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رفع درجة الاستعداد في المنيا تحسبا للتقلبات الجوية

تحرير:محمد الزهراوي ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م
أمطار - صورة أرشيفية
أمطار - صورة أرشيفية
رفعت محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، درجة الاستعداد القصوى بمختلف المراكز، وذلك تحسبا لتقلبات الجو واحتمالية سقوط أمطار أو سيول، وفقا لتوقعات خبراء الأرصاد بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط. وكلف اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، جميع رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات المرور الميداني بشكل دوري من خلال فرق عمل لمتابعة موقف سقوط الأمطار وحركة مياه السيول، وتحديد مسارات مخرات السيول والتأكد من تطهيرها وخلوها من الحشائش والمخلفات التي تعيق سريان المياه، مع متابعة حالة الطرق.
وأكد حسين تفعيل غرفة الأزمات والكوراث الرئيسية بالمحافظة لتعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات والتعامل مع الأحداث الطارئة، مع تشكيل غرف عمليات بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية، وربطها بشبكة اتصال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة. وكلف مديرية الموراد المائية والري بالعمل على تطهير شبكات
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السيسي يستقبل مستثمري مصر في الخارج

السيسي يستقبل وفدا من مستثمري مصر بالخارج

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، وفداً من المستثمرين المصريين بالخارج، والمشاركين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" والتي ستعقد خلال الشهر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال من أبناء مصر في الخارج، الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن.
وزيرا-السياحة-والآثار-داخل-مدافن-الكشف-الأثري-في-تونا-الجبل-بالمنيا (5)

الآثار تكشف خبيئة ضخمة تضم أكثر من 20 تابوتا بالأقصر

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أنه تم الكشف عن خبيئة ضخمة في جبانة "العساسيف" بالبر الغربي بالأقصر، تضم أكثر من 20 تابوتا خشبيا آدميا ملونا في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش الكاملة، ولا زالت مغلقة، قائلا إنه تم الكشف عن تلك التوابيت بالوضع الذي تركها عليه المصري القديم، إذ تم العثور عليها مجمعة في خبيئة في مستويين؛ واحد فوق الآخر، وهذا الكشف يعد من أضخم وأهم الاكتشافات التي تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذا الكشف يوم السبت المقبل بالأقصر.
الرئيس-السيسى

السيسي: مصر مؤهلة لتصبح محورا لصناعات اليابان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية لمختلف الأسواق خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط، جاء ذلك خلال لقاءه مع رئيس شركة تويوتا اليابانية. وذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس شركة (تويوتا) استعرض المشروعات التي ستنفذها الشركة في مصر في مجالات النقل العام، وتوليد الطاقة. يذكر أن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، التقى أول من أمس الأحد، إتشيرو كاشيتاني رئيس شركة تويوتا تسوشو، ووفد ضم عددا من قيادات ومسئولي الشركة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، وسفير اليابان بالقاهرة.
مجلس-النواب

طلب إحاطة حول آليات الحكومة لمواجهة العجز المائي

توجه خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزراء الري والزراعة والإسكان، بشأن التعامل مع ملف العجز المائي وآليات الحكومة لمواجهته، قائلا أن مصر تواجه العديد من التحديات المائية، في ظل كونها من أكثر بلاد العالم جفافا، وذلك وفقا لتقارير رسمية دولية، إذ إن 95% من أراضيها صحراء، ونهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه في مصر، فهو يمثل أكثر من 95% من المصادر المائية، لذلك يجب التنسيق بين دول المنابع ودول المصب عند تنفيذ أى منشآت على مجرى النيل.
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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وسيول وأمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا وتصل إلى حد السيول على بعض المناطق، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. وأمطار رعدية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة، حار جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وخليج السويس وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا تصل إلى حد السيول على بعض المناطق وقد تمتد خفيفة إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد.
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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وأمطار رعدية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة، حار جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وخليج السويس وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا تصل إلى حد السيول على بعض المناطق وقد تمتد خفيفة إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد.
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الأرصاد: غدا انخفاض في الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، إذ الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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