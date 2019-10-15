رفع درجة الاستعداد في المنيا تحسبا للتقلبات الجوية

تحرير:محمد الزهراوي ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م

أمطار - صورة أرشيفية

رفعت محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، درجة الاستعداد القصوى بمختلف المراكز، وذلك تحسبا لتقلبات الجو واحتمالية سقوط أمطار أو سيول، وفقا لتوقعات خبراء الأرصاد بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط. وكلف اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، جميع رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات المرور الميداني بشكل دوري من خلال فرق عمل لمتابعة موقف سقوط الأمطار وحركة مياه السيول، وتحديد مسارات مخرات السيول والتأكد من تطهيرها وخلوها من الحشائش والمخلفات التي تعيق سريان المياه، مع متابعة حالة الطرق.

وأكد حسين تفعيل غرفة الأزمات والكوراث الرئيسية بالمحافظة لتعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات والتعامل مع الأحداث الطارئة، مع تشكيل غرف عمليات بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية، وربطها بشبكة اتصال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة. وكلف مديرية الموراد المائية والري بالعمل على تطهير شبكات