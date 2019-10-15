حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

وصلت لـ50 ألف جنيه| أودي وإيجل تخفضان أسعار سيارتهما

تسيطر حالة من عدم الاستقرار على أسعار السيارات الجديدة في السوق، وشهدت الأيام الخمسة الماضية تخفيضات كبيرة لعدد من سيارات موديل 2019، وصلت إلى 50 ألف جنيه، فما هي؟
تحرير:كريم ربيع ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م
أودي Q4
أودي Q4
أعلنت شركات ووكلاء سيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأسبوع الماضي مطلع شهر أكتوبر الجاري، على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، وتغيرت الأسعار وتغيرت معها خريطة ترتيب السيارات الأرخص، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها حملة «خليها تصدي»، ونرصد في هذا التقرير السيارات التي استفادت من التخفيضات السعرية الأخيرة، في مقدمتها سيارة الشركة الألمانية «أودي» والسيارة الصينية «دي إف إس كيه» إيجل 580 موديل 2019.
وسجلت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» خلال أول 8 أشهر من العام الحالي 73.538 وحدة، مقارنة بـ81.405 وحدة عن نفس الفترة من العام الماضي 2018، فيما بلغت مبيعات الأتوبيسات 10.042 سيارة مقارنة بـ10.42 عن الفترة المذكورة خلال العام الماضي. إيجل 580 أجرت الشركة الصينية «دي إف إس كيه»
اقرأ المزيد
تويوتا RAV4 Hybrid

السيارات الأكثر أمانا في الأسواق العالمية حاليا

تخضع كل السيارات التي تصدر في الأسواق العالمية إلى اختبارات الأمان والسلامة، والتي تحدد مدى إمكانية صدورها بشكل عام، كما أن تلك الاختبارات هي أيضًا التي تشير إلى مدى ملاءمتها للمعايير الدولية الخاصة بسلامة وأمان الركاب والمارة على حد سواء. وتعد الاختبارات الأوروبية لأمان وسلامة السيارات من أهم الأمور المحددة لكفاءة السيارة وقدرتها على توفير الحماية اللازمة للركاب أو المارة، بالإضافة إلى قدرة السيارة على تحمل التصادم بشكل يحول دون تعرض المرء لخطر.
شيفروليه-سيلفرادو

السيارات الكبيرة الأكثر طلبًا في الأسواق العالمية

تمتلك السيارات كبيرة الحجم شعبية واسعة على مستوى العديد من الأسواق العالمية، خاصة بعد أن توجهت العديد من الفئات إلى الموديلات المزودة بالدفع الرباعي، والتي لها شعبية واسعة خلال السنوات القليلة الماضية بالأسواق. وتراهن الشركات العالمية المصنعة للسيارات في الوقت الحالي على بعض الطرز مثل السيارات الرياضية متعددة الأغراض، المعروفة باسم "SUV" أو الشاحنات "البيك أب"، وهي أيضًا مزودة بأنظمة الدفع الرباعي الأكثر تطورًا في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي.
بوجاتي-تشيرون

مع نهاية 2019.. هذه السيارات هي الأغلى في العالم

شهد عام 2019 العديد من الموديلات التي تم تعديلها في سوق السيارات العالمية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية خلال هذا العام، لتصبح الأغلى بين فئات عديدة ومختلفة من السيارات في الأسواق العالمية. وتظل الموديلات الرياضية الخارقة هي صاحبة اليد العليا في الأسواق العالمية من حيث الأسعار، خاصة أنها تمتلك قدرات خارقة، ليس على المستوى الفني فحسب، بل أيضًا في ما يتعلق بالشكل الخارجي والتصميم الذي يجذب فئات جماهيرية كبيرة ومختلفة على مستوى الأسواق العالمية.
اقرأ المزيد من الأخبار
بوجاتي-تشيرون

مع نهاية 2019.. هذه السيارات هي الأغلى في العالم

شهد عام 2019 العديد من الموديلات التي تم تعديلها في سوق السيارات العالمية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية خلال هذا العام، لتصبح الأغلى بين فئات عديدة ومختلفة من السيارات في الأسواق العالمية. وتظل الموديلات الرياضية الخارقة هي صاحبة اليد العليا في الأسواق العالمية من حيث الأسعار، خاصة أنها تمتلك قدرات خارقة، ليس على المستوى الفني فحسب، بل أيضًا في ما يتعلق بالشكل الخارجي والتصميم الذي يجذب فئات جماهيرية كبيرة ومختلفة على مستوى الأسواق العالمية.
سيارة

الأولى من نوعها.. دبي تكشف عن السيارة «الجيومكانية»

كشف مركز نظم المعلومات الجغرافية تحت مبادرة جيو دبي، خلال معرض جايتكس في دبي، عن السيارة الجيوميكانية ذاتية القيادة الأولى من نوعها في العالم، والتي ستوفر منظومة متكاملة لتسجيل بيانات الطرق في دبي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وجذبت السيارة العصرية من نوع "بي إم دبليو" الأنظار خلال معرض جايتكس التقني، وأثارت التساؤلات حول طريقة مساهمتها بجمع البيانات في دبي. وتتضمن السيارة الجيومكانية نظام القيادة الذاتية، الذي يتكون من أجهزة ليزرية عالية الدقة، وحساسات متكاملة لتوجيه السيارة حسب الطرق الملاحية المخطط لها.
72099083_3133808493328547_5622398600358133760_n

افتتاح الدورة الـ39 لمعرض جيتكس بحضور مصري قوي

افتتح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد حاكم إمارة دبي، اليوم الأحد، فعاليات النسخة الـ39 من معرض ومؤتمر جيتكس دبي للاتصالات والذي يقام خلال الفترة من يوم 6 إلى يوم 10 أكتوبر الجاري، في مركز التجارة العالمي بدبي، ويشهد المعرض مشاركة نحو 4 آلاف و800 شركة عارضة من 140 دولة، على مساحة تصل إلى 1.4 مليون قدم مربع، مقسمة إلى 21 قاعة رئيسية تسلط الضوء على دور التكنولوجيا في 26 قطاعا منها التعليم والصحة، إلى جانب أكثر من 290 ساعة من المحاضرات والندوات.
هوندا-الكهربائية-الصغيرة

بـ70 ألف جنيه| حوِّل سيارتك «البنزين» إلى «كهربائية»

مع انتشار السيارات الكهربائية في العالم، وإجراءات الحكومة بإلغاء الجمارك عنها، تشجع عدد كبير من المصريين لاقتناء سيارة كهربائية، إلا أن ارتفاع أسعارها الكبير ظل حائلا بينهم وبين أحلامهم، إلا أن إمكانية تحويل سياراتهم البنزين القديمة إلى سيارات كهربائية مثلت بارقة أمل لديهم، فما تكلفة هذا التحويل؟ وما السيارات الأنجح في هذا التحويل؟، وكيف يتم؟، وما مميزاته وعيوبه؟ واتجهت غالبية شركات السيارات في العالم إلى توفير أجيال جديدة من السيارات صديقة البيئة «السيارات الكهربائية»، وظهرت حالة كبيرة من التنافس بينها.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]