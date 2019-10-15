الكشف عن تفاصيل فشل انضمام بواتينج إلى يوفنتوس

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

جيروم بواتينج

كان المدافع الألماني جيروم بواتينج لاعب بايرن ميونيخ، على مقربة من الانتقال إلى فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن تفشل الصفقة بين الطرفين. وتطرق موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إلى أسباب فشل الصفقة، معددًا الأسباب وهي أن يوفنتوس لم ينجح في الاستغناء عن مدافعه دانييلي روجاني خلال الميركاتو الصيفي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن يوفنتوس لم يكن مجنونًا بصفقة بواتينج، حيث إن اللاعب لم يكن على رأس قائمة أمنيات السيدة العجوز خلال الميركاتو.

وزاد من فشل الصفقة أن المفاوضات التي أجريت بين يوفنتوس وبايرن ميونخ لم تصل إلى اتفاق نهائي. وأكد "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس لا ينوي التحرك في يناير المقبل، للتعاقد مع مدافع جديد. وتوج بواتينج مع بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني 7 مرات وبلقب كأس ألمانيا 4 مرات والسوبر الألماني 4 مرات وكل من دوري