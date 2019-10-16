«فقدان الشهية».. اقضِ على الديدان بداخل أمعاء طفلك

عدوى الديدان الطفيلية المنقولة بالتربة هي من أكثر الإصابات شيوعًا بين البشر، وتسببها مجموعة من الطفيليات التي يشار إليها عادة باسم الديدان
بعد دخول المدارس، فإن صحة الأطفال الأهم، إذ يجب ضمان بيئة سليمة وحياة أفضل، كما أن هناك عددا من العوامل التي تلعب دورها عندما يتعلق الأمر بصحة الطفل، ويمكن أن تكون مهمة معقدة في بعض الأحيان.
الديدان في الأمعاء والمعدة من المشكلات التي يواجهها الأطفال في أثناء نموهم، ويرجع ذلك في الغالب إلى البيئة غير النظيفة التي تؤثر سلبًا فى صحة الطفل ونموّه، وللتخلص من هذه الديدان، على الطفل استخدام الدواء لإزالة الإصابة بالديدان في الأمعاء. وذلك حسبما ذكر موقع Times of India.
وكما ذكرت منظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن عدوى الديدان الطفيلية المنقولة بالتربة هي من أكثر الإصابات شيوعًا بين البشر، والتي تسببها مجموعة من الطفيليات التي يشار إليها عادةً باسم الديدان، بما في ذلك الديدان المستديرة والسوطية والخطافية.
يمكن لهذه الديدان المعوية أن تؤثر بشدة فى تغذية الطفل ونموه، ومن
وكما ذكرت منظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن عدوى الديدان الطفيلية المنقولة بالتربة هي من أكثر الإصابات شيوعًا بين البشر، والتي تسببها مجموعة من الطفيليات التي يشار إليها عادةً باسم الديدان، بما في ذلك الديدان المستديرة والسوطية والخطافية.
يمكن لهذه الديدان المعوية أن تؤثر بشدة فى تغذية الطفل ونموه، ومن الضروري إزالة هذه الديدان، وإلا فإنها يمكن أن تتكاثر وتضع بيضها في الأمعاء، ما يؤدي إلى أضرار جسيمة للجسم، حيث إن بعضها قد تكون قاتلة، وبالتالي لا ينبغي تجاهلها، كما أن الديدان تجعل الطفل أكثر عرضة لأمراض مثل انسداد الأمعاء، وتقلل من القدرة على امتصاص الفيتامينات بشكل كافٍ.
تساعد هذه الديدان في معاناة الطفل من سوء التغذية أو التقزم حتى بدون أعراض واضحة في بعض الأحيان. ومن الأعراض التي من المحتمل أن تظهر ما إذا كان الطفل مصابًا بهذه الديدان: الشكوى من آلام البطن، فقدان الشهية إلى جانب فقدان الوزن، القيء والغثيان، بالإضافة إلى فقر الدم والإسهال والطفح الجلدي.
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عند القضاء على الديدان وإزالة أي عدوى قاتلة، قد يواجه طفلك بعض الإزعاج، ومع ذلك ما زالت ضرورية، حيث إن التخلص منها يحسن صحة الطفل من خلال السماح له بامتصاص العناصر الغذائية الضرورية التي يحتاج إليها الجسم، وبالتالي مساعدة الطفل في مكافحة سوء التغذية أيضًا.
علاج الديدان عند الأطفال
نوع الدودة التي تصيب الأمعاء، والالتهابات التي تسببها الدودة وعمر الطفل، هي التي تحدد العلاج، ولكن بعض الأدوية شائعة الاستخدام تشمل:
ميبيندازول: يستخدم لعلاج مجموعة متنوعة من التهابات الدودة في الأطفال.
بيرانتيل: دواء آخر لإزالة الديدان آمن للأطفال.
زينتال 400 جرام: دواء للأطفال فوق سن عامين.
على الرغم من أن الأقراص المستخدمة في التخلص من الديدان قد تكون قصيرة وسريعة، فإنها تخلصك من الكائنات الموجودة في أمعائك، ولا تسبب أي أضرار جسيمة.
كيف يعمل العلاج؟
يتم إعطاء قرص من العلاج مرتين في السنة للطفل من أجل التخلص من الديدان الطفيلية، وبعد هذا يطرد الأطفال الديدان عن طريق البراز.
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بمجرد خلو الطفل من الديدان الطفيلية، يصبح جسمه قادرا على امتصاص فيتامين A والمواد الغذائية الأخرى اللازمة.
بعض النصائح لمنع الديدان عند الأطفال تشمل الآتي:
1- الحفاظ على المحيط الذي يعيش فيه الطفل نظيفا.
2- تعليم الطفل ألا يلعب حافي القدمين في المناطق العشبية أو الطينية أو الخارجية.
3- تأكد من أن الطفل يستخدم فقط حمامات سباحة نظيفة وصحية.
4- اغسل الخضراوات والفواكه جيدًا قبل أن يستهلكها الطفل، ومن المهم التحقق من وجود أي دودة بالداخل قبل تناولها.
5- تجنب الفاكهة أو الخضار التي تحتوي على جزء مصاب.
6- حاول عدم السماح للطفل بتناول اللحوم النيئة والخضراوات شبه المطهية التي يمكن أن توجد فيها الديدان.
7- دع الطفل لا يحصل على الماء من الخزانات العامة إلا إذا كانت آمنة، وحاول أن تشربه الماء المغلي.