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الإسكان تنفذ 1016 مصنعاً بـ«العاشر» بـ3 مليار جنيه

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تنفيذ 1016 مصنعاً بمدينة العاشر من رمضان، بإجمالى استثمارات متوقعة 3 مليارات جنيه، وإنتاج سنوى متوقع 8 مليارات جنيه، وستوفر 87 ألف فرصة عمل، كما أنه تم تخصيص 340 مصنعاً بمساحات تتراوح بين 2500 و43000 متر مربع. موضحًا أن عدد المصانع المُنتجة بالمدينة 2997 مصنعاً، بإجمالى استثمارات 84 مليار جنيه، وتحقق إنتاجاً سنوياً بقيمة 162 مليار جنيه، وتوفر 500 ألف فرصة عمل، بخلاف 13 مجمعاً صناعياً صغيراً، تضم 2522 وحدة صناعية، يعمل بها 3700 عامل.
وأشار الجزار إلى أنه جارٍ إنهاء إجراءات تخصيص الورش وتسليمها للحاجزين، وذلك بمشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، بالمنطقة الصناعية، بمدينة العاشر من رمضان، والذى يضم 383 ورشة صناعية، مُغذاة بالمياه والصرف والكهرباء، ومزودة بنظام مكافحة الحريق، وبها خط تليفون، وجارٍ التنسيق لإمداد الورش بالغاز
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بورصة (2)

مبيعات الأجانب تكبد البورصة 7.6 مليار جنيه خسائر

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.49 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية للأجانب. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 14060.82 نقطة، في حين انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 524.29 نقطة وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1390.54 نقطة.
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المالية تعلن توافر كروت ميزة مجانا في 5 بنوك

كشفت وزارة المالية عن إتاحة إصدار كارت ميزة مجانا حتى 1 نوفمبر المقبل، من بنوك (الأهلى – القاهرة – مصر – التجارى الدولى –الزراعى المصرى). وقد وصل عملاء منظومة بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" الى مليون عميل، ضمن استراتيجية مصر لتطوير القطاع المصرفي والتحول للنظام الرقمي في مجال المدفوعات والمعاملات المالية المختلفة والتي تأتي ضمن سياسات الشمول المالي، وقد بدأت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة، اعتبارًا من أول سبتمبر الماضي إجراءات استبدال ما يقرب من 5 ملايين بطاقة.
دولارات

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك.. وCIB أقل سعر

ارتفعت أسعار الجنيه أمام الدولار بنحو قرشين في التعاملات المسائية بالبنوك اليوم، الثلاثاء، وسجل بنكا التجاري الدولي وقناة السويس أقل سعر لشراء الدولار عند 16.17 جنيه للشراء، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار مسجلا 16.24 جنيه، وبلغ أقل سعر لبيع الدولار 16.27 جنيه في بنكي قناة السويس والتجاري الدولي، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للبيع عند 16.34 جنيه. وتراجع سعر الدولار بنحو قرشين، في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الإفريقي وكريدي أجريكول مصر إلى 16.19 جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع.
سبائك-ذهب (4)

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات المسائية في السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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شحن السيارات الكهربائية

5 تحديات.. هل تغزو مصر صناعة السيارات الكهربائية؟

وتراهن الشركات على السيارات الكهربائية كونها مستقبل تلك الصناعة الضخمة، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة، وأخطار التغيرات المناخية. وفطنت الحكومة المصرية لهذا المستقبل الكبير الذي ينتظر هذه التقنيات الحديثة وبدأت تخطو خطوات كبيرة نحو هذا المستقبل عبر نشر محطات شحن السيارات الكهربائية في ربوع المحروسة، وعقد شراكات مع شركات عالمية لتوطين الصناعة هنا، مع إصدار الرئيس السيسي قرارا جمهوريا رقم 419 لسنة 2018 بإعفائها من الضريبة الجمركية بهدف تشجيع استخدامها.. فهل تتحول مصر لمركز إقليمي لصناعة هذه السيارات؟ أم يظل الحلم حبرًا على ورق؟
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بروميتون: نصدر 500 ألف إطار شاحنات سنويا صنعت في مصر

«نشاط حركة التجارة في مصر، سيزيد حجم الطلب على الإطارات فى السوق المحلية بنسة 4% خلال العامين القادمين» هذا ما توقعته شركة بروميتيون العالمية لإنتاج إطارات الشاحنات والأتوبيسات والآلات الزراعية. وأوضح أنتونيو دولجيتا، العضو المنتدب للشركة، خلال مؤتمر صحفى، احتفالا بمرور 25 عاما على تواجدها فى السوق المصرية، أن الشركة استفادت كثيرا من إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة السنوات القليلة الماضية، نظرًا لأن المناخ الاستثماري أصبح أكثر استقرارا وجاذبية، مطلقًا فئة إطارات جديدة 01 Series والتي تعطي الشاحنات أقصى درجات الأداء.
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18 مليون جنيه قيمة صادرات الملابس الداخلية في 8 أشهر

ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي بنحو 6% لتسجل ما قيمته 1.111 مليار دولار مقارنة بنحو 1.043 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية أن صادرات الملابس ارتفعت خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 5% لتبلغ ما قيمته 134 مليون دولار مقابل 129 مليون دولار خلال أغسطس 2018.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (1)

وزير الإسكان يكشف حجم الاستثمار في العاشر من رمضان

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن حجم الاستثمارات بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، تضاعف بصورة كبيرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، منوهًا بأنه منذ نشأة المدينة عام 1977، وحتى عام 2014، بلغ حجم الاستثمارات بالمدينة 8 مليارات و700 مليون جنيه، ارتفعت إلى 20 مليارًا خلال الخمس الأخيرة ليصل الإجمالي إلى 28 مليارا و700 مليون جنيه في المدينة منذ إنشائها. جاء ذلك خلال افتتاح مشروع الـ«110 عمارة» إسكان اجتماعي بغرب الحي العاشر بالمدينة، والذي يضم 2200 وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 383 مليون جنيه.
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