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الدولار يسجل تراجع جديد أمام الجنيه.. وCIB أقل سعر

تحرير:أمل نبيل ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
دولار
دولار
ارتفعت أسعار الجنيه أمام الدولار بنحو قرشين في التعاملات المسائية بالبنوك اليوم، الأربعاء، وسجل بنكا التجاري الدولي وقناة السويس أقل سعر لشراء الدولار عند 16.17 جنيه للشراء، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار مسجلا 16.24 جنيه، وبلغ أقل سعر لبيع الدولار 16.27 جنيه في بنكي قناة السويس والتجاري الدولي، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للبيع عند 16.34 جنيه. وتراجع سعر الدولار بنحو قرشين، في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الإفريقي وكريدي أجريكول مصر إلى 16.19 جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع.
وانخفض سعر العملة الأمريكية نحو ثلاثة قروش، في بنكي التجاري الدولي، وقناة السويس إلى 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع. وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنك البركة قرشا واحدا إلى 16.21 جنيه للشراء، و16.31 جنيه للبيع. وانخفض سعر الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.24 جنيه للشراء، و16.34
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عاصم الجزار وزير الإسكان

وزير الإسكان: الدولة لا تنافس المطورين العقاريين

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك إرادة سياسية لتغيير وجه مصر، وتقديم الدولة المصرية بشكل حضارى جديد يليق بأهلها، مؤكدا ضخامة حجم الاستثمارات التى تم إنفاقها بمشروعات التنمية العمرانية بمصر منذ عام 2014. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة الافتتاحية للاستثمارات فى المشروعات الكبرى، بمؤتمر "مصر تستطيع.. بالاستثمار والتنمية"، الذى يتم تنظيمه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
الواح-الطاقة-الشمسية

«البنك الدولي» يدعم مصر كمركز إقليمي لتصدير الطاقة

اتفقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على دعم دور مصر كمركز إقليمي للتجارة من خلال المشروعات المشتركة لتطوير قطاع النقل والنقل البحري والموانئ، وجذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص. كما اتفق الجانبان على تفعيل التعاون في مجالات الطاقة والتكامل الإقليمي، والعمل على تحويل مصر لمركز إقليمي لتصدير الطاقة من خلال مشروعات الطاقة المتجددة مثل مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان.جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع بلحاج على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن.
صندوق-النقد-الدولى

أزمة عالمية جديدة.. صندوق النقد يتوقع أدنى مستوى لنمو الاقتصاد

يلتقي وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية حول العالم مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين في محاولة لقراءة حال الاقتصاد العالمي، وقبل انطلاق الاجتماعات السنوية، خفض الصندوق توقعات النمو للاقتصاد العالمي للمرة الرابعة منذ أكتوبر الماضي لتصبح عند 3% هذا العام و3.4% العام المقبل من توقعات سابقة كانت عند 3.2% و3.5% على التوالي. أرقام نمو عام 2019 هي الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية، والتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال زيارته لواشنطن، التى بدأها اليوم الثلاثاء والوفد الوزارى المرافق له، كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولى.
التجارة-الإلكترونية (3)

Q Emarkets منصة إلكترونية مصرية تلبي احتياجات المنزل

قال هشام الصافي الرئيس التنفيذي والمؤسس لمنصة "كيو إي ماركتس Q e-markets"، إن المنصة تستهدف تبسيط عملية شراء الاحتياجات اليومية للمنزل من منتجات بقالة وغيرها من السلع الأساسية، من خلال جمعها في منصة واحدة. وأضاف أن Q e-markets يجمع السوبر ماركت ومحلات البقالة بمختلف فروعها في كل منطقة جغرافية بالقاهرة والجيزة على منصة واحدة، ليتمكن العميل من شراء احتياجاته بضغطة زر، على أن يتم توصيلها له في نفس اليوم وفي غضون دقائق من إتمام عملية الشراء، وأنه يمكن للعميل طلب منتجه من خلال تطبيق الهواتف الذكية على "أندرويد أو ios" أو من خلال الموقع الإلكتروني.
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دولارات

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه وCIB أقل سعر

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، لتنخفض العملة الخضراء بنحو قرشين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، والمصرف المتحد بنحو قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.30 جنيه للبيع، و16.20 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.31 جنيه للبيع، و16.21 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرشين ليسجل أيضا نحو 16.31 جنيه للبيع، و16.21 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 13 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.23 جنيه، ونحو 16.33 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، وبنك إتش إس بي سي، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، والبنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.32 جنيه للبيع، و16.22 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 12 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.23 جنيه، ونحو 16.33 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، وبنك إتش إس بي سي، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، والبنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.32 جنيه للبيع، و16.22 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء.
دولارات

الدولار يعاود الهبوط أمام الجنيه في البنوك

عاودت أسعار الدولار الأمريكي الهبوط مرة أخرى أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وذلك عقب صعودها الأسبوع الماضي. وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع 4 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.31 جنيه للبيع، و16.21 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك الإسكندرية بواقع 5 قروش ليسجل أيضا نحو 16.31 جنيه للبيع، و16.21 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 16.33 جنيه للبيع، و16.23 جنيه للشراء.
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