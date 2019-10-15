وصلت لـ50 ألف جنيه| أودي وإيجل تخفضان أسعار سيارتهما

تسيطر حالة من عدم الاستقرار على أسعار السيارات الجديدة في السوق، وشهدت الأيام الخمسة الماضية تخفيضات كبيرة لعدد من سيارات موديل 2019، وصلت إلى 50 ألف جنيه، فما هي؟
أعلنت شركات ووكلاء سيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأسبوع الماضي مطلع شهر أكتوبر الجاري، على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، وتغيرت الأسعار وتغيرت معها خريطة ترتيب السيارات الأرخص، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها حملة «خليها تصدي»، ونرصد في هذا التقرير السيارات التي استفادت من التخفيضات السعرية الأخيرة، في مقدمتها سيارة الشركة الألمانية «أودي» والسيارة الصينية «دي إف إس كيه» إيجل 580 موديل 2019.
وسجلت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» خلال أول 8 أشهر من العام الحالي 73.538 وحدة، مقارنة بـ81.405 وحدة عن نفس الفترة من العام الماضي 2018، فيما بلغت مبيعات الأتوبيسات 10.042 سيارة مقارنة بـ10.42 عن الفترة المذكورة خلال العام الماضي.
إيجل 580
أجرت الشركة الصينية «دي إف إس كيه»
وسجلت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» خلال أول 8 أشهر من العام الحالي 73.538 وحدة، مقارنة بـ81.405 وحدة عن نفس الفترة من العام الماضي 2018، فيما بلغت مبيعات الأتوبيسات 10.042 سيارة مقارنة بـ10.42 عن الفترة المذكورة خلال العام الماضي.
إيجل 580
أجرت الشركة الصينية «دي إف إس كيه» في مصر تخفيضا سعريا على سيارتها إيجل 580 موديل 2019، في صورة استرداد نقدي بقيمة 10.000 ليصبح سعرها 305000 جنيه، بدلا من 315.000 جنيه، عقب فترة من الزيادات السعرية خلال الشهرين الماضيين المتتاليين لتصل إلى أقل سعر رسمي خلال عام 2019.
وتعتمد السيارة الصينية في مصر على محرك تربو وفقًا لمعدلات الانبعاثات الأوروبية باسم «SFG15T» بسعة 1500 سي سي -يمكن تشغيله بواسطة زر- قادر على إنتاج قوة 150 حصانا عند 5600 د. د، وعزم دوران 220 نيوتن. متر عند 1800- 4000 د.د، مرتبط بناقل حركة أتوماتيكي.
وتضم «إيجل 580» مجموعة من الأنظمة الإلكترونية التي تمنح السيارة ثباتا وسهولة في التحكم، منها «نظام مراقبة ضغط الإطارات، نظام تعزيز الكبح، نظام ضبط المسار، 4 وسائد هوائية، مثبت سرعة، كاميرا رؤية خلفية، كاميرا تسجيل رحلات القيادة، حساسات ركن خلفية، فرامل إلكترونية».
وفيما يخص وسائل الرفاهية في السيارة، فهي «مرايا جانبية كهربائية، زجاج كهربائي، فتحة سقف، مكيف هواء يدوي، مصابيح نهارية، زر تشغيل المحرك، شاشة تحكم باللمس مقاس 10 بوصات -يمكن ربطها بالهاتف الذكي- بلوتوث، جي بي إس، تحكم بوظائف من عجلة القيادة، كسوة جلدية لعجلة القيادة والمقاعد».
50 ألف جنيه تخفيضا لـ«أودي»
أجرت شركة أودي الألمانية تخفيضات سعرية على عدد من طرازاتها بالسوق المحلية، واستفاد طراز «A3» السيدان مدمج الحجم موديل 2019، بقيمة 20 ألف جنيه، ليصبح سعر الفئة الأولى «بريميوم» 500.000 جنيه، بدلا من 520.000 جنيه، وسعر الفئة الثانية «بريستيج» 570.000 جنيه بدلا من 590.000 جنيه.
كما استفاد الطراز السيدان المدمج الحجم لأودي «A4»، بتخفيض وصل لـ25 ألف جنيه، ليصبح سعر الفئة الأولى «لاكشيري» 680.000 جنيه، بدلا من 700.000 جنيه، بتخفيض 20000 جنيه، وسعر الفئة الثانية «سبورت» 745.000 جنيه بدلا من 770.000 جنيه بقيمة 25,000 جنيه.
وحصل طراز «إيه 5 سبورتباك» المدمج الحجم موديل 2019، على تخفيض وصل لـ50 ألف جنيه، ليكون سعر الفئة الأولى «ستايل» 800.000 جنيه بدلا من 850.000 جنيه.
واستفاد أيضًا طراز «Q2» الرياضي الخدمي الكروس أوفر متعدد الاستخدامات، تحت مدمج الحجم، بقيمة وصلت لـ25 ألف جنيه، ليصل سعر الفئة الأولى «ستايل» 505,000 جنيه، بدلا من 525,000 جنيه، وسعر الفئة الثانية "«ديزاين» 600.000 جنيه بدلا من 625.000 جنيه.
ويمكن القول إن سيارات الشركة الألمانية أودي، هي واحدة من أكثر الشركات الأوروبية التي أجرت تخفيضات سعرية على سياراتها في السوق المحلية، عقب قرار إلغاء الرسوم الجمركية عن السيارات أوروبية المنشأ، مع مطلع العام الجاري 2019، والذي تم تطبيقه في يناير الماضي.