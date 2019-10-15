الإسكان تنفذ 1016 مصنعاً بـ«العاشر» بـ3 مليار جنيه

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م

الدكتور عاصم الجزار

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تنفيذ 1016 مصنعاً بمدينة العاشر من رمضان، بإجمالى استثمارات متوقعة 3 مليارات جنيه، وإنتاج سنوى متوقع 8 مليارات جنيه، وستوفر 87 ألف فرصة عمل، كما أنه تم تخصيص 340 مصنعاً بمساحات تتراوح بين 2500 و43000 متر مربع. موضحًا أن عدد المصانع المُنتجة بالمدينة 2997 مصنعاً، بإجمالى استثمارات 84 مليار جنيه، وتحقق إنتاجاً سنوياً بقيمة 162 مليار جنيه، وتوفر 500 ألف فرصة عمل، بخلاف 13 مجمعاً صناعياً صغيراً، تضم 2522 وحدة صناعية، يعمل بها 3700 عامل.

وأشار الجزار إلى أنه جارٍ إنهاء إجراءات تخصيص الورش وتسليمها للحاجزين، وذلك بمشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، بالمنطقة الصناعية، بمدينة العاشر من رمضان، والذى يضم 383 ورشة صناعية، مُغذاة بالمياه والصرف والكهرباء، ومزودة بنظام مكافحة الحريق، وبها خط تليفون، وجارٍ التنسيق لإمداد الورش بالغاز