الآثار تكشف خبيئة ضخمة تضم أكثر من 20 تابوتا بالأقصر

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

خالد العناني وزير الآثار - صورة أرشيفية

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أنه تم الكشف عن خبيئة ضخمة في جبانة "العساسيف" بالبر الغربي بالأقصر، تضم أكثر من 20 تابوتا خشبيا آدميا ملونا في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش الكاملة، ولا زالت مغلقة، قائلا إنه تم الكشف عن تلك التوابيت بالوضع الذي تركها عليه المصري القديم، إذ تم العثور عليها مجمعة في خبيئة في مستويين؛ واحد فوق الآخر، وهذا الكشف يعد من أضخم وأهم الاكتشافات التي تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذا الكشف يوم السبت المقبل بالأقصر.

وتفقد وزير الآثار خالد العناني، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، صباح اليوم، أعمال البعثة الأثرية التابعة لوزارة الآثار التي نجحت، أول من أمس الإثنين، في كشف النقاب عن خبيئة ضخمة لتوابيت آدمية ملونة.وتعلن وزارة الآثار، السبت، تفاصيل اكتشاف خبيئة لعدد من التوابيت الملونة والمومياوات بجبانة العساسيف