رياضة

ساوثجيت مستاء من عنصرية الجماهير البلغارية

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م
منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا
أعرب جاريث ساوثجيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، عن استيائه الشديد من الهتافات العنصرية التي واجهها لاعبو الأسود الثلاثة، في فوزهم أمس الإثنين على بلغاريا بسداسية نظيفة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، واصفًا تلك الهتافات بالأمر غير المقبول، خاصة أنها تسببت في إيقاف المباراة التي جرت على ملعب فاسيل ليفسكي مرتين في الشوط الأول، بعدما أبدى لاعبو المنتخب الإنجليزي استياءهم من تلك الهتافات، وقال ساوثجيت: "نحذر على الفور عندما نسمع شيئا مثل هذا".
وأضاف: "كنا على تواصل دائم مع الحكم الرابع، وحكم الساحة، تواصلت مع اللاعبين، والجميع أجمع على أن الوضع أصبح غير مقبول"، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية. وتابع المدرب الإنجليزي: "لقد استطعنا توصيل رسالتين اليوم، الفوز بنتيجة كبيرة باللقاء، وتسليط الضوء على هذا الموقف للعالم بأسره، المباراة توقفت
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انتر ميلان

صدمة.. نجم إنتر ميلان يغيب عن الملاعب 3 أشهر

أكد رينالدو رويدا، المدير الفني لمنتخب تشيلي، أن أليكسيس سانشيز، نجم إنتر ميلان الإيطالي المعار من مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر بعد تعرضه لإصابة في الكاحل أثناء فترة المعسكر الدولي. وأُصيب سانشيز، في الشوط الثاني من مباراة تشيلي الودية مع كولومبيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي في أليكانتي، واستُبدل قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق، وقال الاتحاد التشيلي إن اللاعب تعرض لخلع في أوتار كاحله الأيسر، لكن "رويدا" صرح منذ ذلك الحين بأن اللاعب قد لا يعود إلى المباريات حتى العام الجديد إذا قرر إنتر مواصلة علاجه بالجراحة.
جيروم-بواتينج

الكشف عن تفاصيل فشل انضمام بواتينج إلى يوفنتوس

كان المدافع الألماني جيروم بواتينج لاعب بايرن ميونيخ، على مقربة من الانتقال إلى فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن تفشل الصفقة بين الطرفين. وتطرق موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إلى أسباب فشل الصفقة، معددًا الأسباب وهي أن يوفنتوس لم ينجح في الاستغناء عن مدافعه دانييلي روجاني خلال الميركاتو الصيفي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن يوفنتوس لم يكن مجنونًا بصفقة بواتينج، حيث إن اللاعب لم يكن على رأس قائمة أمنيات السيدة العجوز خلال الميركاتو.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (10)

الغندور: لم أطلب تأجيل القمة.. وأثق في حكام بلادي

قال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، إنه سيستعين بطاقم مصري لإدارة مباراة القمة بين الأهلي وغريمه الزمالك يوم السبت إذا تعذر استقدام حكام أجانب. ورغم ما تردد في الساعات الأخيرة عن تأجيل مباراة القمة لأسباب أمنية فإن الغندور يواصل اتصالاته بالاتحادات الأوروبية لاستقدام طاقم دولي لإدارة المباراة. وقال جمال الغندور: "ليس صحيحا أنني طلبت من اتحاد الكرة تأجيل المباراة بداعي انشغال حكام أوروبا يومي السبت والأحد في المسابقات الأوروبية، وخاطبت كل الاتحادات الأوروبية لاستقدام طاقم دولي على قدر أهمية المباراة لكنني حتى هذه الساعة لم أتلق أي رد".
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لوكا-يوفيتش‎

يوفتش يغيب عن المنتخب الصربي بسبب التخاذل

علقت الصحافة الإسبانية على غياب الدولى الصربى لوكا يوفتش مهجام فريق ريال مدريد، حيث كشفت صحيفة آس الإسبانية فى تقرير لها أن المهاجم الصاعد غاب عن منتخب بلاده بادعاء الإصابة، حيث ادعى الأخير الإصابة خلال معسكر المنتخب الصربي الذى أقيم فى شهر سبتمبر الماضى. ووفقًا لصحيفة آس، فإن ليوبيشا تومباكوفيتش المدير الفني للمنتخب الصربي قرر معاقبة يوفتش على تخاذله في المعسكر الماضي، حيث اشتكى اللاعب من الإصابة ليغيب عن مواجهة لوكسمبورج، قبل أن يشارك بقميص ريال مدريد أمام ليفانتي بعد أربعة أيام فقط.
المانيا-هولندا

هولندا وألمانيا في نزهة اليوم بتصفيات اليورو

تتواصل اليوم الأحد، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وستكون ضربة البداية من ملعب أستانا أرينا، عندما تستقبل كازخستان منتخب بلجيكا في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ضمن مباريات المجموعة التاسعة، وتحتل بلجيكا الصدارة برصيد 21 نقطة وضمنت التأهل إلى اليورو بالفعل، بينما تتواجد كازخستان في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، وتأكد غيابها عن اليورو المقبل، وفي المجموعة الثالثة ترحل هولندا المتصدرة برصيد 12 نقطة لمواجهة روسيا البيضاء الرابعة برصيد 4 نقاط على ملعب دينامو ستاديوم الساعة 6:00 مساء، وضمنت روسيا البيضاء خوض الملحق.
راموس‎

راموس: كنت مستعد لمقايضة رقمي القياسي بالـ3 نقاط

أعرب سيرجيو راموس قائد المنتخب الإسباني، عن استيائه من السقوط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام منتخب النرويج، في المباراة، التي أقيمت على ستاد وليفال ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات المجموعة السادسة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، ويتأجل حسم تأهل الماتادور، الذي رفع رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق خمس نقاط عن السويد الذي يحتل المركز الثاني، في المقابل رفع النرويج رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع.
إسبانيا-والنرويج-جوردي-ألبا‎

إيطاليا وإسبانيا يبحثان عن التأهل رسميًا لليورو

تتواصل اليوم السبت مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما تستقبل إيطاليا نظيرتها اليونان على ملعب الأولمبيكو في تمام الساعة 8:45 مساء، وذلك ضمن مباريات المجموعة العاشرة، وتحتل إيطاليا صدارة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما تتواجد اليونان في المركز الخامس برصيد 5 نقاط، وضمن مباريات نفس المجموعة ترحل فنلندا الثانية برصيد 12 نقطة لمواجهة البوسنة والهرسك الرابعة برصيد 7 نقاط على ملعب بيلينو بولي في تمام الساعة السادسة مساء.
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