«فقدان الشهية».. اقضِ على الديدان بداخل أمعاء طفلك

عدوى الديدان الطفيلية المنقولة بالتربة هي من أكثر الإصابات شيوعًا بين البشر، وتسببها مجموعة من الطفيليات التي يشار إليها عادة باسم الديدان

تحرير:فيروز ياسر ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

الديدان عند الأطفال

بعد دخول المدارس، فإن صحة الأطفال الأهم، إذ يجب ضمان بيئة سليمة وحياة أفضل، كما أن هناك عددا من العوامل التي تلعب دورها عندما يتعلق الأمر بصحة الطفل، ويمكن أن تكون مهمة معقدة في بعض الأحيان. الديدان في الأمعاء والمعدة من المشكلات التي يواجهها الأطفال في أثناء نموهم، ويرجع ذلك في الغالب إلى البيئة غير النظيفة التي تؤثر سلبًا فى صحة الطفل ونموّه، وللتخلص من هذه الديدان، على الطفل استخدام الدواء لإزالة الإصابة بالديدان في الأمعاء. وذلك حسبما ذكر موقع Times of India.

وكما ذكرت منظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن عدوى الديدان الطفيلية المنقولة بالتربة هي من أكثر الإصابات شيوعًا بين البشر، والتي تسببها مجموعة من الطفيليات التي يشار إليها عادةً باسم الديدان، بما في ذلك الديدان المستديرة والسوطية والخطافية. يمكن لهذه الديدان المعوية أن تؤثر بشدة فى تغذية الطفل ونموه، ومن