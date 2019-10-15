الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك.. وCIB أقل سعر

تحرير:أمل نبيل ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م

دولار

ارتفعت أسعار الجنيه أمام الدولار بنحو قرشين في التعاملات المسائية بالبنوك اليوم، الثلاثاء، وسجل بنكا التجاري الدولي وقناة السويس أقل سعر لشراء الدولار عند 16.17 جنيه للشراء، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار مسجلا 16.24 جنيه، وبلغ أقل سعر لبيع الدولار 16.27 جنيه في بنكي قناة السويس والتجاري الدولي، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للبيع عند 16.34 جنيه. وتراجع سعر الدولار بنحو قرشين، في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الإفريقي وكريدي أجريكول مصر إلى 16.19 جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية نحو ثلاثة قروش، في بنكي التجاري الدولي، وقناة السويس إلى 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع. وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنك البركة قرشا واحدا إلى 16.21 جنيه للشراء، و16.31 جنيه للبيع. وانخفض سعر الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.24 جنيه للشراء، و16.34