأن التعامل مع ملف العجز المائي وآليات الحكومة لمواجهته، قائلا أن مصر تواجه العديد من التحديات المائية، في ظل كونها من أكثر بلاد العالم جفافا، وذلك وفقا لتقارير رسمية دولية، إذ إن 95% من أراضيها صحراء، ونهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه في مصر، فهو يمثل أكثر من 95% من المصادر المائية، لذلك يجب التنسيق بين دول المنابع ودول المصب عند تنفيذ أى منشآت على مجرى النيل.
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مصطفى-مدبولي

مدبولي يبحث خطوات إحلال ميكروباصات تعمل بالغاز

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة جادة جدا في تنفيذ خطة إحلال الميكروباصات القديمة لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، مع توفير برنامج تمويل بتسهيلات ائتمانية لتشجيعهم على استبدالها، معربا عن استعداد الحكومة لمناقشة تفاصيل تنفيذ هذا البرنامج وتسريع عملية بدء التصنيع وفق جدول زمني محدد، مع بحث تقديم كل الحوافز الممكنة في هذا الصدد، جاء ذلك خلال لقائه إتشيرو كاشيتاني رئيس شركة تويوتا تسوشو، ووفد ضم عددا من قيادات ومسئولي الشركة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسفير اليابان في القاهرة.
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500 مليون دولار من البنك الدولي.. 10 قرارات للوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات الهامة، وفي مقدمتها الحملة القومية الشاملة الخاصة بالتوعية بمنظومة النظافة والمخلفات، والتي تبدأ خلال أكتوبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويتم تنفيذ الحملة من خلال التعاقد مع إحدى الشركات الإعلامية المتخصصة، للتحذير من مخاطر تفاقم أزمة المخلفات لما لها من أثر بالغ على الدولة والمجتمع، من حيث ارتفاع نسبة التلوث، وصحيا بسبب انتشار الأوبئة، واقتصاديا من حيث هدر المخلفات المتراكمة لمساحات غير مستغلة من أراضي الدولة.
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مدبولي للنواب: عرفوني الممتنعين عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور

قال النائب مصطفى مدبولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة عندما إتخذت قرار الإصلاح الاقتصادي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها، على ضروة اتخاذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف وطأة الإصلاح الاقتصادي على المواطنين، مؤكدا أن الحكومة بدأت برامج الحماية الاجتماعية بالتعامل مع ملف الأجور والمعاشات، وتم رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه، ما قوبل بمقاطعة النواب مؤكدين أن ذلك القرار لم يطبق، ما دفع رئيس الوزراء لمطالبتهم بإعداد قائمة بالجهات الحكومية التي لم تنفذ القرار، للعمل على تفعيله فورا.
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مدبولي أمام النواب: انخفاض نسبة البطالة إلى 7.5%

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن ما حققته مصر من أرقام اقتصادية خلال الفترة الأخيرة، تكشف عن حجم الإنجاز الذي تم على أرض الواقع، إذ تم تحقيق نسبة نمو اقتصادى بلغت 5.6%، وانخفاض نسبة البطالة من 13% الى 7.5%، موضحا أن انخفاض نسبة البطالة في دولة تزداد نسبة سكانها بحوالي 2.5 مليون نسمة سنويا، ما يعني أننا نحتاج إلى توفير 2 مليون فرصة سنويا، ويعد ذلك إنجازا، خاصة إذا نظرنا إلى دول أخرى تصل نسبة البطالة فيها إلى 22%.
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