مبيعات الأجانب تكبد البورصة 7.6 مليار جنيه خسائر

تحرير:أمل نبيل ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م

بورصة

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.49 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية للأجانب. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 14060.82 نقطة، في حين انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 524.29 نقطة وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1390.54 نقطة.

وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 911.78 مليون جنيه، بعد التداول على 172.25 ألف سهم عبر تنفيذ 16.98 ألف عملية منفذة. ومالت تعاملات الأجانب نحو البيع بصافي بيع 41.14 مليون جنيه، في حين مالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافي مشتريات 27.05 مليون جنيه و14.08 مليون جنيه. الأسهم الأكثر انخفاضا تصدر