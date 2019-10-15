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مبيعات الأجانب تكبد البورصة 7.6 مليار جنيه خسائر

تحرير:أمل نبيل ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م
بورصة
بورصة
أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.49 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية للأجانب. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 14060.82 نقطة، في حين انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 524.29 نقطة وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1390.54 نقطة.
وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 911.78 مليون جنيه، بعد التداول على 172.25 ألف سهم عبر تنفيذ 16.98 ألف عملية منفذة. ومالت تعاملات الأجانب نحو البيع بصافي بيع 41.14 مليون جنيه، في حين مالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافي مشتريات 27.05 مليون جنيه و14.08 مليون جنيه. الأسهم الأكثر انخفاضا تصدر
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بطاقة-ميزة

المالية تعلن توافر كروت ميزة مجانا في 5 بنوك

كشفت وزارة المالية عن إتاحة إصدار كارت ميزة مجانا حتى 1 نوفمبر المقبل، من بنوك (الأهلى – القاهرة – مصر – التجارى الدولى –الزراعى المصرى). وقد وصل عملاء منظومة بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" الى مليون عميل، ضمن استراتيجية مصر لتطوير القطاع المصرفي والتحول للنظام الرقمي في مجال المدفوعات والمعاملات المالية المختلفة والتي تأتي ضمن سياسات الشمول المالي، وقد بدأت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة، اعتبارًا من أول سبتمبر الماضي إجراءات استبدال ما يقرب من 5 ملايين بطاقة.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

الإسكان تنفذ 1016 مصنعاً بـ«العاشر» بـ3 مليار جنيه

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تنفيذ 1016 مصنعاً بمدينة العاشر من رمضان، بإجمالى استثمارات متوقعة 3 مليارات جنيه، وإنتاج سنوى متوقع 8 مليارات جنيه، وستوفر 87 ألف فرصة عمل، كما أنه تم تخصيص 340 مصنعاً بمساحات تتراوح بين 2500 و43000 متر مربع. موضحًا أن عدد المصانع المُنتجة بالمدينة 2997 مصنعاً، بإجمالى استثمارات 84 مليار جنيه، وتحقق إنتاجاً سنوياً بقيمة 162 مليار جنيه، وتوفر 500 ألف فرصة عمل، بخلاف 13 مجمعاً صناعياً صغيراً، تضم 2522 وحدة صناعية، يعمل بها 3700 عامل.
دولارات

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك.. وCIB أقل سعر

ارتفعت أسعار الجنيه أمام الدولار بنحو قرشين في التعاملات المسائية بالبنوك اليوم، الثلاثاء، وسجل بنكا التجاري الدولي وقناة السويس أقل سعر لشراء الدولار عند 16.17 جنيه للشراء، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار مسجلا 16.24 جنيه، وبلغ أقل سعر لبيع الدولار 16.27 جنيه في بنكي قناة السويس والتجاري الدولي، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للبيع عند 16.34 جنيه. وتراجع سعر الدولار بنحو قرشين، في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الإفريقي وكريدي أجريكول مصر إلى 16.19 جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع.
سبائك-ذهب (4)

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات المسائية في السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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بورصة

تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، على تباين في الأداء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.07 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية مصرية وعربية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 14220.47 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 532.83 نقطة وصعد مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1412.05 نقطة.
محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

عمران: خفض تكلفة التداول بالبورصة يزيد من تنافسيتها

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على مقترح خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة وإرسال مشروع القرار الى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره في خطوة تجعل تكلفة عمليات التداول بالبورصة الأقل من بين أبرز 16 من الأسواق المالية الصاعدة ما يزيد تنافسية البورصة المصرية بين الأسواق الأخرى. وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في بيان اليوم الأحد، إن الخفض بواقع 20% لمقابل عمليات التداول التي كانت تتقاضاها الهيئة لتصبح 5 في المائة ألف بدلا من 6.25 في المائة ألف.
بورصة (2)

البورصة تربح 4.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

استقرت مؤشرات البورصة في المنطقة الخضراء في ختام تعاملات جلسة يوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 4.3 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30” لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 14302.72 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70” بمقدار 0.95% ليغلق عند مستوى 529.36 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 1408.54 نقطة. وارتفع إجمالي التداولات على الأسهم إلى 719.39 مليون جنيه، بعد التداول على 187.36 ألف سهم عبر تنفيذ 19.9 ألف عملية منفذة.
البورصة

الحكومة: قرار بخفض تكلفة التداول بالبورصة بنسبة 50%

قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان له اليوم، الإثنين، إن مجلس الوزراء أصدر قرارا بتخفيض المقابل على عمليات التداول في البورصة بنسبة 50%. وأوضح البيان أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 يشمل إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، وتخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50% لتصبح عشرة في المئة ألف بدلا من عشرين في المئة ألف. وأوضح عمران أن الرقابة المالية على الخدمات المالية غير المصرفية حريصة على تطوير منظومة الحماية للمستثمرين فى سوق رأس المال.
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