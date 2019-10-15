وصلت لـ50 ألف جنيه| أودي وإيجل تخفضان أسعار سيارتهما

تسيطر حالة من عدم الاستقرار على أسعار السيارات الجديدة في السوق، وشهدت الأيام الخمسة الماضية تخفيضات كبيرة لعدد من سيارات موديل 2019، وصلت إلى 50 ألف جنيه، فما هي؟

تحرير:كريم ربيع ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م

أودي Q4

أعلنت شركات ووكلاء سيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأسبوع الماضي مطلع شهر أكتوبر الجاري، على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، وتغيرت الأسعار وتغيرت معها خريطة ترتيب السيارات الأرخص، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها حملة «خليها تصدي»، ونرصد في هذا التقرير السيارات التي استفادت من التخفيضات السعرية الأخيرة، في مقدمتها سيارة الشركة الألمانية «أودي» والسيارة الصينية «دي إف إس كيه» إيجل 580 موديل 2019.

وسجلت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» خلال أول 8 أشهر من العام الحالي 73.538 وحدة، مقارنة بـ81.405 وحدة عن نفس الفترة من العام الماضي 2018، فيما بلغت مبيعات الأتوبيسات 10.042 سيارة مقارنة بـ10.42 عن الفترة المذكورة خلال العام الماضي. إيجل 580 أجرت الشركة الصينية «دي إف إس كيه»