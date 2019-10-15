رياضة

الكشف عن تفاصيل فشل انضمام بواتينج إلى يوفنتوس

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
جيروم بواتينج
جيروم بواتينج
كان المدافع الألماني جيروم بواتينج لاعب بايرن ميونيخ، على مقربة من الانتقال إلى فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن تفشل الصفقة بين الطرفين. وتطرق موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إلى أسباب فشل الصفقة، معددًا الأسباب وهي أن يوفنتوس لم ينجح في الاستغناء عن مدافعه دانييلي روجاني خلال الميركاتو الصيفي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن يوفنتوس لم يكن مجنونًا بصفقة بواتينج، حيث إن اللاعب لم يكن على رأس قائمة أمنيات السيدة العجوز خلال الميركاتو.
وزاد من فشل الصفقة أن المفاوضات التي أجريت بين يوفنتوس وبايرن ميونخ لم تصل إلى اتفاق نهائي. وأكد "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس لا ينوي التحرك في يناير المقبل، للتعاقد مع مدافع جديد. وتوج بواتينج مع بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني 7 مرات وبلقب كأس ألمانيا 4 مرات والسوبر الألماني 4 مرات وكل من دوري
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صدمة.. نجم إنتر ميلان يغيب عن الملاعب 3 أشهر

أكد رينالدو رويدا، المدير الفني لمنتخب تشيلي، أن أليكسيس سانشيز، نجم إنتر ميلان الإيطالي المعار من مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر بعد تعرضه لإصابة في الكاحل أثناء فترة المعسكر الدولي. وأُصيب سانشيز، في الشوط الثاني من مباراة تشيلي الودية مع كولومبيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي في أليكانتي، واستُبدل قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق، وقال الاتحاد التشيلي إن اللاعب تعرض لخلع في أوتار كاحله الأيسر، لكن "رويدا" صرح منذ ذلك الحين بأن اللاعب قد لا يعود إلى المباريات حتى العام الجديد إذا قرر إنتر مواصلة علاجه بالجراحة.
منتخب- إنجلترا

ساوثجيت مستاء من عنصرية الجماهير البلغارية

أعرب جاريث ساوثجيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، عن استيائه الشديد من الهتافات العنصرية التي واجهها لاعبو الأسود الثلاثة، في فوزهم أمس الإثنين على بلغاريا بسداسية نظيفة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، واصفًا تلك الهتافات بالأمر غير المقبول، خاصة أنها تسببت في إيقاف المباراة التي جرت على ملعب فاسيل ليفسكي مرتين في الشوط الأول، بعدما أبدى لاعبو المنتخب الإنجليزي استياءهم من تلك الهتافات، وقال ساوثجيت: "نحذر على الفور عندما نسمع شيئا مثل هذا".
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (10)

الغندور: لم أطلب تأجيل القمة.. وأثق في حكام بلادي

قال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، إنه سيستعين بطاقم مصري لإدارة مباراة القمة بين الأهلي وغريمه الزمالك يوم السبت إذا تعذر استقدام حكام أجانب. ورغم ما تردد في الساعات الأخيرة عن تأجيل مباراة القمة لأسباب أمنية فإن الغندور يواصل اتصالاته بالاتحادات الأوروبية لاستقدام طاقم دولي لإدارة المباراة. وقال جمال الغندور: "ليس صحيحا أنني طلبت من اتحاد الكرة تأجيل المباراة بداعي انشغال حكام أوروبا يومي السبت والأحد في المسابقات الأوروبية، وخاطبت كل الاتحادات الأوروبية لاستقدام طاقم دولي على قدر أهمية المباراة لكنني حتى هذه الساعة لم أتلق أي رد".
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ألكانتارا يفتح الباب أمام الاعتزال في بايرن

أعرب متوسط ميدان بايرن ميونيخ، تياجوا ألكانتارا، عن عدم اهتمامه بتعرضه للانتقادات، بسبب عدم تألقه في المباريات الكبرى، وقال تياجو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "الانتقادات؟ كنت هنا في بايرن ميونيخ منذ 6 سنوات، كنا أبطالًا في كل عام، فزنا بلقب كأس ألمانيا 3 مرات، بالإضافة إلى أننا وصلنا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 4 مرات، أبدي احترامي لما يقال عني، لكني لن أجيب عن أي شيء من هذا القبيل، أحرص على اللعب فقط، أنا أخوض موسمي السابع في بايرن ميونيخ، وبطبيعة الحال الإنسان يتحمل مسؤوليات عندما يكون موجودًا في النادي لفترة طويلة".
بيريسيتش

رومينيجه يتغنى ببيريسيتش بعد تألقه مع بايرن ميونيخ

تغنى كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، بإمكانيات نجم الفريق الكرواتي إيفان بيريسيتش، ملمحًا إلى إمكانية التعاقد معه بصورة نهائية. وانضم النجم الكرواتي إلى صفوف العملاق البافاري، الصيف الماضي، قادمًا من فريق إنتر الإيطالي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وجود بند في عقد الإعارة يتيح للبايرن إمكانية شرائه بصورة نهائية، وقال رومينيجه في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "لقد وقعنا مع بيريسيتش وهو يشارك عندما يقرر نيكو كوفاتش، المدير الفني للفريق، الاستفادة منه".
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على طريقة نوير.. بايرن يستعد لخطف حارس شالكة

بدأ بايرن ميونيخ التفكير في حقبة ما بعد حارسه الدولي مانويل نوير، وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، يرغب العملاق البافاري في التعاقد مع حارس شالكة ألكسندر نوبل، خاصة أن عقده ينتهي مع فريقه بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي من الممكن التعاقد معه في صفقة انتقال حر في شهر يناير المقبل، والأمر من ذلك أن الحارس الملقب بنوير الجديد، حسم بالفعل أمره بالانضمام إلى قلعة أليانز أرينا الصيف المقبل، حيث سيكرر سيناريو رحيل الكثير من النجوم عن شالكة بالمجان من ليون جوريتسكا، وسياد كولاسيناك وجويل ماتيب.
هاري كين - سون - توتنهام

برايتون يزيد من آلام توتنهام بثلاثية

حقق برايتون فوزًا كبيرًا على توتنهام بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب فالمر ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وافتتح برايتون التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة عبر نيال موباي، بعد خطأ فادح من حارس السبيرز هوجو لوريس في الإمساك بالكرة، ليخرج بعدها مباشرة من أرض الملعب مصابًا، وعزز برايتون من تقدمه في الدقيقة الـ32 بتسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب أرون كونولي، وإختتم برايتون مهرجان الأهداف، عبر أرون كونولي الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 65.
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