ساوثجيت مستاء من عنصرية الجماهير البلغارية

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م

منتخب إنجلترا

أعرب جاريث ساوثجيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، عن استيائه الشديد من الهتافات العنصرية التي واجهها لاعبو الأسود الثلاثة، في فوزهم أمس الإثنين على بلغاريا بسداسية نظيفة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، واصفًا تلك الهتافات بالأمر غير المقبول، خاصة أنها تسببت في إيقاف المباراة التي جرت على ملعب فاسيل ليفسكي مرتين في الشوط الأول، بعدما أبدى لاعبو المنتخب الإنجليزي استياءهم من تلك الهتافات، وقال ساوثجيت: "نحذر على الفور عندما نسمع شيئا مثل هذا".

وأضاف: "كنا على تواصل دائم مع الحكم الرابع، وحكم الساحة، تواصلت مع اللاعبين، والجميع أجمع على أن الوضع أصبح غير مقبول"، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية. وتابع المدرب الإنجليزي: "لقد استطعنا توصيل رسالتين اليوم، الفوز بنتيجة كبيرة باللقاء، وتسليط الضوء على هذا الموقف للعالم بأسره، المباراة توقفت