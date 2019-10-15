المالية تعلن توافر كروت ميزة مجانا في 5 بنوك

تحرير:أحمد البرماوي ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م

كارت ميزة

كشفت وزارة المالية عن إتاحة إصدار كارت ميزة مجانا حتى 1 نوفمبر المقبل، من بنوك (الأهلى – القاهرة – مصر – التجارى الدولى –الزراعى المصرى). وقد وصل عملاء منظومة بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" الى مليون عميل، ضمن استراتيجية مصر لتطوير القطاع المصرفي والتحول للنظام الرقمي في مجال المدفوعات والمعاملات المالية المختلفة والتي تأتي ضمن سياسات الشمول المالي، وقد بدأت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة، اعتبارًا من أول سبتمبر الماضي إجراءات استبدال ما يقرب من 5 ملايين بطاقة.

وتستهدف الحكومة صرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بكروت «ميزة» المؤَّمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التى تُتيح لهم خدمات إضافية تتمثل فى السحب النقدى من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة

وتستهدف الحكومة صرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بكروت «ميزة» المؤَّمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التى تُتيح لهم خدمات إضافية تتمثل فى السحب النقدى من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية «POS»؛ وذلك فى إطار خطة الدولة نحو التحول إلى المجتمع الرقمى وتحقيق أهداف الشمول المالى.

واطلق البنك المركزى بطاقات الدفع الوطنية رسميا في ديسمبر، وتم تقديم أول بطاقة دفع وطنية بإسم الرئيس السيسى خلال اجتماع المجلس القومى للمدفوعات.





